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Порахувати собівартість перевезень "Укрзалізниці" нереально, там просто немає таких систем, – нардепка

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Порахувати собівартість перевезень

Інфраструктура "Укрзалізниці" має бути модернізована, інакше за кілька років ми матимемо колапс на залізниці.

Про це заявила народна депутатка, перша заступниця голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ця інфраструктура залізнична не буде модернізуватися і не буде хоч якісь потуги робити, я думаю, що максимум, що вона протягне – це 3-5 років, і потім поступово у нас буде наступати колапс. В одній частині, в другій частині. Тобто, все замортизовано, все, підкреслюю, практично на 85-95%. Починаючи від вагонів і закінчуючи полотном, автоматизацією", - розповіла Клименко.

Депутатка також звернула увагу на те, що розрахунки тарифів на перевезення залізницею є необгрунтованими, адже наразі в компанії відсутня система, яка б дозволила визначити їх реальну собівартість.

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"Я вже не кажу про облік пасажирів, який відсутній. Я вже не кажу про якісь системи, які дозволяють хоча би побачити собівартість квитка. Ми тут на комітеті всім комітетом рахували собівартість пасажирського квитка", - пояснила Клименко.

Та наголосила: якщо "Укрзалізниця" не буде модернізована - як процесами з управлінської сторони, ІТ-сторони, так і зі сторони капітальних інвестицій (вагони, полотно, інфраструктура) - то колапс в тому чи іншому напрямку діяльності компанії неминучий.

Раніше екс-голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги "Укрзалізниці" потрібно піднімати лише після того, як буде проведено повноцінну реформу компанії.

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Водночас гендиректор федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, щоб врятувати "Укрзалізницю", необхідно провести її реформування і призначити професійний менеджмент. Та зазначив: від постійного підвищення УЗ тарифів на перевезення вона втрачає вантажі, і з кожним роком фінансовий стан компанії погіршується.
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Топ коментарі
+5
чушь. можно посчитать себестоимость любого вида деятельности
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14.09.2021 18:40
+3
"Посчитать себестоимость перевозок "Укрзализныци" нереально, там просто нет таких систем, - нардеп"

Тобто елементарні курси фінансової грамотності депутат не проходила.
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14.09.2021 18:28
+2
Систем нет, а схемы есть!
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14.09.2021 19:23
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https://bykvu.com/ua/mysli/druha-sproba-hroismana-z-kym-eksprem-ier-mozhe-povernutys-v-polityku-i-khto-iomu-v-tsomu-mozhe-dopomohty/

просто цікаво
Друга спроба Гройсмана - з ким експрем'єр може повернутись в політику і хто йому в цьому може допомогти

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14.09.2021 18:26 Відповісти
Ще одні гниди.. Продажні за гроші ахметки впрягаються разом із цензором.. Щоб не дати Уряду встановити хоча б мінімальні безбиткові тарифи для Укрзалізниці..
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14.09.2021 18:58 Відповісти
"Посчитать себестоимость перевозок "Укрзализныци" нереально, там просто нет таких систем, - нардеп"

Тобто елементарні курси фінансової грамотності депутат не проходила.
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14.09.2021 18:28 Відповісти
Проходил в Трускавце но там учили в анус долбится!
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14.09.2021 18:59 Відповісти
Это тупой нардеп...
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14.09.2021 18:39 Відповісти
чушь. можно посчитать себестоимость любого вида деятельности
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14.09.2021 18:40 Відповісти
Це якщо Ти не на зарплаті в ахметки.. А коли бабки заліпили очі.. То нічого не можна
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14.09.2021 19:01 Відповісти
Порахувати можна, але тоді на відкати нічого не залишиться. 😉
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14.09.2021 20:20 Відповісти
Что характерно, денег на модернизацию укрзализныци из бюджета дайте но тарифы на перевозку грузов повышать не сметь, бо теряем грузы. Как думаете чьи идеи толкает эта ************? Если так высоки тарифы на грузоперевозки в укрзализныце, то возите автомобильным транспортом или авиа, а где позволяет то водным. Но что то олигархи не очень спешат спрыгнуть с вагона на авто и самолеты.
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14.09.2021 18:43 Відповісти
предлагаю нардепу , (а также топ менеджерам Укрзализници вместе с наблюдательным советом) сделать инвестицию в книгу, например "Как измерить все что угодно" Дуглас Хаббард.

Поверьте,уж эта инвестиция точно принесет пользу корпоративному управлению (в отличии от заоблачных зарплат бездарного топ менеджмента и наблюдательного совета) )))
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14.09.2021 18:43 Відповісти
Повірте.. Все вони прочитали.. Просто клеять дурня.. Бо ахметка платить.. Тому вона і математику за 3ій клас забула
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14.09.2021 19:03 Відповісти
Систем нет, а схемы есть!
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14.09.2021 19:23 Відповісти
Віддайте цю державну компанію японцям за символічну 1 грн,звісно якщо хочете мати ******* оновлення інфраструктури, а не тотальне розкрадання...
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14.09.2021 20:00 Відповісти
 
 