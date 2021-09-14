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Питання збереження кириличного алфавіту дорівнює питанню збереження традицій, - Кремінь про перехід на латиницю

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Питання збереження кириличного алфавіту дорівнює питанню збереження традицій, - Кремінь про перехід на латиницю

Мовний омбудсман Тарас Кремінь вважає, що питання застосування кирилиці в українській літературній мові не піддається жодним сумнівам ані з філологічної, ані з наукової, ані з політичної точки зору.

Про це він заявив у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Це пояснюється тим, що Україна за свою тисячолітню історію занадто багато втратила у боротьбі з іншомовними запозиченнями й впливами, тому в Україні не пройшло "ополячення", не пройшло "онімеччиння", зрештою і спроба "зросійщення" у період колонізаторської політики зазнали свого фіаско", — нагадав Кремінь.

За його словами, саме тому збереження українського письма є захистом української мови та забезпечення функціонування української мови як державної. Водночас омбудсман зауважив, що латиниця частково присутня в українському просторі та традиції.

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"Питання фонетичного транскрибування є абсолютно коректними, коли заповнюють закордонні паспорти, дають другий підпис назвам вулиць, іншим географічним назвав, якими послуговуються наші іноземні гості, у міжнародному документообігу та діловодстві", — сказав Кремінь.

Він наголосив, що питання збереження кириличного алфавіту дорівнює питанню збереження традицій, адже найбільша кількість українських текстів, досліджень, літописна традиція, стародруки та українські пісні написані українською абеткою — тобто кириличним шрифтом. Водночас дискусії щодо послуговування елементів латинки в українському літературному просторі Кремінь запропонував залишити науковцям, винятково для окремих сфер, які, "очевидно потребують такого".

"Наразі сьогодні проблем із тим, щоб це актуалізовувати, немає. Що стосується іншого питання, яке порушив панДанілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, що треба підвищувати рівень володіння іноземними мовами, зокрема англійською, — я поділяю такий принцип", — зазначив омбудсман.

Як повідомлялося, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю. Він також додав, що англійська мова має бути обов'язковою в Україні.
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Топ коментарі
+13
кацапи сплять і бачать, щоб ми перейшли на латиницю, бо зможуть тоді з легким серцем всю кирилічну літературу приписати собі
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14.09.2021 14:59
+9
Взагалі то є питанням збереження національної ідентичності.

Якщо після тисячоліть існування кирилічної письменності нація переходить на латиницю, то рупь ціна тій нації.
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14.09.2021 15:07
+7
Румуни і мову поміняли колись - бо вони зараз розмовляють "вульгаризованою латиною"!!! Так що - нам відмовиться теж від власної абетки, історії, мови? І ким ми тоді будемо? "Витвором австрійського генштабу"?
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14.09.2021 15:26
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Пам'ятаю, був колись такий собі міністр МВС Луценко, і запропонував він перейменувати міліцію в поліцію. Ой що почалось, і дорого, і не наразі, жахіття пророчили всілякі, отаке як зараз.
А потім москалі перейменували свою міліцію в поліцію, і тільки після цього в Україні теж так зробили, і що, а ніхто навіть не муркнув.
То ви шановні, і не дуже, уважно вдивляйтеся в дупу москалям, щоб не дай боже не пропустити, коли вони випередять латиницю,
Бо може вийти невдобно, що ми самі якось отак, як дорослі, ще "осерчают" на нас.

