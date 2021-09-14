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обстріл (21411) росія (47340) СЦКК (641) найманці рф (1970) ЗСУ (5781)

Російські обстріли на Донбасі збільшуються у геометричній прогресії, такого не було з 2016 року, - українська сторона СЦКК

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Російські обстріли на Донбасі збільшуються у геометричній прогресії, такого не було з 2016 року, - українська сторона СЦКК

Обстріли на Донбасі ростуть у геометричній прогресії на тлі російсько-білоруських навчань і майбутніх виборів до Держдуми РФ.

Про це сказав керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню Олександр Апполонов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він заявив, що нещодавні втрати ЗСУ, ймовірно, були найсерйознішими за останні п'ять років - 11 і 12 вересня в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинуло четверо українських військовослужбовців. Ще 15 бійців ЗСУ зазнали поранень. За ці дві доби росіяни зробили 47 обстрілів.

За словами Апполонова, він перебуває в зоні ООС практично постійно з 2016 року, і за цей час таких втрат на фронті не було. Після домовленості про перемир'я в липні 2020-го, як стверджує військовослужбовець, до Нового року терористи "більш-менш дотримувалися" режиму припинення вогню. Однак починаючи з цього року, а особливо з травня-червня, обстріли "ростуть в геометричній прогресії".

"На мою думку, це обумовлено початком активної фази стратегічних навчань Захід-2021, підготовкою до проведення виборів до Держдуми Росії з залученням цивільного населення (окупованих територій Донбасу. - Ред.), яке отримало паспорти РФ", - сказав Апполонов.

Крім того, на думку керівника українського боку СЦКК, активізацію окупантів на Донбасі можна пояснити бажанням Росії "показати людству міць" своїх незаконних збройних формувань.

Апполонов повідомив, що українська сторона СЦКК передала 109 нот моніторингової місії ОБСЄ за фактом порушень режиму припинення вогню окупантами 11 і 12 вересня.

Він також додав, що ЗСУ залишають за собою право застосовувати озброєння у відповідь на дії окупантів.
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Топ коментарі
+25
А шо на это скажет зелебобик? По обыкновению, засунет язык в жопу?
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14.09.2021 16:24
+24
а бедосик укатил на отдых. устал бедолага
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14.09.2021 16:23
+23
И тут зекрыса всрался -так ничего ,для зепиара,практически уже не осталось
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14.09.2021 16:22
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И тут зекрыса всрался -так ничего ,для зепиара,практически уже не осталось
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14.09.2021 16:22 Відповісти
Потрібно вводити воєнний стан на 5 років і розпочинати звільнення Донбасу та Криму.
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14.09.2021 17:41 Відповісти
ты та хоть потеряйся чучело! выпей слабительное.
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14.09.2021 19:49 Відповісти
1 диванный фронт?
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14.09.2021 23:30 Відповісти
Та нахер воно треба? Потрібно поставити купу арти, та гасити у відповідь з усієї сили. А ті розвалені тертиторії з дебільним населенням кому зараз потрібні?
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14.09.2021 23:54 Відповісти
а бедосик укатил на отдых. устал бедолага
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14.09.2021 16:23 Відповісти
Надеюсь обдроченцов дамбасса отправляют на концерт кобзона
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14.09.2021 16:23 Відповісти
А шо на это скажет зелебобик? По обыкновению, засунет язык в жопу?
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14.09.2021 16:24 Відповісти
Лугандонцы рискуют отхватить на днях нехилое возмездие и ни чего не смогут сделать , так как у козломордых на носу выборы в госдуру и им нужна биомасса для голосования !
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14.09.2021 16:27 Відповісти
От говнокомандующего отхватить? Больше в сводках уже вообще не сообщают о зашкваренных рашоорках. В лучшем случае "открывали ответный огнь". А куда, какими средствами и с каким результатом уже вообще не сообщают. Вот и вся война зеленого говнокомандующего.
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14.09.2021 16:54 Відповісти
Ответный огонь это типа комбат из ПМа пострелял в сторону позиций противника. Ну а чо? Ответный? Да. Огонь? Да.
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14.09.2021 17:44 Відповісти
Из какого ПМа и какой комбат...Командир батальона из пистолета Макарова или командир батареи из ПМ-38? хотя если огонь ответный то эффект будет одинаковый..ибо пока согласуют решение орки уже сдрыснут
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14.09.2021 21:50 Відповісти
ГАВНО-НАРКОМАНДУВАЧ

