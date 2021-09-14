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У Маріуполі утилізують тисячу доз вакцини Moderna, поставляти в місто її більше не будуть

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У Маріуполі утилізують тисячу доз вакцини Moderna, поставляти в місто її більше не будуть

16 вересня в маріупольських центрах вакцинації закінчується термін придатності 1 тис. доз вакцини від коронавірусу Moderna.

Про це керівник департаменту охорони здоров'я Маріупольської міськради Андрій Ремпель розповів місцевому виданню "Приазовський робочий", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Маріуполі першу дозу цієї вакцини отримали 10,5 тисячі городян. З них другиою дозою вакцинувалися 9,5 тисячі осіб. Залишилася 1 тисяча доз вакцини, термін придатності якої закінчується 16 вересня.

"Moderna після розморожування може зберігатися не більше 30 днів, її треба використовувати впродовж цього часу - до 16 вересня, - пояснив Андрій Ремпель. - Ми закликаємо всіх, кому необхідно отримати другу дозу цієї вакцини, прийти в медико-санітарні центри, в пункти масової вакцинації - Порт-Сіті і Мультицентр в Лівобережному районі".

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За його словами, деякі з вакцинованих першого разу некоректно або неправильно вказали свої номери телефонів і тому медики не можуть з ними зв'язатися.

Всіх маріупольців, які отримали перше щеплення цією вакциною, медики закликають терміново прийти і вакцинуватися вдруге, оскільки Moderna поставлятися в Маріуполь вже не буде.
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Топ коментарі
+14
Потім нехай маріупольці не скулять, що не хватає кисню та апаратів ШВЛ.
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14.09.2021 18:19
+9
Це ті, хто купував довідку.
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14.09.2021 18:07
+9
Идиоты. Ни себе ни другим. Небось температурку испугались после первой.
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14.09.2021 18:22
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прямо все 1 000 указали неправильные телефоны?
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14.09.2021 18:03 Відповісти
Це ті, хто купував довідку.
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14.09.2021 18:07 Відповісти
Може їм квіти потрібні.. І їм уже не до телефонів?
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14.09.2021 18:45 Відповісти
А как по другому и привить бесплатной вакциной, и заработать? Телефоны неправильные... Классная отмазка для реализации желающим за необидное для вакцинаторов бабло.
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14.09.2021 18:53 Відповісти
Напевно, не витримані умови зберігання і та вакцина стала непридатною. А зава того Румпеля - для відмазки.
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14.09.2021 19:32 Відповісти
заява
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14.09.2021 19:33 Відповісти
Посмотрим, но когда после массовой вырубки деревьев вдруг внезапно находится место для новых лесов и это является достижением... А на лохах, выбравших нелоха, сам Бог велел заработать...
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14.09.2021 19:45 Відповісти
Заблукав у темах?
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14.09.2021 20:12 Відповісти
Как раз нет. Следи за руками при распиле бюджета и иностранных подарков. Создавай у себя в голове цельную картину бардака и воровства зеленой власти.
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14.09.2021 20:14 Відповісти
Насильно мил не будешь.

Только не давайте антиваксерам разбегаться из Марика. Хай по месту прописки дохнут и не разносят заразу.
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14.09.2021 18:05 Відповісти
А від чого вони мають дохнути? Модерна мабуть сама безпечна із цих сімішів бояри і грипової вакцини..
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14.09.2021 18:44 Відповісти
Так они ж какраз и не хотят Модерной вакцинироваться, судя по тому, что остатки прийдется в яму слить.

Для примера до поребрика там не далеко, а что происходит за поребриком с Дельтой мы все прекрасно знаем.
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14.09.2021 18:49 Відповісти
Подивись на мапу і поміркуй, де там можна зараз дістатись до "до поребрика"
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14.09.2021 19:30 Відповісти
Вопрос не в том, чтобы добраться, а в том, что зазеркалье совсем рядом. И это зазеркалье сейчас стало ковидным лепрозорием.
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14.09.2021 19:34 Відповісти
А до чого тут Маріуполь? Харків ближче, тим більше, що кордон поруч відкритий.
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14.09.2021 20:10 Відповісти
1000 - это те кто не перенёс первую)
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14.09.2021 18:10 Відповісти
Потім нехай маріупольці не скулять, що не хватає кисню та апаратів ШВЛ.
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14.09.2021 18:19 Відповісти
Страна непуганых идиотов
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14.09.2021 21:04 Відповісти
Идиоты. Ни себе ни другим. Небось температурку испугались после первой.
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14.09.2021 18:22 Відповісти
Сколько не слышал от уколовшихся модерной, максимум место укола болело и тело ломило, ни один не говорил, что была температура. А обычно первая доза вообще без неприятных последствий, укололся и всё.
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14.09.2021 18:47 Відповісти
В моєї сестри так після першої було, а після другої вже температура піднялась. В мене після двох доз була температура, правда зранку вставав пропотівшим і на цьому все закінчувалось
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14.09.2021 19:08 Відповісти
У Модерны температура после второй. Первая какраз переносится достаточно легко.
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14.09.2021 18:50 Відповісти
У меня скорее наоборот. Вторую перенес легче по общим ощущениям. Хотя под 38 было и после первой и после второй.
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14.09.2021 19:14 Відповісти
Я корейской Астрой ваксился. Первая с температурой, вторая вобще легко

