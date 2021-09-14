Питання збереження кириличного алфавіту дорівнює питанню збереження традицій, - Кремінь про перехід на латиницю
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Мовний омбудсман Тарас Кремінь вважає, що питання застосування кирилиці в українській літературній мові не піддається жодним сумнівам ані з філологічної, ані з наукової, ані з політичної точки зору.
Про це він заявив у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
"Це пояснюється тим, що Україна за свою тисячолітню історію занадто багато втратила у боротьбі з іншомовними запозиченнями й впливами, тому в Україні не пройшло "ополячення", не пройшло "онімеччиння", зрештою і спроба "зросійщення" у період колонізаторської політики зазнали свого фіаско", — нагадав Кремінь.
За його словами, саме тому збереження українського письма є захистом української мови та забезпечення функціонування української мови як державної. Водночас омбудсман зауважив, що латиниця частково присутня в українському просторі та традиції.
"Питання фонетичного транскрибування є абсолютно коректними, коли заповнюють закордонні паспорти, дають другий підпис назвам вулиць, іншим географічним назвав, якими послуговуються наші іноземні гості, у міжнародному документообігу та діловодстві", — сказав Кремінь.
Він наголосив, що питання збереження кириличного алфавіту дорівнює питанню збереження традицій, адже найбільша кількість українських текстів, досліджень, літописна традиція, стародруки та українські пісні написані українською абеткою — тобто кириличним шрифтом. Водночас дискусії щодо послуговування елементів латинки в українському літературному просторі Кремінь запропонував залишити науковцям, винятково для окремих сфер, які, "очевидно потребують такого".
"Наразі сьогодні проблем із тим, щоб це актуалізовувати, немає. Що стосується іншого питання, яке порушив панДанілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, що треба підвищувати рівень володіння іноземними мовами, зокрема англійською, — я поділяю такий принцип", — зазначив омбудсман.
Як повідомлялося, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю. Він також додав, що англійська мова має бути обов'язковою в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
А потім москалі перейменували свою міліцію в поліцію, і тільки після цього в Україні теж так зробили, і що, а ніхто навіть не муркнув.
То ви шановні, і не дуже, уважно вдивляйтеся в дупу москалям, щоб не дай боже не пропустити, коли вони випередять латиницю,
Бо може вийти невдобно, що ми самі якось отак, як дорослі, ще "осерчают" на нас.
Суб'єктивізм то не про вас, бо бути на побігеньках, озираючись, щоб чогось несподіваного не трапилось, чи нагнівався хтось, авжеж так простіше жити, і то є ваше все.
ради интереса посмотрите надписи на греческом. Очень похожие буквы, которые даже складываются в слова, но ни одно слово без гугл транслейта вы всё равно не поймёте. От перехода украинского на латиницу всему миру, не знающему украинский, ничего понятней не будет. Лучше тогда уже сразу на английский переходить (что я всячески поддерживаю).
Вот как-то так и тут... заняться больше нечем? Набейте рыло Шуфричу.
P.S.На новій версії «Цензора» я не бачу,коли мені хтось відписує.
Зато, если у вас смартфон, то будет лишь одна раскладка клавиатуры, как и на компе, где уже три языка достало сильно.
Весь этот зоопарк языков уже в печёнках.
Давайте уже вливаться в международную семью.