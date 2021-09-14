УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13692 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
5 904 55
ліс (447) програма (97)

Ми знайшли землю під програму президента про велике заліснення України, - глава Держлісагентства Болоховець

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ми знайшли землю під програму президента про велике заліснення України, - глава Держлісагентства Болоховець

Держлісагентству вдалося домовитися з місцевими органами влади про виділення землі під програму Президента Володимира Зеленського про велике заліснення України.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

"Указ президента про велике заліснення України – це план екологічного порятунку нашої країни. Програма Володимира Зеленського - це глобальний проєкт, але він цілком реальний. Реалізація програми "Зелена країна" вже почалась, вже є перші результати. Ми досить швидко просуваємось у вирішення питання землі. Для висадки 1 млрд дерев потрібно приблизно 170 тис. га. Ми вже знайшли до 100 тис. га власних територій, які потребують залісення - це згарища, території, де ліси були знищені внаслідок різних факторів. Ще приблизно до 70 тис. га -- це землі місцевої влади. Станом на сьогодні вже більше 20 тис. га в стадії передачі від громад до наших підприємств! І діалог продовжується", - зазначив Болоховець.

За його словами, агентство цього року зменшило обсяг вирубок, але держава заробила в півтора рази більше.

"... Раніше ціни на деревину в Україні штучно занижували, державу грабували, прибуток залишався в кишенях чиновників і пов'язаного з ними бізнесу. За 8 місяців роботи ми детінізували майже 4,5 млрд грн на користь держави. Нашій команді за підтримки з президентською вертикаллю вдалася стовідсоткова реалізація деревини шляхом проведення торгів через електронні майданчики. Абсолютно впевнений, що лісова галузь за рахунок детінізації і більш ефективної роботи здатна сама заробити кошти на програму президента. І ми це зробимо", - розповів Болоховець.

Як зазначає глава агентства, Україна вже цього року суттєво збільшила висадки нових дерев порівняно з минулими роками.

"Наступного року щонайменше вдвічі збільшимо висадку. Заготівлю насіннєвого матеріалу збільшуємо в кілька разів, створюється інфраструктури для масштабного висіву, будуються сучасні розсадники для вирощування якісного садибного матеріалу. Абсолютно переконаний, що завдання президента ми виконаємо", - підсумував Болоховець.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія" підписав указ про старт проєкту "Зелена країна".

"Ми починаємо проект "Зелена країна". Відразу скажу - це не політичний, а суто екологічний проєкт для природи і довкілля. Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету - за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів. Для цього в найближчі три роки ми прагнемо висадити в Україні один мільярд дерев", - зазначив Володимир Зеленський під час виступу на форумі.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
теперь будут только программы где есть слово большое или зеленое
показати весь коментар
14.09.2021 15:48
+12
не забудьте застроить все эти земли коттеджами....
показати весь коментар
14.09.2021 15:48
+10
Уже надо было посадить 500 мильенов деревьев а они только землю нашли. А если Осел ляпнет про мильен ракет на Луну, или про 100 мильенов гектар засадить маком и коноплей, шо, помчитесь выполнять?
показати весь коментар
14.09.2021 15:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не забудьте застроить все эти земли коттеджами....
показати весь коментар
14.09.2021 15:48 Відповісти
Интересно кому Зеля предоставит монополию о застройки коттеджами того участка. Наверное ещё и кредит беспроцентный. А лет через десять, если олигарх не отдаст долги то их ему простят.
показати весь коментар
14.09.2021 16:53 Відповісти
теперь будут только программы где есть слово большое или зеленое
показати весь коментар
14.09.2021 15:48 Відповісти
Так залесение или залысение?
показати весь коментар
14.09.2021 16:16 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 16:17 Відповісти
Уже надо было посадить 500 мильенов деревьев а они только землю нашли. А если Осел ляпнет про мильен ракет на Луну, или про 100 мильенов гектар засадить маком и коноплей, шо, помчитесь выполнять?
показати весь коментар
14.09.2021 15:49 Відповісти
На самом деле искать то и не нужно было. Есть такое понятие как "назначение земель". И вот те земли, где лес был могут быть опять засеяны лесом и никакой договоренности с местными властями не нужно!

Просто, должна была быть принята программа, на восстановление лесного массива и на которую просто нужно было выделить деньги вот и вся история! Но тут же нет пиара!!!!
показати весь коментар
14.09.2021 16:36 Відповісти
А шо, не було такої програми? Чи Осел перший в Україні зрозумів що треба саджати дерева на ті місця де їх повирубували? Слава Яйцям!
показати весь коментар
14.09.2021 16:48 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 23:12 Відповісти
ааааа-ха-ха )))) сначала озаботились вывозом древесины....потом нашли землю под мульярд, который будет расти десятки лет (если приживется).. но сначала - посадить (в згарище просто ткнуть - фигня и вырастит)))..а саженцы??? тоже ж не три копейки...

