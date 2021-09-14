Українцям потрібна мотивація до вакцинації, її не можна припиняти, - експерт МОЗ Дубров
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Інформаційна кампанія, що стосується мотивації до вакцинації від коронавірусу, необхідна.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив експерт Міністерства охорони здоров'я, провідний український анестезіолог Сергій Дубров.
За його словами, доцільність щеплення від коронавірусу вже продемонстрована в провідних країнах світу, в тому числі й в США.
"Переважна кількість осіб, які госпіталізовані за останні пів року, — це невакциновані, те саме можна сказати й про летальні випадки. У цій хвилі менш стрімке зростання захворюваності, але від зростання все одно нікуди не подінемось", - повідомив в ефірі Сергій Дубров.
Крім того, він наголосив на важливості інформаційної кампанії, яку хочуть в Україні посилити, щоб залучити до вакцинації нещеплених від COVID-19 українців. Дубров вважає, що в цей момент в Україні така кампанія проходить, і МОЗ разом з урядом у цьому напрямку зробили все необхідне.
"Ви знаєте, порівнюючи попередню хвилю і теперішню, ми можемо відзначити менш стрімке зростання за тиждень або день. Це непогано з одного боку, але з іншого — ми повинні розуміти, що нікуди не дінемось від зростання нових випадків щодня. Зараз все, що залежить від МОЗ, від системи охорони здоров'я і влади, зроблено. Вакцинація доступна, обмежувальні заходи постійно оновлюються в засобах масової інформації. А далі залежить виключно від наших громадян. Її (мотивацію до вакцинації. - ред.) не можна припиняти. Варто надавати дані та продовжувати інформаційну кампанію. Зараз багато робиться з боку МОЗ та уряду", - підкреслив Дубров.
Будь ласка, зачекайте...
Вот "необъяснимая" смерть от Ковида антиваксера Шмули в Израиле во всех подробностях вплоть до последнего пука - это не фигня. Но это им не приятно. И это совсем другое...
Антиваксер Шаулян всьо... (ссылку тыц)
Судя во вопросам, которые Вы задаете, вы обречены независимо от Ковида. И похоже, что с момента начала формирования личности.
А я не возьмусь это опровергать. Не потому что лень, а потому, что предпочитаю не знать про то, что ниже меня совсем ничего. Т.е. там у вас тоже наверное есть какая-то жизнь, но это какая-то другая реальность, которая мне не интересна и откровенно противна.
Убил!!! Наповал!!!
Это ж именно из-за запредельной честности на 2 украинца 3 гетьмана.
Это именно из-за честности, если один украинец борец, то второй неременно предатель.
Это ж честные украинцы искренне и верили в 2019 году, что дебил и наркоман, всю жизнь занимающийся только кривлянием, сможет управлять страной во время войны.
Украинцы действительно не евреи. Евреи, в первую очередь, не лгут самим себе.
Мотивация - это для тех, кто на более высоком уровне развития.
70 лет сидели в колхозах без паспортов и не чирикали. Потом стали вылазить в города, но лучше от этого никому не стало.
Плата за отопление будет осуществляться по-новому. Граждане вынуждены будут ежемесячно платить за отопление, даже если им отрежут тепло за долги. - https://biz.today.ua/ru/ukrayntsy-budut-vynuzhdeny-platyt-za-otoplenye-dazhe-esly-ego-otklyuchat-obnarodovany-novye-pravyla-kommunalnyh-raschetov/
Ну попробуйте меня мотивировать.....предложение в один миллион долларов я еще обдумаю...и не факт что соглашусь...
Ну а с товаришЧей которые добровольно взвалили на себя должность подопытных кроликов за бесплатно я просто смеюсь...