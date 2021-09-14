У Чехії суд заарештував російського бойовика Франчетті, який брав участь в окупації Криму

Міський суд у Празі прийняв рішення взяти під варту росіянина Олександра Франчетті, якого затримали в міжнародному аеропорту Праги за запитом України. Чоловік брав участь в окупації Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що засідання суду пройшло в закритому режимі. Росіянин відкидає висунуті йому звинувачення.

Адвокат Франчетті опротестував дане рішення. Апеляційна скарга буде розглядатися впродовж 14 днів.

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Наразі Олександра Франчетті переведено у в'язницю Панкрац.

Нагадаємо, 12 вересня на запит України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті, громадянина Росії.

Офіс генпрокурора звернувся в МЗС Чеської Республіки з проханням про його видачу. Посольство Росії в Празі направило в МЗС Чехії ноту у зв'язку із затриманням Франчетті.

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