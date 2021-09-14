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перемовини (2483) росія (47349) Донбас (21704) Тристороння контактна група (822) Формула Штайнмаєра (201) Гармаш (136) ОРДЛО (299)

РФ в ТКГ відмовилася обговорювати "формулу Штайнмаєра" і наполягала на якомусь "плані дій", наданому бойовиками ОРДЛО, - Гармаш

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РФ в ТКГ відмовилася обговорювати

Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) зірвала обговорення імплементації "формули Штайнмаєра". Представники Росії запропонували обговорити так званий "план дій" бойовиків ОРДЛО.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Основні зусилля Москви і її маріонеток з Донецька і Луганська сьогодні були спрямовані на те, щоб зірвати обговорення і, відповідно, подальшу імплементацію горезвісної "формули Штайнмаєра", - зазначив Гармаш.

За його словами, під час обговорення реалізації "формули Штайнмаєра" наполягала українська делегація і представник ОБСЄ.

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"Але Москва і Ко вперто заявляли, що це питання другорядне і вони хочуть обговорювати якийсь "план дій", представлений ОРДЛО, а не формули чи закони", - пише він.

"Останнє зрозуміло - обговорення Києвом "плану дій" ОРДЛО означатиме визнання їх суб'єктності на переговорах, хоча вони не є ні стороною конфлікту, ні членом ТКГ. Цього Москва тільки й домагається вже 8 рік", - резюмував Гармаш.
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Топ коментарі
+13
Зєшмаркля в супереч конституцї вже й на формулу Шахєрмахєра погодився, а Х..лові й того мало.
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14.09.2021 16:46
+10
"Портрет Шойгу в обязательном порядке висит в кабинетах всех чиновников и во всех бюджетных организациях, а любое массовое мероприятие в Туве начинается с упоминания Шойгу, рассказал собеседник издания, близкий к республиканским властям. Директор Национального музея Тувы Кадыр-оол Бичелдей, которого издание называет главным идеологом культа Шойгу, - автор идеи о том, что министр обороны РФ - потомок и наследник монгольского полководца Субэдэя, соратника Чингисхана. В честь Субэдэя назвали спорткомплекс в столице Тувы Кызыле, отремонтированный бригадой Минобороны."

Интересно каким боком московиты к Руси?
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14.09.2021 16:45
+9
Зато Орда была была государством. И сегодня есть, только вывеску поменяла на какую-то *********. А по структуре и идеологии - абсолютно то же самое. А Украина была Русью, и ей и останется.
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14.09.2021 17:15
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Но если бы ее основали монголы они скорей всего посадили бы править туда исламского или языческого хана.

дурачок, изучай мат.часть. часть монголов при Батые была несторианцами, читай ветвь христианства, часть язычниками, мусульманами стали сильно позже.

Никаких ханов они не ставили, сидели на вЯликай рюзьге ряке Волг...Итиль-ряке.)

Сарай-бату слышал?

собирали дань через коллаборанта и приемного сына Батыя саню невскага.))
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14.09.2021 20:19 Відповісти
С чего вы это взяли? Среди монголов и даже среди их верхушки уже во время нашествия было много христиан - так называемых "несториан". Монголы вообще крайне толерантно относились к религиям - так не резкостью было, когда один из сыновей хана был христианином, другой - мусульманином, а остальные - и вовсе - поклонялись Тенгри.
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14.09.2021 20:22 Відповісти
Московское царство было христианским коим правили князья Рюриковичи в последствии изменившие этот титул на царя против исламской Орды а в последствии ханств ( Казанского, Астраханского, Крымского) это разные вещи.. согласны?
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14.09.2021 20:02 Відповісти
"в последствии изменившие этот титул на царя против исламской Орды а в последствии ханств ( Казанского, Астраханского, Крымского) это разные вещи.. согласны?"

Нет, не согласен. Царем московский князь себя назначил не против, а после завоеваний Казанского и Астраханского царств - в титуле Ивана IV так и написано было "Великий Князь Московский, Царь Казанский, Царь Астраханский..."
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14.09.2021 20:24 Відповісти
Ну так тем более- князь но никак не хан))) будучи победителем этих земель присоединивши их к своему государству назвал себя их царем.. что здесь удивительного? Я правильно вас понимаю что русские и татары это один народ с общей историей ? Вам не кажется что казанский и тем более крымский татарин покрутит пальцем у виска если вы ему такое скажите?
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15.09.2021 03:48 Відповісти
"Я правильно вас понимаю что русские и татары это один народ с общей историей ?"

Русские - это в принципе не один народ, ибо русский родом из Белгорода, Новгорода Сиверского или Смоленска антропологически и генетически не будет иметь ничего общего с русским родом из Нижнего Новгорода, Мурома, Суздаля, Ростова, Ярославля или Твери, тк первый будет с большой долей вероятности славянином по крови, а второй - финно-угром с примесью татарских кровей.

