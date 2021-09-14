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Росія хоче відправити тисячу "вагнерівців" на допомогу військовій хунті в Малі, - Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія хоче відправити тисячу

Російська ПВК "Вагнера" ​​збирається укласти домовленості з військовою хунтою, що управляє західноафриканською державою Малі, і відправити туди тисячу найманців.

Про це пише британське видання Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очікується, що в Малі "вагнерівці" будуть заробляти по $ 10,8 млн в місяць. За ці гроші вони повинні будуть навчати місцевих військовослужбовців і охороняти головних діячів малійської хунти.

Представник Міністерства оборони Малі відмовився підтвердити інформацію про домовленість з ПВК "Вагнера", але визнав, що країна хоче тісніших зв'язків з Росією.

"Громадська думка в Малі виступає за розширення співпраці з Росією, з огляду на ситуацію з безпекою. Але ніякого рішення не прийняли", - сказав він.

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На початку вересня Москву відвідав міністр оборони Малі.

Reuters повідомляє, що інформацію про відправку в Малі російських найманців підтвердили 7 джерел серед дипломатів і представників оборонних структур.

Співпраця хунти Малі з російськими найманцями непокоїть Францію, яка до 1960 року володіла територією Малі як колоніальна імперія. Париж намагається за допомогою партнерів - зокрема, Вашингтона - переконати військову хунту Малі відмовитися від найму росіян.

Зараз відомо про присутність "вагнерівців" у Лівії і Південноафриканській Республіці.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Да, давайте, в каждую дырку по русскому, чем больше их там ляжет, тем меньше потом здесь будет
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14.09.2021 19:22
+10
Ну вот и посмотрим на Макрона во всей его красе и решимости Франции отстаивать свои интересы, в том числе и военным путём, а не бесконечными озабоченностями и соплежеванием. А террористическому формированию "чвк вагнера" пожелаем дальнейшей утилизации и желательно подальше от нас
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14.09.2021 19:24
+6
Сегодня получил билет на концерт Кобзона ордынский генерал Казанцев.
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14.09.2021 19:25
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Да, давайте, в каждую дырку по русскому, чем больше их там ляжет, тем меньше потом здесь будет
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14.09.2021 19:22 Відповісти
#малибратья
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14.09.2021 19:47 Відповісти
Нормальное предложение. Рассейский летающий госпиталь Ил-76 Скальпель регулярно из Сирии летает в Москау и Петербург... Несколько месяцев назад из Ливийского Бенгази подлётывал...когда в районе Триполи силы ливийской армии утилизировали рашкоублюдков... Ну пусть и из Бомако повозит... Так это только без рук ..ног.. мозгов... А задвухсотившихся обыкновенными Ил-76 таскают. Да и то скорее всего не всех. ))) Так что пожелаем частых полётов Скальпелю и Черному Тюльпану. Надо ж под русские бЯрёзки что то закапывать....
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14.09.2021 21:08 Відповісти
Хунта на хунте сидит и хунтой погоняет.
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14.09.2021 19:22 Відповісти
Та хоч всю Московщину в Малі відправити !!!
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14.09.2021 19:23 Відповісти
Ну вот и посмотрим на Макрона во всей его красе и решимости Франции отстаивать свои интересы, в том числе и военным путём, а не бесконечными озабоченностями и соплежеванием. А террористическому формированию "чвк вагнера" пожелаем дальнейшей утилизации и желательно подальше от нас
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14.09.2021 19:24 Відповісти
Виражаю макрону глибоку стурбованість і раджу йому разом з хунтою та вагнерівцями злітати в Мінськ і укласти домовленості.
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14.09.2021 19:42 Відповісти
Сегодня получил билет на концерт Кобзона ордынский генерал Казанцев.
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14.09.2021 19:25 Відповісти
С 1995 года ведет растительный образ жизни другой генерал, не говорит и не передвигается 26 лет! Желаю ему еще столько же лет жизни в таком же состоянии.
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14.09.2021 19:31 Відповісти
Романов
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14.09.2021 19:32 Відповісти
І тих, яких Зєля з Єрмаком подарували пуйлу.
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14.09.2021 19:28 Відповісти
Вбивці продовжать вбивати.
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14.09.2021 19:29 Відповісти
Тільки пуйлу і пєхтєрєву могло прийти в голову проводити спецоперацію в салоні літака із випадковими людьми.
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14.09.2021 20:02 Відповісти
..знаете..что такое *чартерный рейс*? Рейс не числился в расписании и купить билетик на этот самолёт в интернете и в агенстве не получится...))) Помните..как его перенесли на следующий день.....? Как ...можно перенести рейсовый самолёт по расписанию на следующий день? А дальше думайте сами.... Если есть чем!!!??
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14.09.2021 21:13 Відповісти
Правильно! Генетический мусор нужно утилизировать.
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14.09.2021 19:32 Відповісти
ай молодцы! давайте по тем же граблям успешно пройдитесь как совок в своё время, чтоб в каждой жопе были затычкой и побольше бабла на "аналоговнеты", концовка всем известна...
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14.09.2021 19:59 Відповісти
так их туареги там на бастурму пускать будут удачи кацапам будт петь варяга помирая или сратся как Легион там или всё вместе
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14.09.2021 20:13 Відповісти
похоже Хйло с коронавирусом отправляет себе охрану на тот свет. как по мне проще было прямо в Москве всех перестрелять. или живьем спалить. или какие там правильные практики.
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14.09.2021 20:22 Відповісти
Військова хунта - це тавтологія
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14.09.2021 20:28 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.09.2021 20:45 Відповісти
ЦЕНЗОР!! Географию подтяните!! С каких это пор русня в ЮАР оказалась? Там её в две секунды на корм диким животным пустят. Или Вам всё одинаково..что ЦАР (Центрально - Африканская Республика..) что ЮАР (Южно - Африканская Республика)... какая разница!! Африка..)))
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14.09.2021 21:03 Відповісти
Подібні цензорські факапи спостерігаю з періодичною регулярністю... )))

Незнання географії, - то ще півбіди. Інколи складається враження, що декому з редакторського відділу буквар показали лише вчора. Хоча, можливо, тут підпрацьовує за їжу бригада середньоазійських мігрантів.

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14.09.2021 23:34 Відповісти
еще и своих братьев из федерального беларуского округа с собой прихватите.....
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14.09.2021 21:15 Відповісти
Нехай відправляють - чим більше там буде погані, тим більше її там загине і тим менше її буде в Україні. Трохи зекономимо на набоях.
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14.09.2021 22:37 Відповісти
10, 8 млн у місяць, 1000 штук кацапів, та вони не потянуть, хіба 10,8 на усіх
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15.09.2021 01:14 Відповісти
После помощи мацкалей АКМами 30% малийцев перестреляют

друг друга а заодно и вагнеровцев
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15.09.2021 07:20 Відповісти
рузьки в ЮАР?????

Писали, что в ЦАР......
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15.09.2021 07:27 Відповісти
 
 