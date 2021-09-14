Конкурс серед охочих працювати на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді - 11 осіб на місце, - Дикий. ИНФОГРАФИКА

Цього року охочих працювати в зимовій експедиції на станції "Академік Вернадський" стало більше на 30%.

Про це розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, коментуючи підсумки прийому заявок на участь у 27-й Українській антарктичній експедиції, передає Цензор.НЕТ.

"За півтора місяці в НАНЦ надійшло 137 заявок - це понад 11 претендентів на місце. Вперше маємо велику кількість заявок на посаду системного механіка. Раніше це була одна з найменш популярних позицій - зокрема, торік тільки 9 кандидатів, а зараз - 23 ! І це дуже хороша новина в контексті того, що ми зараз вперше за 40 років проводимо масштабну модернізацію станції і потребуємо висококласних технічних працівників. Думаю, за такий наплив технічних фахівців, які були раніше для нас "дефіцитом", маємо дякувати уряду, який торік вперше за два десятиліття суттєво підняв оплату праці українських полярників", - зазначив Дикий.

Водночас він підкреслив, що Антарктида залишається "магнітом" для вчених, які відкривають для себе можливість проводити на нашій станції унікальні дослідження світового рівня.

"Якщо торік на 7 наукових посад претендували 32 кандидати, то зараз - 42. Найпопулярніші напрямки - біологічні, геологічні і гідрометеорологічні дослідження", - повідомив голова НАНЦ.

Цікаво, що працювати в Антарктиді прагне більше жінок. Серед 19 жінок, які подалися на конкурс, 7 претендують на посади біолога і стільки ж - на позицію кухаря. Ще 2 хочуть працювати в експедиції лікарем, а 3 - за іншими науковими напрямками.

В цілому ж із 137 заявок найбільше подано на вакансії кухаря (26), системного механіка (23) і лікаря (20). А от на посаду системного адміністратора, яка лідирувала минулого року з 21 заявкою, тепер надійшло "лише" 17.

Нагадуємо, що прийом заявок завершився на початку вересня, - це перший етап конкурсу в експедицію.