При этом основа "русского народа", то есть - московиты - финно-угорская, а значит ни украинцам, ни татарам они не братья.
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15.09.2021 12:47 Відповісти
Для меня понятие *один народ* сродни понятию *один человек*.. русские не один народ как и украинцы.. сравнить жителя Львова или Закарпатья с харьковчанином или дончанином и это будут культурно и ментально люди совсем разные так же совсем разные как в РФ москвичи и сибиряки и тд.
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15.09.2021 12:50 Відповісти
ось типовий рюзьге схiднiше сранєй-рязанєй...

вже через рокiв десять такою буде переважна бiльшiсть на расцi ********* + кавказцi+рiзнi середньоазiати. європейськi лиця будуть у меньшостi майже скрiзь на паРашi.

рассєя такi Русь.))

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15.09.2021 22:12 Відповісти
кацап, сумасшедший азиоп ваня грознай и от римских Августов себя выводил.)) поверим? )

рюриковичи ёпта на московских болотах)))

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14.09.2021 18:41 Відповісти
Та тут с первого взгляда видно, шо типовый скандинав.
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14.09.2021 18:54 Відповісти
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14.09.2021 19:24 Відповісти
Историю пишут победители.

Да они Рюриковичи, но их предки перешли на сторону Орды и уничтожили Русь. Сказка что Россия это Русь придумана Петром 1. Россия это потомок Орды.
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14.09.2021 17:47 Відповісти
Так Русь была завоевана монголами и любой из князей кто им сопротивлялся пал смертью храбрых.. понятное дело что выжили те князья из рода Рюриковичей кто покорностью получил ярлык на княжение от ханов после их победы.. но потомки этих же князей в последствии этих же ханов и сбросили, те же самые князья Рюриковичи, тех же самых ханов.
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14.09.2021 17:52 Відповісти
Они и стали теми самыми "Ханами" и сожгли Киев перейдя на сторону врага?
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14.09.2021 17:55 Відповісти
Можешь дать мне ссылку на участие каких то князей Руси в разгроме монголов Киева 1240го года? Я что то не вижу... и ссылаясь исключительно на украинские источники без всяких оскорблений не понимаю почему мне забанили аккаунт? баньте украинскую википедию тогда.
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14.09.2021 18:17 Відповісти
Русь не была завоёвана.Сопротивление сдвинулось в Галицию и дальше Орда не прошла.Тут другое.Есть два мировозрения.Европейское по которому жил Киев,Новгород и Ордынское по которому жила Московия.Русь настоящая Киевская всегда жила в европейском мировозрении с Новгородом включительно,который Невский вырезал,ради ордынского мировозрения.Так вот Русь может быть только европейской априори как аксиома.Там где ордынский монополизм и централизм вождисткого типа-это уже не Русь,а Орда
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14.09.2021 19:00 Відповісти
100 вiдсоткiв. респект.
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14.09.2021 19:25 Відповісти
Не стоит недооценивать Золотую Орду, это не были дикари. Орда была передовым государством того времени, с развитой военной стратегией, разведкой, осадными орудиями. К военным достижениям стоит добавить систему сбора налогов, транспортную систему из конных станций, где путешественники сменяли коней. Вся Русь была завоевана монголами, вторгались они и в западную Европу. Вся территория современной Украины была под монголами, но если на севере Александр Невский стал их преданным псом, то князья юго западной Руси искали союзников для избавления от ярма. Искали они помощи князей Литовских, которые таки освободили Киев, папы Римского, который дал титул Короля князю Галицкому, главное они боролись, пока Московия уничтожала русские княжества Новгорода, Твери в угоду своему царю- Хану Орды
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14.09.2021 23:54 Відповісти
В Орде ничего не было сверхординарного.Их оружие масса,жестокость,вероломство.Разведка Орды заключалась в обыкновенной коррупции.Когда падкие на золото,князья такие как Невский предавали свои ценности и вносили раздор и шатание в единство Руси.Сегодня в реальном времени можно увидеть методы Орды на примере Московии.Та же самая методика.Стать Ордой на границе и подкупом засылая разведку с набитыми мешками золота качать ситуацию.ОРДЛО и Крым уже под современными Невскими.Кого не купили убили.Установили своих вассалов и качают ситуацию дальше по всей Украине,например Медведчуком с Кивой.Такие же Невские.Диверсии тоже не стоит забывать,такие как отравление колодцев,поджог урожая,набеги на торговые пути.Сегодня Московия делает ровно тоже самое.Перекрыла Керченский пролив и Чёрное море.Подрезает нашу энергонезависимость оккупировав Черноморский шельф и Славянское месторождение сланца.Вливает золото в Фукса который скупает газовые месторождения,Новинского-который курирует церковь и уничтожил наш корвет.Тоже иакие себе Невские.Всячески мешает на международной арене и т.д и т.п
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15.09.2021 16:47 Відповісти
100 вiдсоткiв.
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15.09.2021 17:03 Відповісти
передовым государством того времени

тiльки того, що стосується централізованої жорстокої держави...