Жена и знакомые Модерной. Первая только поболело место укола. Вторая с температорой под 38 на один день.
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14.09.2021 19:32 Відповісти
От организма зависит.
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14.09.2021 21:01 Відповісти
От организма и от возраста (считай что тоде от организма).

Меня после первой Астры хумарило с температурой, а родителям хоть бы хны.
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14.09.2021 21:04 Відповісти
так и должно быть - после первого укола появляются антитела и на второй укол идет активная имунная реакция с температурой
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14.09.2021 20:03 Відповісти
А вот и нифига! И появление антител и температура, следствие работы иммунной системы. Температура является вспомогательным механизмом, когда антитела не сильно то и справляются. И если у вас образцово-показательная иммунная система, то и первая и вторая прививка (не важно от чего) пройдет без температуры, если чуть похуже - то первая без температуры, вторая с температурой; и если совсем хилая, то и первая и вторая с температурой, а то и с осложнениями...

Но бывает и наоборот, например когда организм настолько ослаблен борьбой с инфекцией, что просто не имеет сил на поддержание высокой температуры (и ты вроде как больной, но температура 35)
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14.09.2021 21:21 Відповісти
Не знаю, ни после первой, ни после второй у меня температуры не было! После первой лимфоузлы полдня поболели и все. Зато рука и в первый и во второй раз болела, так как будто меня по ней несколько раз доской лупанули, спать на этой руке было невозможно.

У у меня в городе, когда пришел на вторую Модерну, ее не оказалось, пришлось через регистратуру узнавать, где она еще есть и ехать туда. И я такой был не один!
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14.09.2021 20:59 Відповісти
На 400 тысяч населения вакцинировалось 10 тысяч?

Они наверное Спутника ждут!
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14.09.2021 18:59 Відповісти
Полюбэ! это ж Мариуполь!!! Я накатил вторую дозу Модерны, 3 дня назад, так она у нас закончилась и мне через регистратуру пришлось узнавать, где она еще осталась и нестись туда!!!
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14.09.2021 21:24 Відповісти
А вообще у нас идиотская организация процесса! Одновременно вакцинируют несколькими препаратами. А так как люди распределяются по пунктам не равномерно то получается ситуация, когда на одном пункте заканчивается модерна, на другом астрозенека, как результат кто то накатыват вторую дозу другой вакциной, ктото вообще очкует и уходит... Лучше бы сделали одни пункты, колят эту вакцину, другие другую...И ты знаешь, что если ты колешься на этом, то тут же будет на остатках и вторая доза!

Тем более, что распределение потока людей по пунктам уже известно и можно из закупок вакцин посчитать, как распределять между пунктами, чтобы хватило и на вторую дозу и не было просрочки. Обычная логистическая задача решаемая логистом любой сети супрмаркета
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14.09.2021 21:34 Відповісти
Ну, есть народ, который считает что если колоться ванцинами с разным механизмом - это особенно крепко укрепляеит иммунитет! Если интересует - можешь посмотреть

https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste
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15.09.2021 09:44 Відповісти
Модерна лучше Пфайзера. Такие уничтожения говорят о том, что в дальнейшем никто хорошие вакцины закупать не будет
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14.09.2021 19:12 Відповісти
Люди? Сппутнік - то ветеринарний препарат.
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14.09.2021 19:47 Відповісти
Спутник як раз підійшов би для 73% тих скотів, які обрали цього Дебіла)
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14.09.2021 20:05 Відповісти
думаю,шо "спутник" спасёт мариуполь, - шоб усе...
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14.09.2021 19:20 Відповісти
В смеси с "новичком".
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14.09.2021 19:45 Відповісти
Маріупольчани чекають на "Sputnik"?
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14.09.2021 20:10 Відповісти
Вакцина сама по себе устарела . Вирус муировал и обходит ее легко .
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14.09.2021 23:03 Відповісти
Перевезут в другой город, скажут свеженькая только с самолета)
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15.09.2021 08:58 Відповісти
 
 