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Помер від коронавірусу головний ізраїльський антивакцинатор Шаулян, який заявляв, що епідемії немає

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Помер від коронавірусу головний ізраїльський антивакцинатор Шаулян, який заявляв, що епідемії немає

В Ізраїлі від COVID-19 помер Хай Шаулян - відомий активіст, який виступав проти вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє місцеве видання The Jerusalem Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Шаулян помер в понеділок у медичному центрі Wolfson у Холоне через коронавірус.

Він закликав своїх підписників у соціальних мережах не робити щеплення від вірусу під гаслом: "Епідемії немає - вакцина не потрібна і небезпечна".

Раніше Шаулян виклав у соціальні мережі відео з моменту його госпіталізації. Він сказав: "Я підключений до кисневого апарату, без якого я задихаюся. Якщо я зніму його і пройду три метри - я знепритомнію. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задуху".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+58
Треба бігборди поставити в містах з його першими словами: "Эпидемии нет - вакцина не нужна и опасна" і останніми: "Я подключен к кислородному аппарату, без которого я задыхаюсь. Если я сниму его и пройду три метра - я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильное удушье".
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14.09.2021 15:17
+38
Слава йому!!!

Так воно буває, що пісец приходить незалежно від того, визнаєш ти його існування чи ні.
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14.09.2021 15:17
+29
Вакцинироваться не нужно. Это вредно и бесполезно. К тому же, чем больше идиотов выздыхает, тем чище популяция.
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14.09.2021 15:39
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Ахахах))) Не він перший такий, не він останній)
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20.09.2021 09:02 Відповісти
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