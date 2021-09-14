Росія хоче відправити тисячу "вагнерівців" на допомогу військовій хунті в Малі, - Times
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російська ПВК "Вагнера" збирається укласти домовленості з військовою хунтою, що управляє західноафриканською державою Малі, і відправити туди тисячу найманців.
Про це пише британське видання Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Очікується, що в Малі "вагнерівці" будуть заробляти по $ 10,8 млн в місяць. За ці гроші вони повинні будуть навчати місцевих військовослужбовців і охороняти головних діячів малійської хунти.
Представник Міністерства оборони Малі відмовився підтвердити інформацію про домовленість з ПВК "Вагнера", але визнав, що країна хоче тісніших зв'язків з Росією.
"Громадська думка в Малі виступає за розширення співпраці з Росією, з огляду на ситуацію з безпекою. Але ніякого рішення не прийняли", - сказав він.
На початку вересня Москву відвідав міністр оборони Малі.
Reuters повідомляє, що інформацію про відправку в Малі російських найманців підтвердили 7 джерел серед дипломатів і представників оборонних структур.
Співпраця хунти Малі з російськими найманцями непокоїть Францію, яка до 1960 року володіла територією Малі як колоніальна імперія. Париж намагається за допомогою партнерів - зокрема, Вашингтона - переконати військову хунту Малі відмовитися від найму росіян.
Зараз відомо про присутність "вагнерівців" у Лівії і Південноафриканській Республіці.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Незнання географії, - то ще півбіди. Інколи складається враження, що декому з редакторського відділу буквар показали лише вчора. Хоча, можливо, тут підпрацьовує за їжу бригада середньоазійських мігрантів.
друг друга а заодно и вагнеровцев
Писали, что в ЦАР......