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Новини Політика України
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У бюлетені має бути інформація – чи міняв кандидат прізвище за останні 5 років. Це мінімізує технологію клонів, - нардеп Абрамович

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У бюлетені має бути інформація – чи міняв кандидат прізвище за останні 5 років. Це мінімізує технологію клонів, - нардеп Абрамович

Брудна виборча технологія реєстрації "кандидатів-клонів" мусить відійти в минуле.

Про це заявив народний депутат України, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ігор Абрамович, коментуючи реєстрацію у Верховній Раді проєкту Закону реєстр. № 6046, спрямованого на протидію так званим "кандидатам-двійникам".

За словами політика, практично кожні вибори характеризуються наявністю так званих "однофамільців", завданням яких є відбір частки голосів від основних кандидатів.

"На жаль, деякі з виборців, крім як прізвища свого кандидата, не завжди пам'ятають його ініціали. І, відповідно, знаходячи в бюлетені потрібне прізвище, і поняття не мають, що вони голосують не за свого кандидата, а за підставну особу, яка покликана таким чином відібрати частину голосів у їхнього кандидата", - зазначив парламентарій.

За словами нардепа, особливо це актуально, коли "кандидат-двійник" розташований вище у виборчому бюлетені, ніж основний кандидат, або ж коли вибори проходять у невеликих громадах, де кожен голос може мати вирішальне значення.

"Щоб мінімізувати використання цієї брудної технології введення виборців в оману, група народних депутатів на чолі зі спікером парламенту Дмитром Разумковим розробила і внесла до Верховної Ради законопроєкт № 6046, який зобов'язує відображати у виборчому бюлетені інформацію про те, що кандидат протягом останніх 5 років міняв своє прізвище, ім'я або по батькові"- повідомив І. Абрамович, який виступив співавтором законопроєкту.

На думку політика, в разі прийняття законопроєкту поширена сьогодні практика реєстрації "кандидатів-клонів" відійде в минуле, оскільки виборці чітко бачитимуть, хто з кандидатів напередодні виборів змінив своє прізвище і яким воно було ще недавно.

"Будучи більш поінформованими, громадяни зможуть без коливань зробити свій усвідомлений вибір, голосуючи за того чи іншого кандидата", - резюмував Ігор Абрамович.

Автор: Анастасія Потіха
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Антон Санченко
19 січня 2020 р. ·

Я хотів назвати те, що зараз відбувається в державі, зрадою креолів, але і зрадою це не назвеш - вони вірні собі. Настільки різні цінності ми сповідуємо.

Просто начебто існувало два проекти України - український і креольський, які поперемінно брали гору кожного виборчого циклу, починаючи з 1991 року.

А насправді виявилося, що в креолів ніякого проекту не було - вони так маскували свою включеність в проект реанімації імперії, щоб не отримати по рогах раніше свого часу. Причому, не від нас не отримати, а від вашингтонського обкому.
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14.09.2021 17:18 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! )))
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14.09.2021 17:19 Відповісти
там ще має бути декілька питань з історії України, для перевірки рівня інтелекту
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14.09.2021 17:23 Відповісти
Сейчас пол поменять проще чем фамилию.
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14.09.2021 17:29 Відповісти
или при смене фамилии хитрожопые лишаются права быть избранными. как их дети и внуки.
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14.09.2021 17:58 Відповісти
Однофамильцы сбивают победу основному, невыгодному чаще всего власти, кандидату - или притворяетесь непонимающим. Хотелось бы знать из как партии этот депутат- ценная поправка
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14.09.2021 18:08 Відповісти
А не проще запретить участие в выборах, в случае если фамилия менялась менее года назад?

Сомневаюсь что много людей пострадает в результате такого изменение.
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14.09.2021 21:08 Відповісти
Этот депутат просто не знает, что ВР приняла закон о выборах, в котором просто нет мажоритарки при выборах в ВР, областные рады, рады городов и громад с населением более 10 тысяч человек.
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14.09.2021 21:22 Відповісти
 
 