Ми знайшли землю під програму президента про велике заліснення України, - глава Держлісагентства Болоховець

Держлісагентству вдалося домовитися з місцевими органами влади про виділення землі під програму Президента Володимира Зеленського про велике заліснення України.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

"Указ президента про велике заліснення України – це план екологічного порятунку нашої країни. Програма Володимира Зеленського - це глобальний проєкт, але він цілком реальний. Реалізація програми "Зелена країна" вже почалась, вже є перші результати. Ми досить швидко просуваємось у вирішення питання землі. Для висадки 1 млрд дерев потрібно приблизно 170 тис. га. Ми вже знайшли до 100 тис. га власних територій, які потребують залісення - це згарища, території, де ліси були знищені внаслідок різних факторів. Ще приблизно до 70 тис. га -- це землі місцевої влади. Станом на сьогодні вже більше 20 тис. га в стадії передачі від громад до наших підприємств! І діалог продовжується", - зазначив Болоховець.

За його словами, агентство цього року зменшило обсяг вирубок, але держава заробила в півтора рази більше.

"... Раніше ціни на деревину в Україні штучно занижували, державу грабували, прибуток залишався в кишенях чиновників і пов'язаного з ними бізнесу. За 8 місяців роботи ми детінізували майже 4,5 млрд грн на користь держави. Нашій команді за підтримки з президентською вертикаллю вдалася стовідсоткова реалізація деревини шляхом проведення торгів через електронні майданчики. Абсолютно впевнений, що лісова галузь за рахунок детінізації і більш ефективної роботи здатна сама заробити кошти на програму президента. І ми це зробимо", - розповів Болоховець.

Як зазначає глава агентства, Україна вже цього року суттєво збільшила висадки нових дерев порівняно з минулими роками.

"Наступного року щонайменше вдвічі збільшимо висадку. Заготівлю насіннєвого матеріалу збільшуємо в кілька разів, створюється інфраструктури для масштабного висіву, будуються сучасні розсадники для вирощування якісного садибного матеріалу. Абсолютно переконаний, що завдання президента ми виконаємо", - підсумував Болоховець.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія" підписав указ про старт проєкту "Зелена країна".

"Ми починаємо проект "Зелена країна". Відразу скажу - це не політичний, а суто екологічний проєкт для природи і довкілля. Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету - за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів. Для цього в найближчі три роки ми прагнемо висадити в Україні один мільярд дерев", - зазначив Володимир Зеленський під час виступу на форумі.