Суб'єктивізм то не про вас, бо бути на побігеньках, озираючись, щоб чогось несподіваного не трапилось, чи нагнівався хтось, авжеж так простіше жити, і то є ваше все.
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14.09.2021 22:17 Відповісти
Мудрёно излагаете. Давайте по простому, по свойски. Переходить или не переходить? И в какую дупу смотрите вы, чтоб мы тоже туда заглянули при случае
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14.09.2021 23:39 Відповісти
У вас психологія невдахи. Особисто для себе я сам усе можу зробити. Я не за себе преймаюся. Латиниця- це створення комфортного середовища для громадян нормальних країн, які приїздять в Україну у справах бізнесу та туризму. Для більшості світу срана кирилиця на рівні ієрогліфів.
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14.09.2021 23:57 Відповісти
Ну вот началось.. у меня психология неудачника, у вас психология жополиза. Давайте продолжать в том же духе и мы конечно же договоримся .
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15.09.2021 01:00 Відповісти
"для американців кирилиця - це ті самі ієрогліфи."
ради интереса посмотрите надписи на греческом. Очень похожие буквы, которые даже складываются в слова, но ни одно слово без гугл транслейта вы всё равно не поймёте. От перехода украинского на латиницу всему миру, не знающему украинский, ничего понятней не будет. Лучше тогда уже сразу на английский переходить (что я всячески поддерживаю).
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14.09.2021 17:21 Відповісти
До речі, у минулому столітті в'єтнамці без зайвих істерик перейшли на латиницю, хоча їх мова дуже стара. І вони не мусульмани.
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14.09.2021 16:43 Відповісти
Ну и молодцы. Если вьетнамцы перешли, то и Украине обязательно надо?
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14.09.2021 17:07 Відповісти
Латиниця - це вікно у світ. І запитайте українців, які щороку їздять до Туреччини, чи їм там краще бачити латиницю, чи арабську в'язь, яка там була ще сто років тому.
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14.09.2021 17:21 Відповісти
Вопрос элементарно решается дублированием важных надписей на английском (что уже частично сделано). Зачем переводить всё-всё?
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14.09.2021 17:22 Відповісти
Це вам так тільки здається. Мій брат з дружиною-американкою приїздив до батьків у Київ, так вони були шоковані від того, наскільки навіть столиця не орієнтована на іноземців.
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15.09.2021 00:05 Відповісти
В этом плане вы совершенно правы. Но вы пытаетесь решать этот вопрос неправильными методами. Переход на латиницу этой проблеме не поможет. Пример - скатайтесь в какое нибудь глухое румынское село, где не говорят по английски. И вам там их латиница не поможет абсолютно ничем. Дубляж важных надписей на английском + повсеместное изучение английского украинцами - вот ИМХО правильный путь.
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15.09.2021 00:58 Відповісти
Когда коту нечего делать, он лижет себе яйца.

Вот как-то так и тут... заняться больше нечем? Набейте рыло Шуфричу.
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14.09.2021 16:11 Відповісти
+5
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14.09.2021 21:46 Відповісти
"дохлая кошка" сработала! Все заговорили о переходе на латиницу, а расследование об государственной измене депутатов и некоторых передвинули на второй план, да и об коммуналке почти перестали говорить!!!
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14.09.2021 16:11 Відповісти
Про національну гордість:в італійському алфавіті буква «к»-є.Але на письмі вона використовується дуже рідко і тільки у словах іноземного походження.Для всієї решта італійської,звук «к» це букво сполучення «sc".Але,не все так просто,тому що scusa,це є «скуза»,а sciarpa-це є «шарпа».Якби не «квантова фізика» щоб ці правила запам'ятати,але виникає чисто логічне питання:для чого потрібні всі ці сиромудрі правила,чому не використовується буква «к»,яка і так вже є в алфавіті?Відповідь:»тому що буква «к»-це грецька буква,яка до нашої латинської мови не має ніякого відношення.Вона нам чужа.Адаптовувати її до нашого правопису ми не будем».Навіть,не уявляю реакцію італійців,якби хтось їм запропонував замінити весь алфавіт...

P.S.На новій версії «Цензора» я не бачу,коли мені хтось відписує.
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14.09.2021 16:24 Відповісти
Якби ми свято дотримувалися традицій, то досі б молилися Перунові, писали гусячими перами і їздили б волами. Не можна йти вперед, дивлячись тільки назад. А інститут мови саботує рішення Президії АНУ включити до українського правопису розділ про транслітерацію українських назв латинкою.
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14.09.2021 16:28 Відповісти
Kremen ne v teme pohody)
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14.09.2021 16:41 Відповісти
Вопрос о латинице власти подняли только для того, чтобы погасить полемику о предательстве Зели и Ермака.
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14.09.2021 16:58 Відповісти
Кремінь правий, якщо ввести латиницю то молоде покоління, яке отримає освіту на латиниці не зможе сидіти в рашистських однокласніках і вконтакте. У такому разі традиція дійсно буде порушена.
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14.09.2021 22:02 Відповісти
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14.09.2021 23:02 Відповісти
верно.
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15.09.2021 00:15 Відповісти
Я считаю, что украинский язык от этого не помрёт, памятки мы сможем перевести ,А кому надо - прочтут по-древнеукраински (да типа сейчас на нём кто то умеет читать) .
Зато, если у вас смартфон, то будет лишь одна раскладка клавиатуры, как и на компе, где уже три языка достало сильно.
Весь этот зоопарк языков уже в печёнках.
Давайте уже вливаться в международную семью.
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15.09.2021 11:10 Відповісти
Українська абетка-шрифт "Рутенія" давно чекає на впровадження, а ми латину обговорюємо
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19.09.2021 13:51 Відповісти
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