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Українцям потрібна мотивація до вакцинації, її не можна припиняти, - експерт МОЗ Дубров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українцям потрібна мотивація до вакцинації, її не можна припиняти, - експерт МОЗ Дубров

Інформаційна кампанія, що стосується мотивації до вакцинації від коронавірусу, необхідна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив експерт Міністерства охорони здоров'я, провідний український анестезіолог Сергій Дубров.

За його словами, доцільність щеплення від коронавірусу вже продемонстрована в провідних країнах світу, в тому числі й в США.

"Переважна кількість осіб, які госпіталізовані за останні пів року, — це невакциновані, те саме можна сказати й про летальні випадки. У цій хвилі менш стрімке зростання захворюваності, але від зростання все одно нікуди не подінемось", - повідомив в ефірі Сергій Дубров.

Крім того, він наголосив на важливості інформаційної кампанії, яку хочуть в Україні посилити, щоб залучити до вакцинації нещеплених від COVID-19 українців. Дубров вважає, що в цей момент в Україні така кампанія проходить, і МОЗ разом з урядом у цьому напрямку зробили все необхідне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні в Україні вакциновано проти COVID-19 лише 20% від необхідної кількості громадян, - Кузін

"Ви знаєте, порівнюючи попередню хвилю і теперішню, ми можемо відзначити менш стрімке зростання за тиждень або день. Це непогано з одного боку, але з іншого — ми повинні розуміти, що нікуди не дінемось від зростання нових випадків щодня. Зараз все, що залежить від МОЗ, від системи охорони здоров'я і влади, зроблено. Вакцинація доступна, обмежувальні заходи постійно оновлюються в засобах масової інформації. А далі залежить виключно від наших громадян. Її (мотивацію до вакцинації. - ред.) не можна припиняти. Варто надавати дані та продовжувати інформаційну кампанію. Зараз багато робиться з боку МОЗ та уряду", - підкреслив Дубров.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Как можно мотивировать людей после того, что с производителей вакцин официально сняли ответственность за побочные эффекты и смерть после вакцинации.
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14.09.2021 18:28
+8
Говорят, что после седьмой прививки наступает бессмертие
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14.09.2021 18:35
+7
Владелец модерны стал долларовым миллиардером...владелец пфайзера тоже...их китайские коллеги тоже...

Ну попробуйте меня мотивировать.....предложение в один миллион долларов я еще обдумаю...и не факт что соглашусь...

Ну а с товаришЧей которые добровольно взвалили на себя должность подопытных кроликов за бесплатно я просто смеюсь...
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14.09.2021 18:47
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Чтобы было по честному пропагандисты вреда от вакцинации должны свои комменты начинать словами: Я не вакцинировался.
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14.09.2021 18:00 Відповісти
Ну ты же понимаешь, что это тоже полная непроверяемая фигня. Собственно, они и так все время пишут только полную фигню.

Вот "необъяснимая" смерть от Ковида антиваксера Шмули в Израиле во всех подробностях вплоть до последнего пука - это не фигня. Но это им не приятно. И это совсем другое...



Антиваксер Шаулян всьо... (ссылку тыц)
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14.09.2021 18:13 Відповісти
Не юродствуйте. Вы не знаете, что вас ждёт завтра. А что переболевшие, но не вакцинутые все обречены😅? Вы Ig G проверьте. Может 3 ю дозу надо?) к
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14.09.2021 18:17 Відповісти
Скажу четно.

Судя во вопросам, которые Вы задаете, вы обречены независимо от Ковида. И похоже, что с момента начала формирования личности.
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14.09.2021 18:22 Відповісти
Не больше вас😅
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14.09.2021 18:27 Відповісти
Чтобы это утверждать, Вы должны, как минимум, знать в насколько разных или одинаковых социальных и культурных слоях мы с Вами находимся.

А я не возьмусь это опровергать. Не потому что лень, а потому, что предпочитаю не знать про то, что ниже меня совсем ничего. Т.е. там у вас тоже наверное есть какая-то жизнь, но это какая-то другая реальность, которая мне не интересна и откровенно противна.
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14.09.2021 18:36 Відповісти
Да, мне абсолютно не надо знать, Ваш статус, социальный слой, культуру , воспитание и тд. Я больше часа, пытаюсь от Вас услышать, зачем переболевшим вакцина непонятно какая. А в ответ какая то ересь и демагогия.
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14.09.2021 19:13 Відповісти
антиваксера Шмули в Израиле.- Ты должен понимать что менталитет украинцев и евреев две большие разницы. Украинцы врать не будут. /Израильские дипломаты объясняют: "Мы не говорим, что Израиль - это Европа, и не хотим быть в Европе."
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14.09.2021 18:25 Відповісти
Украинцы врать не будут.

