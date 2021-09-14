Суд заарештував на 2 місяці водія, який скоїв у п'яному стані масову ДТП на Столичному шосе в Києві, - прокуратура
Новини Цензор.НЕТ Події
За клопотанням Київської міської прокуратури узятий під варту на 2 місяці водій іномарки, який у неділю, 12 вересня 2021 року скоїв масштабну ДТП на Столичному шосе в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Як повідомлялося раніше, водій автомобіля "Honda", перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння (тест драгера показав 1,7 проміле алкоголю в крові) та рухаючись Столичним шосе у напрямку м. Обухів, скоїв зіткнення з попутним автомобілем "KIA Ceed", після чого вказані транспортні засоби виїхали на зустрічний напрямок руху, де зіткнулися із ще 6 автомобілями.
Внаслідок ДТП постраждало троє людей.
Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286-1 КК України.
14.09.2021 Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що на Столичному шосе в Києві 12 вересня сталася ДТП за участю 9 автомобілів, в якій постраждали 5 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Это ж справедливо, что депутаты СН могут убухаными и нанюхаными давить и убивать кого угодно в то время, как за это же кого угодно сразу же до суда арестовывают на 2 месяца.