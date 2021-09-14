Помер від коронавірусу головний ізраїльський антивакцинатор Шаулян, який заявляв, що епідемії немає

В Ізраїлі від COVID-19 помер Хай Шаулян - відомий активіст, який виступав проти вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє місцеве видання The Jerusalem Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Шаулян помер в понеділок у медичному центрі Wolfson у Холоне через коронавірус.

Він закликав своїх підписників у соціальних мережах не робити щеплення від вірусу під гаслом: "Епідемії немає - вакцина не потрібна і небезпечна".

Раніше Шаулян виклав у соціальні мережі відео з моменту його госпіталізації. Він сказав: "Я підключений до кисневого апарату, без якого я задихаюся. Якщо я зніму його і пройду три метри - я знепритомнію. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задуху".

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