Російська армія і флот оснащені "сучасною унікальною зброєю. Весь світ це добре знає" - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ володіє багато в чому унікальною військовою технікою та озброєнням.

Про це він заявив на нараді з членами уряду і керівництвом "Єдиної Росії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Що стосується обороноздатності загалом, то зроблено дуже багато для оснащення армії і флоту сучасними видами техніки, озброєння", - підкреслив президент РФ.

За оцінкою Путіна, російська військова техніка та озброєння у багатьох напрямках є унікальними, "весь світ це добре знає".

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