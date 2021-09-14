Російська армія і флот оснащені "сучасною унікальною зброєю. Весь світ це добре знає" - Путін
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ володіє багато в чому унікальною військовою технікою та озброєнням.
Про це він заявив на нараді з членами уряду і керівництвом "Єдиної Росії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".
"Що стосується обороноздатності загалом, то зроблено дуже багато для оснащення армії і флоту сучасними видами техніки, озброєння", - підкреслив президент РФ.
За оцінкою Путіна, російська військова техніка та озброєння у багатьох напрямках є унікальними, "весь світ це добре знає".
Топ коментарі
+37 Maxim Ak-Murza
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+26 Гундяй Крестовоздвиженский
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+14 belge
показати весь коментар14.09.2021 17:08
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Хреновий Осипок ❦@billi_6 6 ч
Калінінград. Рибокомбінат під назвою "За Родину!" - яка ж іще назва має бути у рибзаводу?
Кілька. По-гавайськи. Балтійська. Нерозібрана. З тельбухами та очима, але по-гавайськи.
У гавайців реально очі на лоба полізуть...
***** бредит
Такое впечатление, что кацапским авиаторам надоело покорять воздушную стихию и они стали покорять недра матушки-Земли.
Розробляють її так.
Спочатку тибзять іноземні креслення або один примірник зброї. Потім роблять за кресленнями або розбирають і складають наново. В обох випадках третина деталей виявляється зайвою. Зібране має високий відсоток браку і гірші якості, але саме через це є унікальним.
гроза пендосов кузнецов
нет места рассадить пять тысяч
гребцов
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!