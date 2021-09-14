Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок російського обстрілу в районі Пісків, - пресцентр ОС
Новини Цензор.НЕТ Події
З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Поблизу населеного пункту Піски противник обстріляв позиції наших військовослужбовців з автоматичних станкових гранатометів.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.
На обстріл противника українські воїни відкривали у відповідь вогонь.
Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Будь ласка, зачекайте...
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!