если вдуматься... то залеснение - это тоже "велыке крадивництво" только название другое
показати весь коментар
14.09.2021 15:49 Відповісти
почитай уважнiшe "пiд програму заbирають зeмлю? - "Еще примерно до 70 тыс. га - это земли местной власти. На сегодняшний день уже более 20 тыс. га в стадии передачи от общин нашим предприятиям! И диалог продолжается"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
14.09.2021 15:59 Відповісти
Так мем про мильярды деревьев не шутка??? о_О
показати весь коментар
14.09.2021 15:50 Відповісти
Ну які ж тут можуть бути жарти? Наступним поколінням чиновників треба ж десь халявну деревину брати та віджимати землі вже з лісом.
показати весь коментар
14.09.2021 15:53 Відповісти
цe нe висадка дeрeв. цe кража зeмлi пiд красивий слоган! "Еще примерно до 70 тыс. га - это земли местной власти. На сегодняшний день уже более 20 тыс. га в стадии передачи от общин нашим предприятиям! И диалог продолжается"
показати весь коментар
14.09.2021 16:01 Відповісти
Ураааааааааа!!!
показати весь коментар
14.09.2021 15:50 Відповісти
А з банками не домовилися о "большом забаблении"?
показати весь коментар
14.09.2021 15:51 Відповісти
если каждую секунду беспрерывно садить по одному саженцу, на миллиард саженцев нужно 30 лет
показати весь коментар
14.09.2021 15:51 Відповісти
питання: нашо для садiння дeрeв пiд ************** лозунгом заbирати у мiсцeвих зeмлю???? "Еще примерно до 70 тыс. га - это земли местной власти. На сегодняшний день уже более 20 тыс. га в стадии передачи от общин нашим предприятиям! И диалог продолжается."
показати весь коментар
14.09.2021 16:04 Відповісти
Молодцы! Сначала одно чучело придумало программу, потом все зеленое стадо начало искать землю под эту программу...
показати весь коментар
14.09.2021 15:52 Відповісти
Залишилося знайти активістів, котрі на ентузіазмі займуться висадкою саджанців, бо виявиться що коштів на це немає.
показати весь коментар
14.09.2021 15:55 Відповісти
Ура,на лярд саженцев просадят лярды бабла!
показати весь коментар
14.09.2021 15:53 Відповісти
Так. У громад відберуть землі і передадуть їх лісництвам.
показати весь коментар
14.09.2021 15:53 Відповісти
самe так. лапша на вуха. ти почитай тупих комeнтаторiв шо вони мeлять а основного нe bачать!!!
показати весь коментар
14.09.2021 16:05 Відповісти
починайте з пустель, які виникли в результаті намивки бурштину який барига лічно намивав, і лисих карпат які барига лічно рубав та вивозив. на моєму поліссі ліс просто не встигає рости...так шалено барига його продає
показати весь коментар
14.09.2021 15:54 Відповісти
хз насчет деревьев, но трава у них точно есть
показати весь коментар
14.09.2021 15:54 Відповісти
все дело в том, что и "трава" забористая иногда в природе выглядит как дерево ))) а о названии деревьев, которых мульярд ведь никто так и не сказал))))) т.е. посадить могут... шо захотят (ну под преЗЕ программу))))

показати весь коментар
14.09.2021 16:29 Відповісти
На сегодняшний день уже более 20 тыс. га в стадии передачи от общин нашим предприятиям! Источник: https://censor.net/ru/n3288196

земельная афера
показати весь коментар
14.09.2021 15:54 Відповісти
самe так. а тeпeр щe здогадайся чого тebe нe лайкають
показати весь коментар
14.09.2021 16:07 Відповісти
Декларации Юрия Болоховца:

2019 Вклади - - - - - -
2019 Готівка 1 460 000,00 20 000,00 - - - -
2019 Інше 100 000,00 - - - - -
2018 Вклади - - - - - -
2018 Готівка 1 800 000,00 20 000,00 - - - -
2018 Інше 100 000,00 - - - - -
2017 Вклади - - - - - -
2017 Готівка 500 000,00 20 000,00 - - - -
2017 Інше 100 000,00 - - - - -
2016 Вклади - - - - - -
2016 Готівка 300 000,00 20 000,00 - - - -
2016 Інше 100 000,00 - - - - -
показати весь коментар
14.09.2021 15:55 Відповісти
золотое дно, кто там пересчитает те деревья, плюс земля...
показати весь коментар
14.09.2021 15:57 Відповісти
Посадил дед репу....

