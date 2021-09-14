УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4908 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 514 6
вибори (6148) голосування (450) росія (47349)

Окупанти запустять електрички для голосування жителів ОРДЛО на виборах в Держдуму РФ, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Окупанти запустять електрички для голосування жителів ОРДЛО на виборах в Держдуму РФ, - правозахисники

НЗФ "ДНР" 17,18,19 вересня запустить залізничне перевезення для жителів ОРДЛО, які будуть голосувати на виборах в Держдуму РФ.

Про це повідомляє "Східна правозахисна група" у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Джерела інформації на території ОРДО нам повідомили, що НЗФ "ДНР" і ГУП "Залізниці Донбасу" запустять електрички для оперативного підвезення жителів ОРДЛО на залізничну станцію "Успенська". На кордоні жителів з РФ, жителі ОРДО будуть пересідати в автобус з маршрутом слідування в Матвєєво-Курганський район РФ (Ростовська область)", - сказано в повідомленні.

Таким чином НЗФ "ДНР" планує збільшити кількість тих, хто проголосував на виборах в РФ.

Повідомляється, що електричка курсуватиме кожні дві години у напрямку Ясинувата-Успенська. Списки на залізничні перевезення складають інформаційні центри в ОРДО.

Також дивіться: "Єдинорос" Саблін: "До наступних виборів у Донецьку буде 2-3 мажоритарні одномандатні округи. Зараз людей з паспортами РФ не вистачає". ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Многие обратно не вернутся... Ну и х.. с ними)
показати весь коментар
14.09.2021 17:07 Відповісти
Открываются все новые широкие возможности для сбора голосов в пользу фуйловской едро, ни контроля, ни наблюдателей, малюй себе голосов сколько хочешь
показати весь коментар
14.09.2021 17:08 Відповісти
Я метнулся к вокзалу
Опять от меня сбежала
последняя электричка
И я по шпалам опять по шпалам
Иду домой по привычке
А вокруг тишина
а вокруг ни души
Только рельсы усталые стонут
показати весь коментар
14.09.2021 17:08 Відповісти
На день виборів в Фуйлостані в Україні необхідно організувати флешмоб: Даємо кільце ковбаси безкоштовно у пунктах видачі на КПП
показати весь коментар
14.09.2021 17:14 Відповісти
Пока в Раше есть деньги на вторые пенсии(по курсу рубля к гривне) и их платят местным жителям,то ни о какой деокупации ОРДЛО не может быть и речи!Жители Донбасса в большей части меркантильны и "сосут молоко от двух коров"!Кому еще это не ясно?Но добрая половина ждет 8-й год возвращения назад,в Украину!О них надо заботиться,а не о тех,кто получил паспорта врага РФ!
показати весь коментар
14.09.2021 17:37 Відповісти
надо зеленинскому повыплачивать транспортные расходы запродацам, ато могут пострадать сто человек, твм..
показати весь коментар
14.09.2021 19:14 Відповісти
 
 