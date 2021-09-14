Окупанти напередодні виборів до Держдуми РФ посилюють ізоляцію ОРДЛО, - керівник Центру інформаційної безпеки Соловей

Російська окупаційна влада посилює інформаційну ізоляцію і свій контроль на території ОРДЛО напередодні виборів депутатів до Держдуми РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив під час панельної дискусії "Голосування депутатів Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України: вибори чи фарс?" керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей.

"На окупованих територіях посилюється ізоляція регіону в цілому й інформаційна ізоляція зокрема. Вільних проукраїнських ЗМІ, блогерів чи навіть телеграм-каналів не залишилося, усіх зачистили", — сказав він.

Експерт підкреслив, що те, що відбувається в Росії, важко назвати виборами: не допускаються опозиційні політики, їх саджають чи виживають з країни, закривають масово опозиційні медіа. Автоматично це переноситься і на тимчасово окуповані українські території — Крим та ОРДЛО.

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Як повідомляє Центр, у регіоні закривають КПВВ та вводять обмеження на перетин лінії розмежування, що посилює ізольованість регіону. Також через смертність зменшується кількість жителів ОРДЛО, які могли відвідувати Україну і при поверненні доносити правду до громадян, які опинилися під російською окупацією.

"Тому можливості України впливати на громадську думку — дуже обмежені. Це все змушує Україну переглянути формат і механізми співпраці з окупованими територіями в медійному плані. Оскільки ми можемо втратити можливість доносити правдиву інформацію про Україну", — наголосив Соловей.

Він також додав, що окупаційна влада масово зомбує молодь: для цього вчителям навіть доплачують премії, щоб вони "правильно" виховували учнів.

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