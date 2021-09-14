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Порушників нормативів вакцинації проти COVID-19 з понеділка штрафуватимуть у Києві, - Рубан

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Порушників нормативів вакцинації проти COVID-19 з понеділка штрафуватимуть у Києві, - Рубан

З понеділка 20 вересня в Києві штрафуватимуть порушників нормативів вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив керівник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"З травня Київ почав готуватися до щеплень і вакцинальної кампанії, і сьогодні в Києві вакциновано близько 800 тис. осіб, це найвищий показник вакцинації в країні. Що стосується тих 80% нормативу, встановленого Кабінетом міністрів щодо відвідування закладів освіти, культурного, побутового спрямування, коливається відсоток вакцинації в різному бізнесі від 20% до 90%. Найбезпечнішою у нас буде система освіти, де досягли 65-70%, але деякий бізнес досі не вакцинувався, щобільше, проходить антивакцинальна кампанія", - зазначив Рубан.

За його словами, сьогодні щодо вакцинації необхідно проводити всі масштабні заходи на всіх рівнях, починаючи від президента і закінчуючи медсестрою.

"Ми це робимо вже майже рік, спостерігаємо за допомогою відеокамер за публічними заходами. І щодня в Києві працюють 10 мобільних груп, кожна з яких обходить близько 15-20 суб'єктів і проводить роз'яснювальну роботу. Сьогодні ще не складаються протоколи про порушення, поки проходять консультації, тому що люди після літа забули, що таке коронавірус, як потрібно дотримуватися правил. Але з понеділка, коли буде прийнято рішення Кабміну, будуть і штрафні санкції, і залучатимуться до відповідальності порушники", - додав глава столичного управління Держпродспоживслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший в Україні пілотний проєкт з виїзної вакцинації літніх людей стартує на Полтавщині: щепитимуть навіть удома

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
грип це не гламурно. Тільки ковід, нічого іншого не існує. Так мода диктує.
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14.09.2021 16:00
+10
Пропозиція підходить для прізвища)
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14.09.2021 15:56
+10
Обсуждать ту бредятину что ты пишешь - это опуститься на уровень оленя
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14.09.2021 16:02
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та прямо

то ти концтабору не бачив, синку
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14.09.2021 15:46 Відповісти
щось я так і не второпав, хто підпадає під штрафи?

Прівєта оштрафують?
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14.09.2021 15:45 Відповісти
Нормативы? Это чо рулеткой будут замерять социанльную дистанцию?
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14.09.2021 15:45 Відповісти
Нічого не зрозуміло, що таке нормативи вакцинації?
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14.09.2021 15:47 Відповісти
ГТО!!! Гастроном туда обратно!!
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14.09.2021 16:07 Відповісти
норматив щe має значeння "тeмп". на шкiльнiй фiзрi є нормативи. тоbто вклався в поставлeну норму
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14.09.2021 16:15 Відповісти
бред совковый. заставить можно только гривной
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14.09.2021 15:49 Відповісти
Все оспорюється в судах... Правові невігласи
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14.09.2021 15:52 Відповісти
Предлагаю для не вакцинированных отводить гетто, в полях, огораживать колючкой и пусть там себе заражают один другого. Еду можно бросать через забор. А можна и не бросать.
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14.09.2021 15:55 Відповісти
Пропозиція підходить для прізвища)
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14.09.2021 15:56 Відповісти
По сути есть шо сказать? Или мы занимаемся оскорблениями личности?
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14.09.2021 15:58 Відповісти
Обсуждать ту бредятину что ты пишешь - это опуститься на уровень оленя
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14.09.2021 16:02 Відповісти
Є. Коли залишаться тільки вакциновані - а хворіти і вмирати пачками далі будуть. Хто буде винен?))
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14.09.2021 16:02 Відповісти
Яка хвамілія така і лічность
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14.09.2021 16:15 Відповісти
Де тут "личность"? Тобі до неї рости й рости.
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14.09.2021 16:23 Відповісти
Якщо б подібну херню на адресу членів секти Святого Ковіду написав хтось з іншого табору, то його вже тут давно б заблокували, а різних оленів цей сайт толерує.
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14.09.2021 16:26 Відповісти
Мне вот интересно, а где делся грипп? Или мы уже его побороли?
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14.09.2021 15:56 Відповісти
грип це не гламурно. Тільки ковід, нічого іншого не існує. Так мода диктує.
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14.09.2021 16:00 Відповісти
Почему Киев? Поедьте в Одессу. Вчера там был. Нет ни одного человека в маске. Кроме, провизоров в аптеках, и особо боязливых, которых единицы. Весь миллионный город без масок. Попутно, возникает вопрос. А где-же там эпидемии?
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14.09.2021 15:59 Відповісти
Скоро будет. Вакцину же девать куда то нужно
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14.09.2021 16:03 Відповісти
Ну чего? В Сильпо возле вокзала все в масачках. Достают ис кармана тряпочку, натягивают на подбородок и уперйод
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14.09.2021 16:19 Відповісти
Днепр, переполненый транспорт без масок, и так всю эпидемию, по всем "идеям эпидемии", выздыхать должно было минимум половина, но нет, все крутитсявертится, день города вообще отдельная тема, и ничего. Но ради уколов нарисуют картинку и статистику какую хочешь .
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14.09.2021 16:28 Відповісти
Что за аньивакцианальная кампания?Кто проводит её хоть сказал бы...
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14.09.2021 16:19 Відповісти
Залиште бізнес у спокої. Я залюбки буду ходити до ресторанів та крамниць, де ніхто не вакцинувався. Свідки секти Святого Ковіду нехай ходять туди, де усі вакциновані. У людей має бути вибір, бо інакше буде значно більш жорстка реакція на ковідний фашизм.
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14.09.2021 16:20 Відповісти
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14.09.2021 16:22 Відповісти
"...сегодня в Киеве вакцинировано около 800 тыс. человек", Источник: https://censor.net/ru/n3288193 Исправьте ; на сегодня ...
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14.09.2021 17:46 Відповісти
 
 