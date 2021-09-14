Голови ОДА та КМДА мають посприяти вакцинації від СOVID-19 не менше 80% педагогів до 20 вересня, - рішення Офісу Президента

З метою забезпечення функціонування закладів освіти в разі запровадження "жовтого" та "червоного" рівня епідемічної небезпеки голови обласних та Київської міської державних адміністрацій мають забезпечити умови для вакцинації від COVID-19 принаймні однією дозою вакцини щонайменше 80% працівників закладів освіти до 20 вересня 2021 року.

Таке рішення було ухвалено за результатами селекторної наради під головуванням заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка 13 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

"Для цього ОДА та КМДА мають організувати виїзд мобільних бригад з імунізації від COVID-19 до колективів закладів освіти, а також провести роз'яснювальну роботу серед колективів цих закладів про необхідність вакцинації для захисту освітян та учнів від коронавірусної хвороби.

Безпечне освітнє середовище — це спільна відповідальність працівників закладів освіти та інших дорослих. Йдеться як про вчителів чи вихователів, так і про батьків й інших членів родин учнів", - сказано в повідомленні.

"Щеплення захищатиме дорослих від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від неї. Вакциновані дорослі, своєю чергою, захищатимуть дітей, які не мають права на щеплення від COVID-19 через свій вік", - відзначили в пресслужбі.

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На сьогодні в Україні вакциновано принаймні однієї дозою близько 40% педагогів.