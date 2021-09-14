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ЗСУ зацікавлені в БПЛА, боєприпасах і дронах-камікадзе виробництва приватних компаній, - заступник командувача Сухопутних військ Грузевич

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЗСУ зацікавлені в БПЛА, боєприпасах і дронах-камікадзе виробництва приватних компаній, - заступник командувача Сухопутних військ Грузевич

Збройні сили України зацікавлені в придбанні у приватних виробників оборонного озброєння і техніки безпілотних літальних апаратів (БПЛА), боєприпасів та дронів-камікадзе.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки начальника штабу Сухопутних військ - заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сухопутні війська насамперед цікавлять БПЛА 1-го класу, боєприпаси, дрони-камікадзе... Нам як споживачам не все одно, тому що я вибудовую систему вогневого ураження для піхоти та мотомеханізованих підрозділів, яка передбачає ураження в ближній зоні, середній і дальній", - сказав Грузевич під час круглого столу на тему "Тактичні оборонні системи, які невідкладно потрібні армії", організованого Центром досліджень армії, конверсії та роззброєння у вівторок.

Він додав, що командування української армії зацікавлене в цифровізації військових процесів, автоматизації систем управління і зброї, в багатоцільових платформах, а також у придбанні наземних роботизованих комплексів.

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Як повідомляється, в круглому столі брали участь представники приватних компаній із виробництва озброєння для потреб ЗСУ, які презентували розробки тактично-оборонних систем, що можуть надійти на озброєння армії в короткостроковій перспективі протягом 2022-2023 років.

Зокрема, було презентовано розробки мінних систем масового ураження типів АМД-2М, АМД-2-500, УДМ (донні), автомобілі для перевезення розрахунків БТРК, АГС, міномети, ударні безпілотні авіаційні системи ПД-2, РАМ-2, програмне забезпечення "Термінал" та інші види озброєння.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !! Є реальний наказ -Не стріляти !!! Є бюджет ЗСУ ,якого не вистачає навіть на з/п !! Є зруйнований Укроборонпром !!! Похєрєни ракетні програми !!!)))
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14.09.2021 20:32
+5
а чего частных компаний? а свои цеха оборонпрома задействовать?

и потом...все эти хотелки уже пару лет как приказали запретить, чтоб не нервировать ту сторону

опять же... финансирование? там жеж мышь повесилась...
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14.09.2021 20:42
+4
то что это говно его записало 4 года назад что то поменяло?
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14.09.2021 21:06
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Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !! Є реальний наказ -Не стріляти !!! Є бюджет ЗСУ ,якого не вистачає навіть на з/п !! Є зруйнований Укроборонпром !!! Похєрєни ракетні програми !!!)))
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14.09.2021 20:32 Відповісти
у частников легче откаты выпрашивать)
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14.09.2021 20:37 Відповісти
Уточнення-вимогати !!!))))
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14.09.2021 20:51 Відповісти
Не только! Еще их можно кинуть на бабло! Тупо не перечисляешь деньги с казначейского счета, те потом годами судятся, кто то разоряется... А если так кидануть предприятия оборонпрома, то они все государственные и работники начнут бастовать, что им не выплачивают з/п
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14.09.2021 22:12 Відповісти
дроны-камикадзе! ахренеть, зе-дебил объявил "заложниками" ублюдков ордловских ...
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14.09.2021 20:37 Відповісти
а чего частных компаний? а свои цеха оборонпрома задействовать?

и потом...все эти хотелки уже пару лет как приказали запретить, чтоб не нервировать ту сторону

опять же... финансирование? там жеж мышь повесилась...
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14.09.2021 20:42 Відповісти
1. Частиников можно кинуть на бабки и пусть годами судятся! Со своими предприятиями ,такой номер не получится. Начнут бастовать работники

2. Можно опять похерить оборонный контракт, поменяв требования к вооружению и сославшись что частники не выполняют ТУ. Со своими предприятиями так тоже не получится ибо получится что не выполняешь ты же
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14.09.2021 22:15 Відповісти
**** арестович записало новый ролик

послушайте это чмо

https://twitter.com/i/status/1437798321222033411
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14.09.2021 20:49 Відповісти
Цьому відео, майже як тобі. Видихай.
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14.09.2021 21:00 Відповісти
то что это говно его записало 4 года назад что то поменяло?
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14.09.2021 21:06 Відповісти
Ооо, ще й як! Коли Люся був справним порохоботом, це відео не викликало нічого, крім глибокого розуміння і співучасті
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14.09.2021 22:28 Відповісти
 
 