Російські обстріли на Донбасі збільшуються у геометричній прогресії, такого не було з 2016 року, - українська сторона СЦКК

Обстріли на Донбасі ростуть у геометричній прогресії на тлі російсько-білоруських навчань і майбутніх виборів до Держдуми РФ.

Про це сказав керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню Олександр Апполонов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він заявив, що нещодавні втрати ЗСУ, ймовірно, були найсерйознішими за останні п'ять років - 11 і 12 вересня в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинуло четверо українських військовослужбовців. Ще 15 бійців ЗСУ зазнали поранень. За ці дві доби росіяни зробили 47 обстрілів.

За словами Апполонова, він перебуває в зоні ООС практично постійно з 2016 року, і за цей час таких втрат на фронті не було. Після домовленості про перемир'я в липні 2020-го, як стверджує військовослужбовець, до Нового року терористи "більш-менш дотримувалися" режиму припинення вогню. Однак починаючи з цього року, а особливо з травня-червня, обстріли "ростуть в геометричній прогресії".

"На мою думку, це обумовлено початком активної фази стратегічних навчань Захід-2021, підготовкою до проведення виборів до Держдуми Росії з залученням цивільного населення (окупованих територій Донбасу. - Ред.), яке отримало паспорти РФ", - сказав Апполонов.

Крім того, на думку керівника українського боку СЦКК, активізацію окупантів на Донбасі можна пояснити бажанням Росії "показати людству міць" своїх незаконних збройних формувань.

Апполонов повідомив, що українська сторона СЦКК передала 109 нот моніторингової місії ОБСЄ за фактом порушень режиму припинення вогню окупантами 11 і 12 вересня.

Він також додав, що ЗСУ залишають за собою право застосовувати озброєння у відповідь на дії окупантів.