в культурному планi, в планi будiвництва мiст... i так далi - дикуни, на столiття вiдставали i вiд Европи i вiд Китаю...що вони пiсля себе залишили? тiльки расску *********.))
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15.09.2021 17:02 Відповісти
Достижения цивилизации не всегда выражаются в камне, тяжело ожидать шедевров зодчества от кочевого степового народа. Но превратиться из племён дикарей кочевников в армию, обеспечить логистику на умопомрачительных расстояниях. Захватить культурно более развитый народ Китая, и перенять их технологические достижения. Монголы использовали китайскую пиротехнику для наведения страха на европейцев, с порохом ещё не знакомым. Налоговая система, перепись населения и при этом толерантность к чужим религиям, это признаки передовой цивилизации своего времени, без оценок моральности их действий
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16.09.2021 13:48 Відповісти
Сейед Голамрез Мейгуни, генеральный консул Ирана, смог расшифровать арабскую надпись на шлеме Ивана Грозного, выставленного в астраханском Музее боевой славы.

По словам Мейгуни, выполненная на верхнем горизонтальном поясе царского шлема надпись переводится с одного редкого арабского диалекта как Аллах Мухаммед. Он отмечает, что эти слова могут быть сокращенной версией известного выражения Велик Аллах, и Мухаммед пророк его.
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14.09.2021 17:36 Відповісти
И...? Невский родился в начале 13 века еще до нападения монголов и монголом быть он никак не мог.. а что у него там было на шлеме ( трофейном или принятом в дар) это дело десятое.
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14.09.2021 17:55 Відповісти
зато стал приемным сыном Батыя и грабил Русь от имени вЯликАга хана))
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14.09.2021 18:42 Відповісти
И умер Невский от яда возвращаясь из Орды, это свидетельствует о его высоком статусе в Орде. Если других русских князей обезглавливали, вырезали сердца, то кровного родственника можно было убить только бескровно-ядом, такую вот "честь" заслужил Невский
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14.09.2021 22:59 Відповісти
Алекса́ндр Яросла́вич Не́вский родился 13 мая 1221 г (это ложь российских историков, но не суть), Западный поход монголов Великий западный поход, Вторжение монголов в Европу) - поход войск Монгольской империи в Восточную и Центральную Европу в 1236-1242 годах во главе с чингизидом Батыем. И что тут не совпадает по датам ?
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14.09.2021 23:05 Відповісти
Иван Грозный действительно имел наглость назвать себя Царём Руси, за что истинные наследники Орды Крымские Ханы Гиреи его наказали походом на Москву. Испуганный "Грозный" в 1575 году отрёкся от престола в пользу Симеóн Бекбулáтовича до крещения Саин-Булат, султана Ногайской орды, именовался астраханским царевичем и был как и крымчаки потомком Чингизидов. А свою дань Крымским наследникам орды, Московия платила до времён Петра 1
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14.09.2021 22:54 Відповісти
В Оружейной палате Московского Кремля под инвентарным номером 4411 хранится воинский головной убор, украшенный золотым орнаментом и драгоценными камнями. До середины XIX века его демонстрировали с указанием, что это шлем великого князя Александра Невского. Изображение шлема даже попало на герб Российской империи, несмотря на то, что среди украшающей его христианской символики выделяется арабская вязь со строкой из Корана. Но каким образом эта надпись оказалась на головном уборе православного князя, и известны ли истории подобные случаи?
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14.09.2021 17:31 Відповісти
И что? У меня на футболке сейчас тоже английская надпись но это меня англичанином не делает) если Новгород где княжил Невский был Монголией то это получается и князь Владимир Великий княживший в Новгороде перед тем как убил своего брата Ярополка и отнял у него киевский престол тоже монголом был?
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14.09.2021 17:38 Відповісти
"Но каким образом эта надпись оказалась на головном уборе православного (?) князя, и известны ли истории подобные случаи?"

Александр Невский - приемный сын хана Батыя, давно уже аксиома.
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14.09.2021 17:53 Відповісти
Вообще то его отцом князь Ярослав был а на момент вторжения монголов Невский ребенком уже не был https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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14.09.2021 17:57 Відповісти
рузке молись своему путлеру и учи настоящую историю.
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14.09.2021 17:59 Відповісти
Так я тебе на украинскую википедию ссылки кидаю а не на российскую.. то кому из нас тут нужно историю учить?
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14.09.2021 18:00 Відповісти
Так ты может не понял, там написано что Александр Невский предатель.

