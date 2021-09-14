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Новини За кордоном
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Боррель: Росія нікуди не зникне. Потрібно бути єдиними і прагнути до менш конфліктних відносин

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Боррель: Росія нікуди не зникне. Потрібно бути єдиними і прагнути до менш конфліктних відносин

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав країни союзу до єдності в стосунках з Росією і назвав метою "більш стабільні і менш конфліктні відносини з Москвою".

Про це він заявив на сесії Європарламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наша єдність має бути нашим найбільшим активом у відносинах із Росією, тому що очевидно, що Росія хоче посіяти серед нас розбрат", - заявив Боррель.

На його думку, Росія уникає ведення переговорів з ЄС і вважає за краще натомість говорити з окремими європейськими країнами.

"Ми маємо намагатися бути єдиними в тому, що стосується відносин із Росією. І, повірте мені, це не завжди просто", - додав дипломат.

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Боррель констатував, що Росія залишається великим гравцем на міжнародній арені - й "нікуди не зникне". Тому, за його словами, Євросоюз повинен прагнути до більш стабільних і менш конфліктних відносин із Москвою.

"Росія не зникне, вона буде тут, тож ми повинні знайти шлях, який допоможе нам змінити поточну динаміку, й домогтися менш конфліктних, більш передбачуваних і стабільних відносин", - сказав глава європейської дипломатії.

Він додав, що одним із завдань ЄС залишиться захист "таких людей, як Навальний і ті, хто його підтримує", і закликав Європарламент не забувати про це.

Боррель виступив із заявою щодо Росії на сесії Європарламенту, присвяченій доповіді про відносини з РФ колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
СССР, как Империю Зла хотели уничтожить, и уничтожили.

Кто хочет, ищет возможность. Кто не хочет, ищет причину.
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14.09.2021 20:33
+18
Территория да, никуда не исчезнет. А вот про нынешнюю расеюшку я бы не был так категоричен.
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14.09.2021 20:34
+14
но ведь рашку можно "исчезнуть"

легким движением свифта.......
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14.09.2021 20:29
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14.09.2021 20:28 Відповісти
дорога в никуда
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14.09.2021 20:28 Відповісти
Чергова європейська ....тутка.
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14.09.2021 20:50 Відповісти
жрет, наверно, из корыта *****
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15.09.2021 07:45 Відповісти
но ведь рашку можно "исчезнуть"

легким движением свифта.......
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14.09.2021 20:29 Відповісти
чё, ****, опять забоялся??? как уже тошнит от таких "стратегов" ..
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14.09.2021 20:30 Відповісти
Он член Испанской социалистической рабочей партии, скорее всего сепар из Каталонии...

Я не исключаю просто шредеризацию или вербовку.
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14.09.2021 20:45 Відповісти
Барселона! Барселона! пел в своё время неодназначный певец, хотя многие руссиш-ублюдки нашли там свое пристанище...
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14.09.2021 20:50 Відповісти
Да, похоже, что именно так. В Газпроме зарезервирована вакансия и для него.
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14.09.2021 21:50 Відповісти
Барига що,"перехопив" естафету у Меркель, чи підерефівська скажена ціна на газ "укусила"?
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14.09.2021 21:27 Відповісти
СССР, как Империю Зла хотели уничтожить, и уничтожили.

Кто хочет, ищет возможность. Кто не хочет, ищет причину.
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14.09.2021 20:33 Відповісти
при том, что рашка и в подметки не годится СССР по всем параметрам - она лишь жалкое подобие совецкой империи
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14.09.2021 20:39 Відповісти
Это факт. Совок мог существовать хоть и хреново без западных технологий.

Роися не может от слова совсем.
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14.09.2021 20:45 Відповісти
не соглашусь, у рф теперь рыночная экономика, это большой
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14.09.2021 21:21 Відповісти
СССР никто не уничтожал . КГБшники из службы внешней разведки решили приватизировать все национальные природные богатства , а народцу дали джинсы и айфон с условием того что ни бесплатного образования , ни медицины , ни пенсии не будет . Кто сейчас управляет бывшим СССР ? Все гебнявые офицерики и их холуи . Кто в директорах нефте-газо-золото- алюминий - гебнявые и их детишки . США даже Кубу не смогли завалить при стольких попытках а уж СССР , сами признали было неожиданностью для них самих .
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14.09.2021 21:29 Відповісти
Территория да, никуда не исчезнет. А вот про нынешнюю расеюшку я бы не был так категоричен.
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14.09.2021 20:34 Відповісти
Предлагает перед тем , как подставить жопу, смазывать- европейская стратегия.
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14.09.2021 20:34 Відповісти
Зато ********* мечтает, чтобы исчезли страны Запада или в них победил мировой камунизм ну примерно как в КНДР.
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14.09.2021 20:35 Відповісти
Всё таки я и ещё многие надеемся,что распадётся,как когда-то развалился совок.
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14.09.2021 20:36 Відповісти
.....
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14.09.2021 20:36 Відповісти
Большой человек !

