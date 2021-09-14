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приватизація (373) ФДМУ (275)

За два роки завдяки приватизації держмайна держбюджет поповнився на 4,5 млрд грн, - заступник голови ФДМ Кошеленко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

За два роки завдяки приватизації держмайна держбюджет поповнився на 4,5 млрд грн, - заступник голови ФДМ Кошеленко

За два роки проведення "Великої приватизації" і "Малої приватизації" в бюджет України надійшло понад 4,5 млрд грн.

Про це розповів заступник голови Фонду державного майна України Костянтин Кошеленко в ефірі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Законодавчо приватизація розділяється на велику і малу. "Велика приватизація" - це об'єкти зі стартовою ціною від 250 млн грн. А "Мала приватизація" - це стартова ціна нижче 250 млн гривень. Цього року тільки в рамках "Малої приватизації" проведено аукціонів на загальну суму понад 2 млрд грн. Такі аукціони проходять в кожній області, в кожному місті, в тому числі в Донецькій і Луганській областях", - зазначив Кошеленко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Сначала сперли из бюджета на "Большой стройке" 32 ярда, а потом за часть этих денег (ранее украденных у нас), купили у нас наше же имущество, став "стратегическими инвесторами"
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14.09.2021 16:14 Відповісти
А могли бы раза в три больше заработать.
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14.09.2021 16:15 Відповісти
Ну поступило. И что? Распродать имущество ума много не надо. Хотелось бы рядом почитать куда непосредственно пошли эти деньги. Т.с. расходная часть сколько и на что было потрачено из этих денег. Без этой части подобные заявления вызывают раздражение. Не более. Собирать в бюджет у нас деньги научились. Теперь бы научиться рачительно ими распоряжаться. Глядишь и не нужно было бы к примеру вводить накопительную пенсионную систему. На вооружение глядишь хватало бы, на лечение воинов наших, да и на все остальное. А толку от этих денег если их торбохваты различными схемами по офшорам порастягивали.
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14.09.2021 17:08 Відповісти
 
 