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Голови ОДА та КМДА мають посприяти вакцинації від СOVID-19 не менше 80% педагогів до 20 вересня, - рішення Офісу Президента

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Голови ОДА та КМДА мають посприяти вакцинації від СOVID-19 не менше 80% педагогів до 20 вересня, - рішення Офісу Президента

З метою забезпечення функціонування закладів освіти в разі запровадження "жовтого" та "червоного" рівня епідемічної небезпеки голови обласних та Київської міської державних адміністрацій мають забезпечити умови для вакцинації від COVID-19 принаймні однією дозою вакцини щонайменше 80% працівників закладів освіти до 20 вересня 2021 року.

Таке рішення було ухвалено за результатами селекторної наради під головуванням заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка 13 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

"Для цього ОДА та КМДА мають організувати виїзд мобільних бригад з імунізації від COVID-19 до колективів закладів освіти, а також провести роз'яснювальну роботу серед колективів цих закладів про необхідність вакцинації для захисту освітян та учнів від коронавірусної хвороби.

Безпечне освітнє середовище — це спільна відповідальність працівників закладів освіти та інших дорослих. Йдеться як про вчителів чи вихователів, так і про батьків й інших членів родин учнів", - сказано в повідомленні.

"Щеплення захищатиме дорослих від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від неї. Вакциновані дорослі, своєю чергою, захищатимуть дітей, які не мають права на щеплення від COVID-19 через свій вік", - відзначили в пресслужбі.

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На сьогодні в Україні вакциновано принаймні однієї дозою близько 40% педагогів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Відчепіться від людей!

Ніхто не має права змушувати когось колоти собі якийсь шмурдяк.
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14.09.2021 19:14
+6
Пряники кончились а загнать надо в стойло. Паспорта вакцинации - это маркёр того, что во всем мире добровольная вакцинация провалилась и властям приходится принуждать и давить с помощью блокировок доступа к услугам. Во всем мире власть вводит тиранию..
И не просто тиранию, а кибертиранию !!! Пытаясь одеть на шею народу кибер-ошейник.





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14.09.2021 19:21
+4
Да, отцепитесь вы от педагогов. Нашли разносчиков🤨. К
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14.09.2021 19:16
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Ніхто не має права змушувати когось колоти собі якийсь шмурдяк.
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14.09.2021 19:14 Відповісти
В Киеве как раз все нормально с этим, ох как хотят поднасрать Витале..
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14.09.2021 19:15 Відповісти
Да, отцепитесь вы от педагогов. Нашли разносчиков🤨. К
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14.09.2021 19:16 Відповісти
Пряники кончились а загнать надо в стойло. Паспорта вакцинации - это маркёр того, что во всем мире добровольная вакцинация провалилась и властям приходится принуждать и давить с помощью блокировок доступа к услугам. Во всем мире власть вводит тиранию..
И не просто тиранию, а кибертиранию !!! Пытаясь одеть на шею народу кибер-ошейник.





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14.09.2021 19:21 Відповісти
Игореха, ты опять бухаешь? Или алкоголь на ипанутую голову твое кредо?
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14.09.2021 19:59 Відповісти
Ну а более обстоятельно возразить с рассуждениями и логическими выкладками?
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14.09.2021 22:04 Відповісти
"Во всем мире власть вводит тиранию.."

Эта фраза требует дополнительных объяснений? Может диагноз психиатра или нарколога сможет понять ее смысл?

Хотя еще нет докторов по рашотроллям,, к сожалению, но так любимая диджитализация зеледента может хоть так стать полезной...
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14.09.2021 22:11 Відповісти
Ну на данную фразу есть определение из энциклопедии Дидро и дʼАламбера

ТИРАНИЯ (политическое правление) - любая форма правления, действующая несправедливо и беззаконно.

Греки и римляне называли тиранией намерение свергнуть основанную на законах власть, особенно демократию; однако они различали два вида тирании: реальную, т. е. насилие, осуществляемое правительством, и тиранию над мнениями, когда правители оскорбляли делами образ мышления нации.
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14.09.2021 22:28 Відповісти
Харе бредить, виртуальный, по сути говори. В этом случае твои копипасты из Википедии ничего не поясняют.
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14.09.2021 22:38 Відповісти
Эта фраза требует дополнительных объяснений? Может диагноз психиатра или нарколога сможет понять ее смысл?

По-моему подобный тон диалога задали именно Вы.
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14.09.2021 22:52 Відповісти
"Пряники кончились а загнать надо в стойло. Паспорта вакцинации - это маркёр того, что во всем мире добровольная вакцинация провалилась и властям приходится принуждать и давить с помощью блокировок доступа к услугам. Во всем мире власть вводит тиранию..
И не просто тиранию, а кибертиранию !!! Пытаясь одеть на шею народу кибер-ошейник."

К психологу с этим бредом, пожалуйста, не ко мне, ни объективной аргументации, ни логики, что соответствует либо пьяному, либо дебильному высеру. Но зачем это делать при людях, зайдите хотя бы за угол.)))
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14.09.2021 22:59 Відповісти
Сатанисты ускоряют события. Следующий этап - объединение стран в Новый Вавилон , единое государство и смешение рас и наций в одну. Но только немногие это понимают..
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14.09.2021 23:11 Відповісти
Пряники кончились а загнать надо в стойло. Паспорта вакцинации - это маркёр того, что во всем мире добровольная вакцинация провалилась и властям приходится принуждать и давить с помощью блокировок доступа к услугам. Во всем мире власть вводит тиранию..
И не просто тиранию, а кибертиранию !!! Пытаясь одеть на шею народу кибер-ошейник.
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14.09.2021 23:17 Відповісти
Хорошо по пунктам. Определение тирании дано было выше. Теперь факты:

1. Вакцины не защищают от заражения.

