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Протидія агресії РФ буде пріоритетом України на 76-й сесії Генасамблеї ООН, - Кулеба

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Протидія агресії РФ буде пріоритетом України на 76-й сесії Генасамблеї ООН, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три пріоритети України на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики, закріпленим у стратегії зовнішньополітичної діяльності, залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України. 23 серпня в Києві відбувся інавгураційний саміт Кримської платформи, яка консолідує міжнародні зусилля задля деокупації Криму. Ми розраховуємо на всебічну підтримку її роботи з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети Кримської платформи - повернення Криму - відновить повагу до Статуту ООН та припинить грубі порушення міжнародного права", - наголосив міністр.

Кулеба поінформував про намір України скликати дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави під час цієї сесії Генасамблеї ООН.

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Другим пріоритетом України на 76-й сесії Генасамблеї ООН стане поліпшення умов життя українців на територіях, які постраждали від російської агресії у Донецькій та Луганській областях: "ООН має знання, досвід та технології реалізації проєктів із відновлення територій, які постраждали від збройних конфліктів. Ми зацікавлені у більш активній діяльності ООН у регіоні, зокрема в сферах гуманітарного розмінування, розбудови медичної, освітньої та житлово-комунальної інфраструктури".

Третім пріоритетом стане подолання пандемії COVID-19 та її соціально-економічних наслідків: "Всі держави мають отримати рівний доступ до вакцин, мати достатньо засобів для ефективної протидії пандемії та економічного відновлення. Україна готова до ефективної співпраці з ООН задля зміцнення української системи охорони здоров'я та соціально-економічного захисту найбільш вразливих категорій громадян", - зазначив Кулеба.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Протидіяти слід на Донбасі!!! Імітація державної діяльності триває !!!)))
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14.09.2021 19:42
+2
Кулеба чимось на піськоструя ****** ,такий самий пургонос !!!)))
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14.09.2021 19:46
+2
зеленое "не отвечать" на обстрелы прорашистских террористов ,есть "содействие" врагу,но не противодействие
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14.09.2021 19:46
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Протидіяти слід на Донбасі!!! Імітація державної діяльності триває !!!)))
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14.09.2021 19:42 Відповісти
Вся протидія в наказі-Не стріляти !!!))))
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14.09.2021 19:44 Відповісти
Кулеба чимось на піськоструя ****** ,такий самий пургонос !!!)))
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14.09.2021 19:46 Відповісти
зеленое "не отвечать" на обстрелы прорашистских террористов ,есть "содействие" врагу,но не противодействие
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14.09.2021 19:46 Відповісти
Україні потрібно звернути увагу на білоруський напрямок там росія має розгорнути ракетні комплекси,а лукашенка можуть використати в якості тарана йому вже немає що втрачати..
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14.09.2021 19:48 Відповісти
не, наверно треба щось робити, бо такi "дiячi" угроБДЯТЬ державу...
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14.09.2021 19:49 Відповісти
Согласен.

Давно не был на Цензоре.Скажите а почему нету вверху справа имени,ответов на коменты? Убрли?
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14.09.2021 20:04 Відповісти
все есть ,дизайн немного изменён... разве это главное для крика души???
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14.09.2021 20:11 Відповісти
Петр Петров

Міністр закордонних справ України Кулеба дав інтервью газеті The Independent, яка належить російському мільярдеру Лебедеву.

Лебедев є на Миротворці, бо неодноразово порушував державний кордон України та підтримував окупацію території України.
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14.09.2021 20:05 Відповісти
В цьому інтерв'ю виданню пуйловця Лєбєдєва Кулєба вчергове пожалівся на Захід.
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14.09.2021 20:11 Відповісти
яка ще протидія?
нада просто пєрєстать стрєлять!
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14.09.2021 20:06 Відповісти
Кулеба, харе коксовать как лавровая лошадь. В спальне у тебя портрет кремлевской лошади что-ли висит?
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14.09.2021 20:09 Відповісти
а не забудьте про рашеские паспорта, раздаваемые тоннами и про поезда-дружбы для подвоза жителей ордло в рашку... к урнам... для голосования .... и да! блеяние вашего преЗЕ о том что он понимает и одобряет когда кормильцы спасая свою шкуру радостно берут те паспорта - вот об это лучше не вспоминать, а забыть как о бреде сивой кобылы в лунную ночь в аравийской пустыне))))
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14.09.2021 20:11 Відповісти
Что, прямо в ООН собираются кацапов ОТСТРЕЛИВАТЬ?!

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14.09.2021 20:23 Відповісти
Кулеба,мабуть, не розуміє,що світ бачить оту "протидію " парашеській агресії на Донбасі і робить відповідні висновки щодо нинішнього боягузливого керівництва України. Дадуть В ООН підсрачника оним "державним" діячам-і будуть праві!
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14.09.2021 21:37 Відповісти
 
 