стадия "против России" пройдена

сейчас "за счет России" и дальше "на обломках России"

против Китая
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14.09.2021 20:48 Відповісти
Сосати куй - це основна стратегія німців, французів, італійців - нічого цих тварин Друга Світова не навчила.
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14.09.2021 20:38 Відповісти
в гарній розмові не все кажеться. особливо в політиці. звісно, важливо що кажуть, але значно важливіше -те що робиться. А як всім відомо - санкції накладені і подовжені.
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14.09.2021 20:38 Відповісти
толерасты
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14.09.2021 20:38 Відповісти
Именно потому и "не исчезнет", т.к. запад сопли жует и "стремится к неконфликтным отношениям". А Россия почему-то не стремится к менее конфликтным отношениям. Гнет свою линию и все ей сходит с рук.
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14.09.2021 20:40 Відповісти
Сексуальный маньяк Чикатила никуда не исчезнет поэтому надо иметь с ним более стабильные и менее конфликтные отношения!
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14.09.2021 20:40 Відповісти
Вилкой в глаз?
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14.09.2021 20:41 Відповісти
Россия тупо покупает ваших цуко высоких чиновников, а вы хлопаете глазами и делаете вид , что вы в музее

Передайте это, плз, представителю евроосекс-меньшинств Борелю.
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14.09.2021 20:41 Відповісти
Желаю этому "евро-дипломату" как-то встретиться вечерком в подворотне с гопниками - договаривайся, твою мать !
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14.09.2021 20:41 Відповісти





Вал Мишель
Роль личности в истории. Если бы какой-то пацан в боксерской секции не сломал Путину нос, тот не перешел бы на борьбу, его тренер не устроил бы троечника Вову на юрфак, где он стал стукачом КГБ. Дальше вы знаете. Историю России изменил пацан, нащёлкавший Путину по носу.



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14.09.2021 20:41 Відповісти
Это тот, которого мордой в свою мочу ткнули, когда тот посещал Россию вопреки позиции ЕС?
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14.09.2021 20:41 Відповісти
Да, оно самое... Ничтожество!
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14.09.2021 21:18 Відповісти
Европой правят голубки,не осталось мужиков с яйцами как Маргарет Тетчер.
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14.09.2021 20:48 Відповісти
🔢
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14.09.2021 20:48 Відповісти
Срана Ліга Націй 2.0
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14.09.2021 20:54 Відповісти
Украинцы явно переоценивают возможности Европы.
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14.09.2021 21:04 Відповісти
Якщо б у тебе був такий недоумкуватий сусід, ти б теж хапався за кожну надію...
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14.09.2021 21:10 Відповісти
Вата явно переоценивает возможности ипанутой бензоколонки.
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14.09.2021 21:14 Відповісти
Старенька єворопа у черговий раз затиснула хвостика між "цнотливими" ніжками...)))
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14.09.2021 21:08 Відповісти
отдашь своих пол-дома, жену и будешь строить с гитлером отношения..дебил европейский....
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14.09.2021 21:12 Відповісти
слизняк.
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14.09.2021 21:17 Відповісти
никуда - слитно, убогая ты ********* гриша.)) как Бы Вам...

ты в какой кацапетовке учил рюзьге езык, лапоть? )
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14.09.2021 22:51 Відповісти
Ты бы за свою страну переживал , а не за имперскую помойку .
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14.09.2021 23:16 Відповісти
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14.09.2021 21:21 Відповісти
йдуть холоди.Европейська стурбованість пропадає ,як роса на сонці...
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14.09.2021 21:22 Відповісти
"...Боррель констатировал, что Россия остается крупным игроком на международной арене - и "никуда не исчезнет". ..."