2. Вакцинированный является разносчиком вируса.

3. Вакцины не защищают от заболевания.

4. По словам производителей вакцин вакцина якобы снижает риск тяжелого протекания заболевания.

5. Вакцинация добровольная. По крайней мере таковой считается и на этом акцентируется в заявлениях властей

Не смотря на это правительством проводится насильственная сегрегация общества на вакцинированных и невакцинированных. Причем с ущемлением гражданских прав и ограничением свободы действий последних. Да, покуда к вам не приезжает бригада медиков и не вакцинирует насильно. Но при таком течении дел это может оказаться вопросом времени. И уже присутствует элемент принуждения. Пусть пока и мягкий. Этакая мягкая форма насилия. Соответственно методы убеждения и агитации не помогли. Заманивание пряниками в виде ста долларов в Америке и другими в других странах оказались в массе своей бессильны. Правительства стали прибегать к ограничениям. Можно говорить, что добровольная вакцинация в мире провалилась или нет? Можно ли говорить что властям приходится давить на население стран путем блокировок свободного доступа к услугам и свободе передвижения граждан или нет? Я уже молчу о том что будет дальше. Ведь срок действия сертификата сегодня Ляшко продлил с 6 до 12 месяцев. Причем непонятно на чем основано такое продление. Никто не посчитал нужным это объяснить людям. Но ладно. Пройдет 12 месяцев. То что эти методы помогут вакцинировать наше общество хотя бы на 80% (такая цифра была озвучена деятелями от медицины) я мало верю. Соответственно необходимого количества вакцинированных для создания коллективного иммунитета не наберется. Пройдет год - что дальше? Вакцинированные автоматически переходят в разряд невакцинированных. Ограничения теперь и на них действовать будут? Ну после окончания срока действия сертификата. Не ясно. Во всяком случае это озвучено не было. Значит у правительства нет никакой долгосрочной стратегии. Им важно в краткосрочный период провести максимально возможную вакцинацию. На срок больше года эта стратегия не рассчитана. Вот такие мои рассуждения. И посему я во многом согласен с тем же Игорем Монаховым.
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14.09.2021 23:23 Відповісти
Привет Вашим санитарам. Вам не страшен Ковид, Вас убьет Ваше слабоумие. Это Ваша главная черта, наиболее подверженная вирусу дебилизма, а вакцин от него еще нет.)))
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14.09.2021 23:28 Відповісти
Ну вот. Оказалось, что сумасшедшие, по Вашим словам, в состоянии более адекватно оценивать ситуацию и строить логические умозаключения чем Вы. Ну это если судить по опубликованным постам. Вы даже не потрудились логически обосновать свое мнение и обстоятельно оппонировать. Ограничились тупым киданием какашек в оппонента и публикацией истеричных постов. Неубедительно. Лично в отношении меня такая тактика не срабатывает.
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14.09.2021 23:33 Відповісти
Здоровья Вам, Вы там держитесь, но денег нет. За деньгами, кстати, к Медведеву не пытались обращаться? Или зарплаты Бортникова хватает? Вот можете же, рашотролли, поумнее общаться.
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14.09.2021 23:37 Відповісти
Ну этим постом Вы также подтвердили свой уровень общения и способности адекватно мыслить. Ну а здоровья так же и Вам желаю.
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14.09.2021 23:42 Відповісти
Веселых странствий!
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14.09.2021 23:43 Відповісти
Взаимно.
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14.09.2021 23:50 Відповісти
я не бухаю с 2015 года вообще !!! от слова совершенно не пью !!!
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14.09.2021 23:08 Відповісти
Ну тогда остается только 2 вариант, не бредь больше. Не завидую твоим санитарам. Не обижайся, но на бред есть один ответ.
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14.09.2021 23:12 Відповісти
Посмотрим кто бредит..То что я говорил как только начался ковид-шухер все сбылось..
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14.09.2021 23:29 Відповісти
поезд стой раз два так и ОП распоряжения захотели приняли полный 3,14
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14.09.2021 20:05 Відповісти
Будут руки выкручивать?
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14.09.2021 21:01 Відповісти
Уже давно выкручивают. Сейчас просто больше гайки затягивают.
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14.09.2021 22:05 Відповісти
А ти як хотів, коли вперше маску напялював?
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14.09.2021 23:34 Відповісти
Якщо не хотіли епідемії коронавірусу, треба було не до педагогів чіплятися, а розібратися з ФСБшною сектою упц мп та її збіговиськами організованими новінськими, вілкулами і т.п. Мало того, що ті зомбаки не дотримувалися дистанції, не користувалися масками і т.п. вони ще все довкола засрали та засцяли зі своїми ходами, не кажучи вже про те, що добряче підняли рівень захворюваності на коронавірус. Все як замовляли кремлівські куратори.
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14.09.2021 22:45 Відповісти
А ещё посмотрите на заседание ВР. В масках единицы.
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15.09.2021 18:06 Відповісти
 
 