Вы рузгие неисправимы, вас исправит только 9 грамм.
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14.09.2021 18:03 Відповісти
Больше присобленец прогнувшийся под орду в результате чего Орда не сожгла Новгород, тут как бы было из двух одно- либо сопротивляешься и умираешь а твои земли жгут, либо становишься им лояльным- он выбрал второе. предателем я бы его не назвал если конечно ты не дашь мне ссылку на участие Невского в разгроме Киева пока он еще держался.
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14.09.2021 18:23 Відповісти
вот твой саня невскай)) а ты думал, что он и в самом деле был, как актер Черкасов? )

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14.09.2021 20:33 Відповісти
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14.09.2021 20:34 Відповісти
Ну Новгород, Ростов, Суздаль, Смоленск, Рязань, Муром и Псков и другие более мелкие княжества сегодня входят в состав РФ

это хорошо, если 3-5 процентов от территории расски федераски...все остальное, больше 90 % - земли и народы, орды государства Чингизидов. рассея - выкидыш и продолжение Орды.
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14.09.2021 20:39 Відповісти
Зєшмаркля в супереч конституцї вже й на формулу Шахєрмахєра погодився, а Х..лові й того мало.
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14.09.2021 16:46 Відповісти
только приднестровский сценарий
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14.09.2021 16:49 Відповісти
Сценарій "нафуй кацапів" з Донбасу, а придністровський сценарій нехай в Сибіру проводять.
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14.09.2021 16:58 Відповісти
зеленые любители компартии кетая и друзья белорусского экономического "чуда" согласятся на все, за что им заплатят
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14.09.2021 18:18 Відповісти
Согла сиська с тем, что все эти переговоры - абсолютно безполезная, никчему не приводящая показушная для обоих сторон эпопея уже достаточно подза... надоела...
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14.09.2021 16:47 Відповісти
ка-ка... кака-я разниЦа, товариСЧ ???
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15.09.2021 17:07 Відповісти
А не пішов би ти, гармаш, разом з зєзєнтом та д'єрмаком кобилі в тріщину. Це що, вже почалась компанія по легітимізації хвормули швайнштаєра?
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14.09.2021 16:48 Відповісти
Саме Гармаш там відстоює інтереси України. Запоребрик дуже хотів його позбутися, але не вийшло.
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14.09.2021 16:53 Відповісти
а можно конкретный пример отстаивания? я пока от него ничего кроме "надо примиряться" не слышал нигде
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14.09.2021 16:59 Відповісти
Проблемы со слухом? Сочувствую.
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14.09.2021 17:07 Відповісти
я тебя о чем то спрашивал? или ты шестеришь на волонтерских началах?
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14.09.2021 17:10 Відповісти
Хотя бы вот.

Впрочем, похоже, я перепутал Гармаша с Казанским (прошу прощения), но и Гармаш вроде как нормальный.
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14.09.2021 17:50 Відповісти
казанский чуть лучше, но ненамного. он хотя бы в открытую не рассказывает о всеобщем прощении и "ани не винаватые"
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14.09.2021 18:43 Відповісти
Пора прекращать этот балет.
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14.09.2021 16:48 Відповісти
И до сих пор нигде не прописана та формула штайнмаера о которой договаривается украинская сторона ткг. Уже который год.
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14.09.2021 16:49 Відповісти
Да вас всех надо там разогнать-все вражины... одни стараются формулу штармейХера Украине всучить,а свинособаки со своей такой же хернёй носятся...
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14.09.2021 16:51 Відповісти
а кто тебе непонятный чел дал право обсуждать какую то "формулу"? конкретная фамилия есть? ты кто такой чтобы обсуждать политику и действия целой страны? ты гуманитарная подгруппа? выот и занимайся пленными и гуманизмом.
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14.09.2021 16:57 Відповісти
проблема в тому, що і ординці збираються "обговорювати" ту ж саму "формулу"; різниця між цими близнюками полягає лише в тому, які заголовки будуть у "законів", які вони вимагатимуть прийняття нашою ВР.
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14.09.2021 17:23 Відповісти
Так никто и не понял?... Отказались обсуждать "хвормулу штынмаёра - фрау риббентроп" - это, чтобы Украина после такого "отказа" с "удовольствием" на такое д*рьмо согласилась. Ищи дурака - ни зеля, ни оккупант такого "кайфа" не получат.
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14.09.2021 17:38 Відповісти
Тобто, формула Штанмаєра- то для зелені вже буде перемога?

Браво. Тонка робота. Психологи з МГУ постаралися?
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14.09.2021 17:39 Відповісти
рашист собирается запускать електрички для подвоза людей с оккупированных украинских территорий, для голосования ,а украинские предатели в Минске собираются проталкивать формулу Штанмаера для голосования этими же людьми ,за органы самоуправления в ордло ,но в составе Украины
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14.09.2021 19:17 Відповісти
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