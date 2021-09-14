Член комітету ВР Маслов про провал відбору в Етичну раду: Суддям не сподобалося, що у їхніх голосів менша вага, ніж у представників міжнародних партнерів

Оптимальний варіант, якщо Рада суддів самостійно розробить положення про проведення відбору кандидатів в Етичну раду. Тоді можна буде швидше провести публічний конкурс і таким чином розблокувати судову реформу.

Про це заявив у коментарі Цензор.НЕТ член Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов.

Ухваленим ВР законом передбачено, що за перевірку доброчесності Вищої ради правосуддя відповідатиме Етична рада. Вона складатиметься з 6 членів: трьох повинні призначати з числа суддів або суддів у відставці, а трьох - вибирати певні міжнародні організації. Етична рада не зможе прийняти рішення, якщо за нього не проголосували мінімум двоє міжнародних експертів. Водночас якщо розподіл голосів буде рівним, вирішальним буде саме голос двох міжнародних експертів. Але Рада суддів 13 вересня провалила відбір в Етичну раду.

"Реакція Ради суддів, в принципі, очікувана, - каже Маслов. - Необхідно розуміти, що це орган суддівського самоврядування, і вони представляють суддівську спільноту. Зрозуміло, що суддівське співтовариство не сприйняло цю позицію, що їхні голоси мають меншу вагу, ніж голоси майбутніх колег по Етичній раді - представників міжнародних партнерів".

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Безумовно, можна зрозуміти позицію суддів, але, як показує досвід роботи конкурсної комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якщо міжнародні експерти не мають вирішального голосу, робота такої комісії легше узгоджується з бажаннями влади і її можна блокувати. Це теж варто врахувати законодавцям, якщо вони почнуть "коригувати" закон.

Саме внесення змін до закону про Вищу раду правосуддя Денис Маслов вважає другим можливим варіантом розвитку подій, називаючи його менш бажаним, оскільки він може розтягнутися в часі, і політичний діалог з цього питання точно буде непростим.

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Нагадаємо, 13 вересня Рада суддів не обрала трьох членів Етичної ради, яка має взятися за перевірку складу Вищої ради правосуддя. Двоє з шести кандидатів самі направили листи з проханням не розглядати їхні заяви на членство. З решти не вдалося вибрати жодного. 16 членів Ради суддів взагалі не голосували.

Всього до складу Етичної ради мають входити шість осіб, з яких половина - від міжнародних експертів. Іншу половину призначає Рада суддів. Без комісії не відбудеться очищення Вищої ради правосуддя.

В Офісі президента Володимира Зеленського вже заявили, що не допустять блокування судової реформи.