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14.09.2021 19:51 Відповісти
Воно втомилося, йому тре відпочити... От раптом завтра війна, а воно стомлене
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14.09.2021 16:38 Відповісти
Надо инициативу у терорристов перехватить. Учиться надо у Израиля.
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14.09.2021 16:42 Відповісти
А что нелох?
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14.09.2021 16:44 Відповісти
Как соплей в рот набрал. Мечтает о пребывании своего "утомленного "тельца на яхте в Греции.
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14.09.2021 16:48 Відповісти
Сдох?
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14.09.2021 16:52 Відповісти
передайте нашей сопле, что надо срочно посмотреть ху*лу в его "очко"......
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14.09.2021 16:58 Відповісти
Ответ на поверхности,трубу достроили.
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14.09.2021 17:41 Відповісти
вот смотрите и что власти и командованию делать в таком случае? ужас..... всё читаю про погибших всё знаю....( кто скажет что делать? кто бы взял на себя какую ответсвенность....? *********** и посоветовать ясно с дивана ****....сь.... но я таким трёпом не занимаюсь и советами .хотя есть личное мнение уже как то писал.... не хочу ни с кем вступать в срач тут, это не моё...((
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14.09.2021 18:04 Відповісти
отмазка зелоха не засчитана, зепил
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14.09.2021 21:44 Відповісти
сатана .это ты с кем тут так переписку ведёшь животное....?
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15.09.2021 09:31 Відповісти
Потрібно лупити у відповідь так, щоб в них і думки не виникало сюди стріляти. Рецепт дуже простий та дієвий.
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14.09.2021 23:56 Відповісти
Ну с 16 по 19 года давали ответку и отжимали сепарские позиции. Поэтому и статистика наших погибших была намного меньше- сепары боялись нас провоцировать
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15.09.2021 01:35 Відповісти
ну из логики.... и ведь нашествия на сегодняшний день там за это время напёрли ещё больше ....ещё новее оружие ещё больше найомников, а снайперов вагонами навезли...тогда такого там не было! а значит и смертей было меньше.много убийсв снайперами....а как снайпера в общем можно ликвидировать когда их там кишит....? да никак . и так далее да и они стали с опытом тоже .так что
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15.09.2021 09:29 Відповісти
Вместо нот передали бы "ответку" больше чем в геометрической прогрессии, сколько можна быть "мальчиками для избиения".
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14.09.2021 18:12 Відповісти
Думаю,що отії бабахи є відповіддю пуцика на вже всесвітньо відому харківську ла-ла-лайку (а для непомірно самозакоханого ***** це є нестерпно образливим),на "Кримську платформу",на заокеанський вояж зелика, на повний провал "Формули Штайнмайєра" у Мінську ну і т.д. Все те підтверджується і несамовитим виттям ************* пропагандонів,які аж на цепах перевертаються гавкаючи на Україну зі всіх держтелерадіоканалів підерефії. Розуміють,падли, що Україна від них вже тю-тю на віки. Широкомасштабне вторгнення проводити ссикотно (як і у всіляких бандюганів,які усвідомлюють,що у відповідь на напад можуть здорово отримати по шмарклях).От і бабахають від безсилої люті із житлових кварталів населених пунктів Донбасу. Ховаються,суки,за спини жінок і дітей,херрої,блд. Наш пануньцьо ЗЕ рванув на відпочинок,ну а *****,поскулюючи, поліз у бункер зализувати душевні рани і на самоізоляцію, ховатися від клятого ковіду,тому що "...дуже вовчику не хочеться умерти,боще він не нажився,бач!"
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14.09.2021 18:12 Відповісти
А агент Кремля Ермак успокаивает Зелю, что все это провокации, что никто не стреляет и там вообще перемирие... Украинцы, до каких пор наши ребята будут безответными мишенями для российских оккупантов? В 2014 году не побоялись беркутов Януковища, а теперь прогнулись под 95-й квартал?
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14.09.2021 18:51 Відповісти
В 2014 году половина быдла которое сейчас за ЗЕ, было на стороне Майдана. А сейчас- нет.

