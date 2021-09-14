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обстріл (21421) поранення (2657) Донбас (21704)

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок російського обстрілу в районі Пісків, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок російського обстрілу в районі Пісків, - пресцентр ОС

З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Поблизу населеного пункту Піски противник обстріляв позиції наших військовослужбовців з автоматичних станкових гранатометів.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

На обстріл противника українські воїни відкривали у відповідь вогонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські обстріли на Донбасі збільшуються у геометричній прогресії, такого не було з 2016 року, - українська сторона СЦКК

Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Автор: Анастасія Потіха
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кожного дня є що сказати вові про війну й уХйловбивцю - й Воно мовчить!!!
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14.09.2021 17:54 Відповісти
Зелене перемир"я триває!!! А Віслючок мовчить,як "риба об лёд" ,десь в простраціі,обдовбаний ,блукає між сосен корабельних, чи знов з кимось шашлики жере !!!))))
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14.09.2021 17:55 Відповісти
Поселок Пески не имеет ничего общего с песком с песками.
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14.09.2021 18:09 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові. Бережи вас Господь, рідненькі.
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14.09.2021 18:55 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!

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14.09.2021 20:20 Відповісти
 
 