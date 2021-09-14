У бюлетені має бути інформація – чи міняв кандидат прізвище за останні 5 років. Це мінімізує технологію клонів, - нардеп Абрамович

Брудна виборча технологія реєстрації "кандидатів-клонів" мусить відійти в минуле.

Про це заявив народний депутат України, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ігор Абрамович, коментуючи реєстрацію у Верховній Раді проєкту Закону реєстр. № 6046, спрямованого на протидію так званим "кандидатам-двійникам".

За словами політика, практично кожні вибори характеризуються наявністю так званих "однофамільців", завданням яких є відбір частки голосів від основних кандидатів.

"На жаль, деякі з виборців, крім як прізвища свого кандидата, не завжди пам'ятають його ініціали. І, відповідно, знаходячи в бюлетені потрібне прізвище, і поняття не мають, що вони голосують не за свого кандидата, а за підставну особу, яка покликана таким чином відібрати частину голосів у їхнього кандидата", - зазначив парламентарій.

За словами нардепа, особливо це актуально, коли "кандидат-двійник" розташований вище у виборчому бюлетені, ніж основний кандидат, або ж коли вибори проходять у невеликих громадах, де кожен голос може мати вирішальне значення.

"Щоб мінімізувати використання цієї брудної технології введення виборців в оману, група народних депутатів на чолі зі спікером парламенту Дмитром Разумковим розробила і внесла до Верховної Ради законопроєкт № 6046, який зобов'язує відображати у виборчому бюлетені інформацію про те, що кандидат протягом останніх 5 років міняв своє прізвище, ім'я або по батькові"- повідомив І. Абрамович, який виступив співавтором законопроєкту.

На думку політика, в разі прийняття законопроєкту поширена сьогодні практика реєстрації "кандидатів-клонів" відійде в минуле, оскільки виборці чітко бачитимуть, хто з кандидатів напередодні виборів змінив своє прізвище і яким воно було ще недавно.

"Будучи більш поінформованими, громадяни зможуть без коливань зробити свій усвідомлений вибір, голосуючи за того чи іншого кандидата", - резюмував Ігор Абрамович.