Так было всегда, к восстанию запорожских козаков часто присоединялись селяни- иногда их было даже больше чем козаков. Но не они движущая сила- им бы пожрать да дорогую одежину, и за 300 лет ничего не поменялось- они просто следуют тренду, а сейчас тренды формирует квартал95 шоу
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15.09.2021 01:33 Відповісти
Зеленський хоче у Грецію на яхту. За наш рахунок.

https://www.youtube.com/watch?v=ns4E8AeV1AU
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14.09.2021 18:53 Відповісти
А гнусавый молчит?
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14.09.2021 18:57 Відповісти
Неймовірно жирну послугу окупантові зробив наш Верховний совєт, відкинувши, на днях, варіант союзницького партнерства зі США. Це - катастрофа для нашої держави, якій більше допомоги чекати нізвідки, а її споконвічний ворог, Московщина, перебуває в стані небувалого піднесення після перемог в Афганістані та у війні з Нордстрімом. Цей агонізуючий, найпаскудніший за всі 30 років, ще й незаконно обраний Совєт має бути негайно розпущений, а "слуги народу" відправлені по тюрмах.
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14.09.2021 19:25 Відповісти
Верховний совєт?
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14.09.2021 21:08 Відповісти
А как еще назвать свору коррупционеров, рыгионалов, рашкинских диверсантов, и кухаркиных детей?
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15.09.2021 01:29 Відповісти
У страха глаза велики. В геометрической...
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14.09.2021 19:33 Відповісти
ничего не страшно диванному патриоту
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14.09.2021 21:45 Відповісти
Так начинайте уже е..шить по нарушителям "режима прекращения огня".
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14.09.2021 19:41 Відповісти
это уже не просто обстрелы, а пристреливаются по позициям, перед вторжением войск оккупантов будет массированная артподготовка! Счет идет уже на дни
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14.09.2021 19:55 Відповісти
А як же росіянам не стріляти якщо їм ніхто не відповідає, а якщо і відповідає, то лише через годину після десятка узгоджень коли від ворога і слід охолонув.

Зедебілів треба судити за сотні вбитих і покалічених хлопців як зрадноків України.
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14.09.2021 20:12 Відповісти
А чого ми не відповідаемо на ці діі ? И чого зеля мовчит ?
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14.09.2021 20:45 Відповісти
Не , я всегда говорил , пока до Киева долетать не будет , Киевская шобла не поймет , что надо воевать по настоящему , а не просто перестать стрелять
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14.09.2021 21:18 Відповісти
А БЛАЗЕНЬ -НІ ПАРИ З ВУСТ ПРО ВТРАТИ . О, ВИБРАЛИ !!!
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14.09.2021 21:22 Відповісти
А ле зеля сам казав що комусь це вигідно мабудь він зразумів як можно гроші заробляти на цому! а гроши як відомо любять тишу.
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14.09.2021 21:32 Відповісти
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14.09.2021 22:05 Відповісти
А чого військові мовчать ? Вже давно час дати зеленському під зад.
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14.09.2021 22:17 Відповісти
Они будут расти раз молчим.Они понимают только ответку.Раз молчим значит нас мочат.
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15.09.2021 01:12 Відповісти
Ну да, с тех пор как в 2016 году ЗСУ выбили сепаров с высоты возле Белой Каменки, тем самым запустили 'ползучее наступление'. Сепары аж до 2019 года пернуть боялись не то чтоб выстрелить- чтоб не спровоцировать ЗСУ на ответку и очередной захват сепарских укреп раенов
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15.09.2021 01:25 Відповісти
Блин вас убивают....проснитесь ВАС УБИВАЮТ....а вы как мальчики для битья. Дайте этим оккупантам по зубам что вы плачете вас 40 миллионов у вас поддержка США Турки......малая Чечня с населением в 1 миллион со стрелковым оружием в 1996 году поставила раком эту рашку........
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15.09.2021 01:29 Відповісти
Надо просто начать стрелять с турецких байрактаров и американскими джавелинами. На войне так, если не убиваешь ты, то убивают тебя.
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15.09.2021 01:48 Відповісти
 
 