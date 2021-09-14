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Голова Ради суддів Моніч: Колеги відмовлялися йти в Етичну раду, тому що за законом їхній голос не матиме значення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова Ради суддів Моніч: Колеги відмовлялися йти в Етичну раду, тому що за законом їхній голос не матиме значення

Рада суддів зробила перший крок з імплементації двох законів, ухвалених парламентом для запуску судової реформи.

Про це заявив у коментарі Цензор.НЕТ голова Ради суддів Богдан Моніч.

Так, суддівський орган делегував своїх представників - кандидатів до конкурсної комісії, яка займатиметься питанням формування ВККС.

Що ж стосується закону, яким регулюється перезапуск Вищої ради правосуддя, то з ним, за його словами, не все так однозначно.

"Рада суддів і суддівська спільнота завжди наполягали на тому, щоб члени і Етичної ради, і конкурсної комісії з відбору членів ВККС були рівноправні. Але депутати вирішили, що в даний історичний момент розвитку країни потрібно віддати переважне право щодо прийняття рішень саме тим членам, які будуть обрані міжнародними партнерами. І поки, якщо говорити про конкурсну комісію з відбору членів ВККС, так і було зроблено. І все ж у суддів залишився хоча б один голос. Тобто, для ухвалення будь-якого рішення цієї комісією все одно потрібно знайти хоча б один голос на підтримку саме від суддівського співтовариства, - повідомив він. - В Етичної ради ситуація інша. Законодавець врегулював питання таким чином, що там навіть одного цього голосу немає. Колеги, яким ми пропонували піти в Етичну раду, відмовлялися саме з тієї причини, що їхній голос не матиме значення".

Читайте також: Блокування судової реформи: Голова Ради суддів Моніч пообіцяв провести новий конкурс в Етичну раду

Моніч також повідомив, що Рада суддів не оголошувала офіційно про процедуру відбору в Етичну раду, оскільки вона не виписана в законі. Суддів повідомили "в порядку консультацій", що можуть використовувати таке право. Нема в законі і списку документів, які повинні подавати претенденти, тільки уточнення, що стаж повинен бути не менше 15 років. Всі ці моменти планується включити в порядок подачі документів претендентами в Етичну раду, яку обіцяють підготувати до наступного тижня.

Крім того, Рада суддів підтримала звернення до Пленуму Верховного Суду (він передасть до Конституційного Суду запит про визначення конституційності деяких положень закону) і до законодавців (для удосконалення норм).

Читайте статтю повністю: Судді обіграли Банкову. Чи зможе Зеленський розблокувати судову реформу, яку ініціював?

Нагадаємо, 13 вересня Рада суддів не обрала трьох членів Етичної ради, яка має взятися за перевірку складу Вищої ради правосуддя. Двоє з шести кандидатів самі направили листи з проханням не розглядати їхні заяви на членство. З решти не вдалося вибрати жодного. 16 членів Ради суддів взагалі не голосували.

Всього до складу Етичної ради мають входити шість осіб, з яких половина - від міжнародних експертів. Іншу половину призначає Рада суддів. Без комісії не відбудеться очищення Вищої ради правосуддя.

В Офісі президента Володимира Зеленського вже заявили, що не допустять блокування судової реформи.
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Топ коментарі
+9
тогда пусть увольняются..безголосые..
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14.09.2021 17:52
+7
т є безвозмедно т є даром не хочуть? значення ж має тільки те, за що можна бабло скосить - як для баблопулачатєля так й для інтересанта плитника
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14.09.2021 17:53
+7
"что их голос не будет иметь значения" - да.... здесь не заработаешь.
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14.09.2021 17:57
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тогда пусть увольняются..безголосые..
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14.09.2021 17:52 Відповісти
т є безвозмедно т є даром не хочуть? значення ж має тільки те, за що можна бабло скосить - як для баблопулачатєля так й для інтересанта плитника
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14.09.2021 17:53 Відповісти
судьи молодцы!!! не легли под ЗЕнаркомана а мокнули его мордой в дерьмо!!!
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14.09.2021 17:56 Відповісти
Эти молодцы 30 лет имеют всю страну с тобой вместе.
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14.09.2021 17:58 Відповісти
сейчас главное для страны- вернуть ПОРОХА в кресло Президента!!! и если судьи нам в этом помогут, значит они МОЛОДЦЫ!!!
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14.09.2021 18:06 Відповісти
А что, в Украине судьи выбирают президента? Я наверное что-то пропустил.
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14.09.2021 18:11 Відповісти
тебе напомнить, кто назначил 3 тур выборов в 2004?? ЦВК, ЗАКОН, КОНСТИТУЦИЯ...???
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14.09.2021 18:19 Відповісти
Во-первых не третий, а повторный второй. Во-вторых избирали не судьи, а народ. А теперь расскажи: как коррумпированные судьи вернут Пороха?
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14.09.2021 18:51 Відповісти
Что и требовалось доказать:коррумпированные,продажные судьи и Пэтя-друзья и союзники)
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14.09.2021 18:14 Відповісти
зелесосик, как там портнов с татаровым? любишь их? как клоун или больше?
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14.09.2021 18:27 Відповісти
Ну-ка напомни,сколько дел было открыто на вышеупомянутых мудаков?Подскажу:ни одного.Напомнить больше?По ходотайству ГПУ с Портнова были сняты санкции)Ну то ладно.Так,судьи у нас офигенные?)Знаешь,мне иногда кажется,что вы не шоколадные боты,а боты Зели.Почему?Потому,что после общения с такими сущностями,уже ТОЧНО за Питраликсеича не проголосуешь))
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14.09.2021 19:15 Відповісти
"что их голос не будет иметь значения" - да.... здесь не заработаешь.
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14.09.2021 17:57 Відповісти
https://linkodrom.com/links/redirect/690711.htm

ось й пояснення , як судді блокують реформу - на ЦН доречі , тепер вові требя винного знайти оцей бот ЮЛЯ НІКІФОРОВА вже й видала темник ОПУщених зрадників
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14.09.2021 18:24 Відповісти
юлия никифорова - это явное лишнехромосомное животное.
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14.09.2021 19:31 Відповісти
бедолаги. привыкли своих коррупционеров покрывать. а тут контроль. ужас
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14.09.2021 18:26 Відповісти
Хто б міг подумати, що таке станеться. Навіть сам найвеличніший такого не "сподівався" і так розгнівався на неслухняних суддів, що аж...
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14.09.2021 21:40 Відповісти
 
 