Якщо всім діяти разом і дуже хотіти цього, то Козломордія зникне, тут без варіантів. Але для цього потрібне бажання і воля.
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14.09.2021 21:24 Відповісти
Ну то збери волю в кулак і....
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14.09.2021 22:35 Відповісти
тут выбор не большой. либо издохнет вяликая на удмуртия, либо она уничтожит хитрожопую гейропку.
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14.09.2021 21:26 Відповісти
Сумуєте за Варшавським договором 2.0 ?
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14.09.2021 21:27 Відповісти
Честно говоря не понимаю,чего ЕС тянет резину.Все хотят спокойно делать гроши.Раздражителем этого спокойствия выступает Рашка,которая мешает спокойно делать гроши.И чем быстрее устранить причину проблем,тем скорее бизнес вздохнёт полной грудью.В том числе и бизнес ЕС,сможет отменить все санкции и спокойно торговать с Московией.Регламентировать СП,вернуть Рашку в правовое поле международно признанных границ,где Крым Украина.Господа европейцы не делая конкретных шагов для устранения проблемы,вы теряете больше грошей,чем могли бы зарабатывать если бы Рашка исчезла как проблема.Як вариант
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14.09.2021 21:31 Відповісти
Иш как цены на газ умиротворяют европейских либерастов и склоняют к дружбе со всяким лайном .
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14.09.2021 21:37 Відповісти
Вот что газ по 800 делает!
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14.09.2021 21:54 Відповісти
Пасивний.
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14.09.2021 22:01 Відповісти
Еще один сторонник " Посмотреть в глаза' ))))))) Ну, у одного сторонника это прошло через почти 2 года ....
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14.09.2021 22:02 Відповісти
Как это "НИКУДА НЕ ДЕНЕТЬСЯ"? Её нужно слегка подтолкнуть и она развалится.
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14.09.2021 22:07 Відповісти
сцикло
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14.09.2021 22:09 Відповісти
пока есть в ЕС купленные рашистом членососы типа Боореля,который за упрашивание рашистского насильника и оккупанта не насиловать соседей и не оккупировать ихние территории, а не за то,что бы изолировать его- рашистский оккупант и насильник никуда не денется.
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14.09.2021 22:12 Відповісти
Боррель констатировал, что Россия остается крупным игроком на международной арене - и "никуда не исчезнет". Источник: https://censor.net/ru/n3288278

ТА ДА, КОЛИ РАСЄЯ ІСЧЄЗНЄТ, ТО БУДЕ СВЯТО В УКРАЇНІ НА П ЯТЬ РОКІВ

Ніколи не кажи ніколи борель.
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14.09.2021 22:31 Відповісти
Дивіться самі не пощезніть...

От ще трохи труба попрацює, і кацапи відхватять частину німеччини.
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14.09.2021 22:44 Відповісти




Nick Dmytriiev@NDmytriie14 ч



Президент Польщі відмовився зустрічатися з Ангелой Меркель під час її прощального турне до Варшави.
Польські дипломати пробують зам"яти, пояснюють несподіваною зайнятістю пана Анджея.... Але і поляки і німці розуміють причину - Північний потік-2...
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14.09.2021 23:13 Відповісти
Гейропу не исправить .
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14.09.2021 22:56 Відповісти
"наші західні союзники".. - так ?
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14.09.2021 23:05 Відповісти
Политика "умиротворения агрессора" приводит к безнаказанной наглости онного и как правило в итоге к большой и кровопролитной войне! Не знание истории и ее процессов беда и "амнезия" человеческого рода. В опасениях потерять часть чего-либо, поступаясь принципами, идя на компромиссы с врагом в итоге можно потерять все!
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14.09.2021 23:20 Відповісти
фуйло давит Европу, чтоб дали ему грузить трубу по полной и скоро там (за нас промолчу) газ, будет по доллару за кубик и пусть боррель расскажет пиплу что он тогда предпочтёт : сдать Украину фуйлу на полное растерзание и полномасштабную войну со всех сторон или заморозить жопы европейцам из-за какой -то там ... Украины?
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14.09.2021 23:47 Відповісти
С крупной империей зла московией поменьше конфликтовать, но истерично задавить санкциями маленькую Беларусь, по сути, тупо загоняя ее в состав московии.
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15.09.2021 04:15 Відповісти
звичайно ж зникне! І зникне аж бігом!
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15.09.2021 07:37 Відповісти
Союз НЄРУШИМИЙ - пам'ятаєш? Що, вже забув?
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15.09.2021 10:14 Відповісти
 
 