вышел Репа... и замочил деда....
показати весь коментар
14.09.2021 15:59 Відповісти
та-а-а-ак, площа є

залишилось знайти мільярд дерев...
показати весь коментар
14.09.2021 15:59 Відповісти
"В этот день, 12 октября 1492 года вахтенный матрос на корабле "Пинта" Родриго де Триана заметил впереди огонек и закричал: «Земля! Земля!»."
показати весь коментар
14.09.2021 16:08 Відповісти
ВEЛИКE КРАДIВНИЦТВО ЗEМEЛЬ
показати весь коментар
14.09.2021 16:09 Відповісти
Идиётъ...земли - половина Карпат облысевшие стоят, а оно землю "находит".
показати весь коментар
14.09.2021 16:15 Відповісти
А мне вот интересно, зеленский и вправду дебил? Ему нравиться вот этот брежневско-совковый подлизон?
показати весь коментар
14.09.2021 16:17 Відповісти
Зеленский дебил...можешь не сомневаться в этом..
показати весь коментар
14.09.2021 16:19 Відповісти
как и те, кто ... (ну далее понятно ))))
показати весь коментар
14.09.2021 16:30 Відповісти
Осел якраз не дебіл. Дебіли ті хто його вибрав і ті хто виконує його хотелки.
показати весь коментар
14.09.2021 16:25 Відповісти
Зеленский стал напоминать какого-то диктатора... Например как с азербайджана или того же лукашенко... Все балгодаря ему делается и создаётся и.т.д
показати весь коментар
14.09.2021 16:19 Відповісти
Замість боротьби з контрабандою - санкції до контрабандистів, замість боротьби з вирубкою лісів - посадка нових дерев, замість боротьби з корупцією - виділення більше коштів корупціонерам.
показати весь коментар
14.09.2021 16:23 Відповісти
Средняя норма высадки еловых сеянцев при лесовосстановлении вырубок в Финляндии составляет 1800 шт/га.

на 170 тыс га - это будет 306 млн деревьев, что в 3 раза меньше заявленного. Конечно, можно посадить и плотнее в 3 раза, чем в Финляндии. Но там деревья сажают, чтоб через время их опять срубить на древесину. А у нас они с какой целью этот млрд деревьев хотят высадить, просто чтоб было? денежки попилить? Пдрсы
показати весь коментар
14.09.2021 16:24 Відповісти
Ну яка ціль? Зедібілам подобаеться. Рейтинг не пада.
показати весь коментар
14.09.2021 16:27 Відповісти
"Указ президента о большом залеснении Украины - это план экологического спасения нашей страны. Источник: https://censor.net/ru/n3288196
показати весь коментар
14.09.2021 17:15 Відповісти
Ну, было бы странно , если ли бы они написали правду и назвали указ - Про воровство бюджетных денег у народа Украины...
показати весь коментар
14.09.2021 17:32 Відповісти
Небось где идут маршруты контрабанды и возле своих будущих дач)
показати весь коментар
14.09.2021 16:26 Відповісти
а мoжна пападроbнєє як ви домовляєтeсь щоb вам вiддали зeмлю?????? як заставляєтe мiсцвих?
показати весь коментар
14.09.2021 16:26 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 16:54 Відповісти
Чудово. Насадим мульярд дерев, настроїм сто тищ деревообробних заводів і будем на тих заводах стругать Буратін з тих дерев.
показати весь коментар
14.09.2021 16:30 Відповісти
зeмля на якiй ростуть дeрeвця Царя вжe нe bудe налeжати громадам. а дeржавi. з часом там можна bудe загатить котeджики чинуш
показати весь коментар
14.09.2021 16:34 Відповісти
Якось язик не повертається сказати - не дамо перетворити Україну на «зелену» країну. Хоча, «Зелені» - окремо, а дерева - окремо. Хіба якось так.
показати весь коментар
14.09.2021 16:38 Відповісти
Ми вернулись у совок з його пятирічками, де з кожного утюга звучало виконаєм і перевиконаємо. Наразі зараз у нас пятирічка великого Звиздівництва
показати весь коментар
14.09.2021 16:59 Відповісти
І хер хто тепер порахує посажені деревця.Оце так намахалово, вчіться малята як гроші пиз.....ти!.

До речі Зейобіки знають що таке "природній самосів" дерев?
показати весь коментар
14.09.2021 17:03 Відповісти
Що означає знайшли,її ніхто не губив.Чи може в Кончі-Заспі маєтки з землею порівняли,щоб лісом засадить.
показати весь коментар
14.09.2021 18:35 Відповісти
Достатньо відновлення лісів Карпат, наведення порядку у лісгоспах і ремонту лісосмуг.
показати весь коментар
14.09.2021 22:01 Відповісти
 
 