Убил!!! Наповал!!!

Это ж именно из-за запредельной честности на 2 украинца 3 гетьмана.

Это именно из-за честности, если один украинец борец, то второй неременно предатель.

Это ж честные украинцы искренне и верили в 2019 году, что дебил и наркоман, всю жизнь занимающийся только кривлянием, сможет управлять страной во время войны.

Украинцы действительно не евреи. Евреи, в первую очередь, не лгут самим себе.
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14.09.2021 18:31 Відповісти
Украинцы действительно не евреи.-Таки да . Евреи 12 лет терпели путинскую проститутку по вызову и вора Нетаньяху. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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14.09.2021 19:01 Відповісти
Не гневи боженьку!!! Божья кара в действии!!!
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15.09.2021 11:24 Відповісти
Ну... попробуйте украинцев мотивировать, где в коррумпированной стране не верят власти, врачам, всяким экспертам на зарплате олигархов.
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14.09.2021 18:02 Відповісти
Пи...дюль - вот единственная понятная мотивация для большинства украинцев.
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14.09.2021 18:07 Відповісти
Палкой или кнутом!!! Наш народ по другому не понимает, и тут дело не в 73, 74, и т.д. процентах это 95% нашего населения!!! Последняя хохма - пришла тетенька и толкнула спич - "Девушки после вакцинации рожать не смогут!!!" КАК ТАКИХ ДУР (И ДУРАКОВ) ВЫПУСКАЮТ ИЗ ПСИХУШКИ?? СПЕЦИАЛЬНО, ЧТОБЫ ОНИ СЛУХИ РАЗНОСИЛИ?? И как потом это народ можно изменить?? ДА НИКАК!!!
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15.09.2021 11:28 Відповісти
Крестьян нужно мотивировать вступать в колхоз.
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14.09.2021 18:07 Відповісти
А их, собственно, никто и не мотивировал. Просто били в морду и гнали в колхозы силой, как скот.

Мотивация - это для тех, кто на более высоком уровне развития.
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14.09.2021 18:17 Відповісти
"Ласковая", удушающая мотивация - новый уровень мотивации
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14.09.2021 18:22 Відповісти
Да не надо ласковой. Если не помогает пряник, то всегда помогает кнут.

70 лет сидели в колхозах без паспортов и не чирикали. Потом стали вылазить в города, но лучше от этого никому не стало.
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14.09.2021 18:24 Відповісти
Може 95 бидлоквартал своїми ЗЄбільними насмішками вмотивує людей вакцинуватися?
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14.09.2021 18:07 Відповісти
Як би зелень не брехала на кожному кроці була б інша справа.
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14.09.2021 18:21 Відповісти
Да вы уже утомили с вашей зеленью, вам все "зелень" виновата!!! Сами как стадо баранов, и дебилов готовы уже во всех грехах "зеленку" обвинить. Сами за собой говно убрать не в силах, виноват "зеленка", плохая погода на улице - виноваты "зеленые" , и т.д.!!! Я не их защищаю, а объективно смотрю на вещи. СКАЗАЛИ - НОСИТЕ МАСКИ, АГА, ХЕР, НАЙДУТСЯ УБЛЮДКИ - А Я НЕ БУДУ, НЕ ХОЧУ, ДАЙТЕ ВАКЦИНУ. ДАЛИ ВАКЦИНУ - ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ, И ТУТ ВТОРАЯ СЕРИЯ, НЕТ ВАКЦИНИРОВАТСЯ НЕ БУДУ. МАСКУ НОСИТЬ НЕ БУДУ, ОТ ВАКЦИНЫ ОТКАЗЫВАЮСЬ!! ****... Й ДАТЬ ДЛЯ ДОХОДЧИВОСТИ !!!
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15.09.2021 11:39 Відповісти
К началу нового отопительного сезона правительство разработало новые правила и утвердило новую форму расчетов за отопление.

