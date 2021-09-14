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У Чехії суд заарештував російського бойовика Франчетті, який брав участь в окупації Криму

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У Чехії суд заарештував російського бойовика Франчетті, який брав участь в окупації Криму

Міський суд у Празі прийняв рішення взяти під варту росіянина Олександра Франчетті, якого затримали в міжнародному аеропорту Праги за запитом України. Чоловік брав участь в окупації Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що засідання суду пройшло в закритому режимі. Росіянин відкидає висунуті йому звинувачення.

Адвокат Франчетті опротестував дане рішення. Апеляційна скарга буде розглядатися впродовж 14 днів.

Читайте також: Після захоплення Криму російського бойовика Франчетті перекинули на Донбас, - поліція

Наразі Олександра Франчетті переведено у в'язницю Панкрац.

Нагадаємо, 12 вересня на запит України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті, громадянина Росії.

Офіс генпрокурора звернувся в МЗС Чеської Республіки з проханням про його видачу. Посольство Росії в Празі направило в МЗС Чехії ноту у зв'язку із затриманням Франчетті.

Детальніше про це читайте в статті Цензор.НЕТ "Як фітнес-тренер отримав медаль "За повернення Криму". Що відомо про затриманого в Чехії учасника анексії"
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паста..
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14.09.2021 16:50 Відповісти
Шо то за російське призвіще таке - Франчетті?..Чукча,мабуть...
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14.09.2021 16:51 Відповісти
Та ні, якесь італійське
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14.09.2021 16:59 Відповісти
в Керчі велика італійська діаспора з позаминулого століття живе
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14.09.2021 18:14 Відповісти
там італійського вже нiчого не залишилось, свинособаки-вОнюшки вони тепер.
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14.09.2021 18:47 Відповісти
Воно не кримчанин
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14.09.2021 19:00 Відповісти
Нужно чтобы в СИЗО отпетушили этого хероя. Теперь у него не взятие Крыма будет, а большого хрена.
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14.09.2021 17:01 Відповісти
Без залога!!!
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14.09.2021 18:24 Відповісти
Чехія - передній край людства. Вже не перший раз чехи намагаються допомогти Україні за будь-яких обставин. Нашому хороброму Кулебі та наївному, до віникоподібності, Зеленському, необхідно подесятирити зусилля у примноженні таких союзників, як Чехія.
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14.09.2021 19:44 Відповісти
Это Рашка Чехии еще за Пражскую весну не ответила. Ни один сосед не любит Россию. Если конечно только он не любит рабство и когда его убивают
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14.09.2021 21:31 Відповісти
 
 