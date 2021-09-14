УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13756 відвідувачів онлайн
Новини Події
2 320 11
ДТП (4209) Київ (13837) прокуратура (3170)

Суд заарештував на 2 місяці водія, який скоїв у п'яному стані масову ДТП на Столичному шосе в Києві, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Суд заарештував на 2 місяці водія, який скоїв у п'яному стані масову ДТП на Столичному шосе в Києві, - прокуратура

За клопотанням Київської міської прокуратури узятий під варту на 2 місяці водій іномарки, який у неділю, 12 вересня 2021 року скоїв масштабну ДТП на Столичному шосе в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Як повідомлялося раніше, водій автомобіля "Honda", перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння (тест драгера показав 1,7 проміле алкоголю в крові) та рухаючись Столичним шосе у напрямку м. Обухів, скоїв зіткнення з попутним автомобілем "KIA Ceed", після чого вказані транспортні засоби виїхали на зустрічний напрямок руху, де зіткнулися із ще 6 автомобілями.

Внаслідок ДТП постраждало троє людей.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286-1 КК України.

Також дивіться: Водій Volkswagen насмерть збив 13-річного велосипедиста, - поліція. ФОТОрепортаж

14.09.2021 Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що на Столичному шосе в Києві 12 вересня сталася ДТП за участю 9 автомобілів, в якій постраждали 5 осіб.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
браво...
показати весь коментар
14.09.2021 17:32 Відповісти
А Трухе пох..Україна та українське законодавство !!!)))
показати весь коментар
14.09.2021 17:36 Відповісти
Это про Трухова ?
показати весь коментар
14.09.2021 17:37 Відповісти
Відносно Трухи вже все "порешали" ,його за кермом не було і крапка !!!)))
показати весь коментар
14.09.2021 17:58 Відповісти
А шо там с Трухиным? Все хорошо?

Это ж справедливо, что депутаты СН могут убухаными и нанюхаными давить и убивать кого угодно в то время, как за это же кого угодно сразу же до суда арестовывают на 2 месяца.
показати весь коментар
14.09.2021 17:39 Відповісти
Ніхт гут ,зер гут !!!))))
показати весь коментар
14.09.2021 17:59 Відповісти
Два дня проверяли есть ли у правонарушителя крыша в оп?
показати весь коментар
14.09.2021 17:40 Відповісти
скоріше просто чекали - ОПУщені зрадники самі б заявилися...
показати весь коментар
14.09.2021 17:49 Відповісти
Зільоні поци зараз пишуть закони для дебілів... для себе - у них закони неписані !!!
показати весь коментар
14.09.2021 18:00 Відповісти
Невже Трухіна посадили???
показати весь коментар
14.09.2021 19:38 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
показати весь коментар
14.09.2021 21:17 Відповісти
 
 