Плата за отопление будет осуществляться по-новому. Граждане вынуждены будут ежемесячно платить за отопление, даже если им отрежут тепло за долги. - https://biz.today.ua/ru/ukrayntsy-budut-vynuzhdeny-platyt-za-otoplenye-dazhe-esly-ego-otklyuchat-obnarodovany-novye-pravyla-kommunalnyh-raschetov/
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14.09.2021 18:22 Відповісти
Как можно мотивировать людей после того, что с производителей вакцин официально сняли ответственность за побочные эффекты и смерть после вакцинации.
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14.09.2021 18:28 Відповісти
Зачем?! Тут много "умных", и "здоровых", а пенсионный фонд убыточный и по факту у нас уже безусловный доход о котором мечтают экономисты, только по возрасту. Так что пусть Дарвин разберется, МОЗ предупредила всех, дальше дело отбора верующих в рептилоидов, чипы и "непонятный"(для необразованных) состав.
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14.09.2021 18:35 Відповісти
Говорят, что после седьмой прививки наступает бессмертие
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14.09.2021 18:35 Відповісти
😂🤣
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14.09.2021 21:34 Відповісти
А от 8 и 9 прощаются все долги и списываются кредиты в банках!!!
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15.09.2021 11:45 Відповісти
Колите сами себе хоть по три дозы подряд, не все же хотят быть подопытными, а умереть можно от вируса и от вакцины, где вирус заносится для вырабатывания антител, только никто не скажет точно со временем, можно и от простого вдоха газа от зажигалки, как выше в новости, тут никто не угадает, где ходит смерть за каждым.
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14.09.2021 18:42 Відповісти
Владелец модерны стал долларовым миллиардером...владелец пфайзера тоже...их китайские коллеги тоже...

Ну попробуйте меня мотивировать.....предложение в один миллион долларов я еще обдумаю...и не факт что соглашусь...

Ну а с товаришЧей которые добровольно взвалили на себя должность подопытных кроликов за бесплатно я просто смеюсь...
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14.09.2021 18:47 Відповісти
миллион долларов и он ещё подумает! РАССМЕШИЛ!
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14.09.2021 20:31 Відповісти
Вот с таких срач и начинается!!!! Маску носить не буду, вакцинироваться не буду, а почему, я и сам не знаю. ПРОСТО ВОТ ТАКОЕ Я ГОВНО И САМ СЕБЕ НРАВЛЮСЬ!!!
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15.09.2021 11:41 Відповісти
Вот не могу понять.Вроде все такие умные на Цензоре, одаренные , но не могут усвоить один простой факт - Вирус Ковида еще не выделен (идентифицирован) ни ОДНОЙ лабораторией Мира !!! Теперь вопрос - от чего вакцины !!? И почему больницы забиты именно одними вакцинированными !
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14.09.2021 19:13 Відповісти
больницы забиты однинми вакцинированными.. Сам эту хрень придумал?
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14.09.2021 20:32 Відповісти
А у вакцинированных какое то помутнение рассудка. Они будут глагольствовать о чем угодно, но не ответят , ни на один вопрос.
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14.09.2021 19:24 Відповісти
яке?
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14.09.2021 23:29 Відповісти
На какие вопросы вакцинированные должны отвечать?? Они играют на "что где когда"" ??? Что они должны ответить??
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15.09.2021 11:44 Відповісти
Шо происходит?Происходит то,шо вас заставляют ходить с костылями на здоровых ногах.Нужны ли вам костыли,если у вас с ногами всё в порядке?Нет-ответ здорового человека.Но вы, всё же обязаны с костылями,потому как неизвестно где и когда вы сломаете ногу-советует врач Дубров.А шоб вас промотивировать ходить с костылями,я покажу вам ужасные случаи переломов открытых,закрытых.Приведу статистику переломов по всей стране и миру.Ужас!Ведь нет ничего ужасней перелома.Поэтому возьмите костыли,шоб мне не пришлось самому вам ломать ноги кувалдой
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14.09.2021 20:25 Відповісти
а оно так и есть, ведущий украинский анестезиолог Сергей Дубров - ломать ноги - это его профиль
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14.09.2021 20:43 Відповісти
Спешите взять свои костыли добровольно и бесплатно.Бо со следующего года всем здоровым,костыли будут стоить грошей.А вход и выход в социум без костылей,будет считаться правонарушением и наказываться штрафом и тюремным заключением до 15ти суток,где опытные санитары всё равно перебьют вам ноги кувалдой.Если же вздумаете объявлять протестную голодовку,то и здесь мы уже будем готовы.Бо Закон о принудительном кормлении уже в Раде.Поэтому подумайте ещё раз хорошенько и ходите с костылями
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14.09.2021 20:57 Відповісти
И готовьте побольше бабла. На всякий случай
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14.09.2021 21:22 Відповісти
Мало того.Вам может грозить повторный перелом,а потому вам необходимо носить с собой пару запасных костылей.Если же вы сломаете ногу,а у вас нет под рукой костылей ,то и об этом мы подумали за вас и будем мотивировать вас носить с собой гипс,бинты в кол-ве 50 упаковок,набор для переливания крови,морфин от болевого шока,жгут .....Так же приветствуется ношение топора,щоб в случае перелома вы всегда смогли костыли заменить временной шиной выстроганной из ближайших кустов.Беречь вас это наша мотивация к вашим грошам.Берегите себя и будьте здоровы.И помните,без костылей,вы не полноправный член социума
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14.09.2021 21:44 Відповісти
 
 