У Маріуполі утилізують тисячу доз вакцини Moderna, поставляти в місто її більше не будуть
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16 вересня в маріупольських центрах вакцинації закінчується термін придатності 1 тис. доз вакцини від коронавірусу Moderna.
Про це керівник департаменту охорони здоров'я Маріупольської міськради Андрій Ремпель розповів місцевому виданню "Приазовський робочий", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в Маріуполі першу дозу цієї вакцини отримали 10,5 тисячі городян. З них другиою дозою вакцинувалися 9,5 тисячі осіб. Залишилася 1 тисяча доз вакцини, термін придатності якої закінчується 16 вересня.
"Moderna після розморожування може зберігатися не більше 30 днів, її треба використовувати впродовж цього часу - до 16 вересня, - пояснив Андрій Ремпель. - Ми закликаємо всіх, кому необхідно отримати другу дозу цієї вакцини, прийти в медико-санітарні центри, в пункти масової вакцинації - Порт-Сіті і Мультицентр в Лівобережному районі".
За його словами, деякі з вакцинованих першого разу некоректно або неправильно вказали свої номери телефонів і тому медики не можуть з ними зв'язатися.
Всіх маріупольців, які отримали перше щеплення цією вакциною, медики закликають терміново прийти і вакцинуватися вдруге, оскільки Moderna поставлятися в Маріуполь вже не буде.
Будь ласка, зачекайте...
Только не давайте антиваксерам разбегаться из Марика. Хай по месту прописки дохнут и не разносят заразу.
Для примера до поребрика там не далеко, а что происходит за поребриком с Дельтой мы все прекрасно знаем.
Жена и знакомые Модерной. Первая только поболело место укола. Вторая с температорой под 38 на один день.
Меня после первой Астры хумарило с температурой, а родителям хоть бы хны.
Но бывает и наоборот, например когда организм настолько ослаблен борьбой с инфекцией, что просто не имеет сил на поддержание высокой температуры (и ты вроде как больной, но температура 35)
У у меня в городе, когда пришел на вторую Модерну, ее не оказалось, пришлось через регистратуру узнавать, где она еще есть и ехать туда. И я такой был не один!
Они наверное Спутника ждут!
Тем более, что распределение потока людей по пунктам уже известно и можно из закупок вакцин посчитать, как распределять между пунктами, чтобы хватило и на вторую дозу и не было просрочки. Обычная логистическая задача решаемая логистом любой сети супрмаркета
https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste