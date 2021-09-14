Порушників нормативів вакцинації проти COVID-19 з понеділка штрафуватимуть у Києві, - Рубан

З понеділка 20 вересня в Києві штрафуватимуть порушників нормативів вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив керівник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"З травня Київ почав готуватися до щеплень і вакцинальної кампанії, і сьогодні в Києві вакциновано близько 800 тис. осіб, це найвищий показник вакцинації в країні. Що стосується тих 80% нормативу, встановленого Кабінетом міністрів щодо відвідування закладів освіти, культурного, побутового спрямування, коливається відсоток вакцинації в різному бізнесі від 20% до 90%. Найбезпечнішою у нас буде система освіти, де досягли 65-70%, але деякий бізнес досі не вакцинувався, щобільше, проходить антивакцинальна кампанія", - зазначив Рубан.

За його словами, сьогодні щодо вакцинації необхідно проводити всі масштабні заходи на всіх рівнях, починаючи від президента і закінчуючи медсестрою.

"Ми це робимо вже майже рік, спостерігаємо за допомогою відеокамер за публічними заходами. І щодня в Києві працюють 10 мобільних груп, кожна з яких обходить близько 15-20 суб'єктів і проводить роз'яснювальну роботу. Сьогодні ще не складаються протоколи про порушення, поки проходять консультації, тому що люди після літа забули, що таке коронавірус, як потрібно дотримуватися правил. Але з понеділка, коли буде прийнято рішення Кабміну, будуть і штрафні санкції, і залучатимуться до відповідальності порушники", - додав глава столичного управління Держпродспоживслужби.

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