Питання збереження кириличного алфавіту дорівнює питанню збереження традицій, - Кремінь про перехід на латиницю

Мовний омбудсман Тарас Кремінь вважає, що питання застосування кирилиці в українській літературній мові не піддається жодним сумнівам ані з філологічної, ані з наукової, ані з політичної точки зору.

Про це він заявив у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Це пояснюється тим, що Україна за свою тисячолітню історію занадто багато втратила у боротьбі з іншомовними запозиченнями й впливами, тому в Україні не пройшло "ополячення", не пройшло "онімеччиння", зрештою і спроба "зросійщення" у період колонізаторської політики зазнали свого фіаско", — нагадав Кремінь.

За його словами, саме тому збереження українського письма є захистом української мови та забезпечення функціонування української мови як державної. Водночас омбудсман зауважив, що латиниця частково присутня в українському просторі та традиції.

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"Питання фонетичного транскрибування є абсолютно коректними, коли заповнюють закордонні паспорти, дають другий підпис назвам вулиць, іншим географічним назвав, якими послуговуються наші іноземні гості, у міжнародному документообігу та діловодстві", — сказав Кремінь.

Він наголосив, що питання збереження кириличного алфавіту дорівнює питанню збереження традицій, адже найбільша кількість українських текстів, досліджень, літописна традиція, стародруки та українські пісні написані українською абеткою — тобто кириличним шрифтом. Водночас дискусії щодо послуговування елементів латинки в українському літературному просторі Кремінь запропонував залишити науковцям, винятково для окремих сфер, які, "очевидно потребують такого".

"Наразі сьогодні проблем із тим, щоб це актуалізовувати, немає. Що стосується іншого питання, яке порушив панДанілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, що треба підвищувати рівень володіння іноземними мовами, зокрема англійською, — я поділяю такий принцип", — зазначив омбудсман.

Як повідомлялося, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю. Він також додав, що англійська мова має бути обов'язковою в Україні.