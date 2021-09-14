Боррель: Росія нікуди не зникне. Потрібно бути єдиними і прагнути до менш конфліктних відносин
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав країни союзу до єдності в стосунках з Росією і назвав метою "більш стабільні і менш конфліктні відносини з Москвою".
Про це він заявив на сесії Європарламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наша єдність має бути нашим найбільшим активом у відносинах із Росією, тому що очевидно, що Росія хоче посіяти серед нас розбрат", - заявив Боррель.
На його думку, Росія уникає ведення переговорів з ЄС і вважає за краще натомість говорити з окремими європейськими країнами.
"Ми маємо намагатися бути єдиними в тому, що стосується відносин із Росією. І, повірте мені, це не завжди просто", - додав дипломат.
Боррель констатував, що Росія залишається великим гравцем на міжнародній арені - й "нікуди не зникне". Тому, за його словами, Євросоюз повинен прагнути до більш стабільних і менш конфліктних відносин із Москвою.
"Росія не зникне, вона буде тут, тож ми повинні знайти шлях, який допоможе нам змінити поточну динаміку, й домогтися менш конфліктних, більш передбачуваних і стабільних відносин", - сказав глава європейської дипломатії.
Він додав, що одним із завдань ЄС залишиться захист "таких людей, як Навальний і ті, хто його підтримує", і закликав Європарламент не забувати про це.
Боррель виступив із заявою щодо Росії на сесії Європарламенту, присвяченій доповіді про відносини з РФ колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса.
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легким движением свифта.......
Я не исключаю просто шредеризацию или вербовку.
Кто хочет, ищет возможность. Кто не хочет, ищет причину.
Роися не может от слова совсем.
стадия "против России" пройдена
сейчас "за счет России" и дальше "на обломках России"
против Китая
толерасты
Передайте это, плз, представителю евроосекс-меньшинств Борелю.
Вал Мишель
Роль личности в истории. Если бы какой-то пацан в боксерской секции не сломал Путину нос, тот не перешел бы на борьбу, его тренер не устроил бы троечника Вову на юрфак, где он стал стукачом КГБ. Дальше вы знаете. Историю России изменил пацан, нащёлкавший Путину по носу.
ты в какой кацапетовке учил рюзьге езык, лапоть? )
Якщо всім діяти разом і дуже хотіти цього, то Козломордія зникне, тут без варіантів. Але для цього потрібне бажання і воля.
ТА ДА, КОЛИ РАСЄЯ ІСЧЄЗНЄТ, ТО БУДЕ СВЯТО В УКРАЇНІ НА П ЯТЬ РОКІВ
Ніколи не кажи ніколи борель.
От ще трохи труба попрацює, і кацапи відхватять частину німеччини.
Nick Dmytriiev@NDmytriie14 ч
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