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Аваков про Арестовича, який назвав АТО "курортом для хлопчиків" і "піонертабором": Мерзотник, який зі смішком розповідає про загибель на війні наших солдатів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Аваков про Арестовича, який назвав АТО

Ексглава МВС Арсен Аваков обурився через слова нинішнього радника глави ОП Олексія Арестовича, який влітку 2017 року називав АТО "курортом для хлопчиків", "піонертабором" і місцем для "свята непослуху".

Свою позицію Аваков озвучив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мій товариш, військовий, матюкаючись, надіслав мені цей рідкісної гидоти ролик Арестовича. Такого собі радника, члена, спікера і так далі", - написав ексглава МВС.

"Шановний Офіс Президента, навіть якщо ніхто з вас не віруючий - зберіть пальці в знамення - перехрестіть болєзного - потім себе - і пошліть цього персонажа ... подалі. Не підставляйте країну і президента!" - закликав він.

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Аваков вважає, що Арестович не має права представляти Україну "в різних офісах і організаціях".

"Я думаю, ці слова самозакоханого пустоцвіту побачать в кожній оселі учасника АТО ... і шкода, якщо побачать в оселі загиблих бійців ... Мерзотник, зі смішком розповідає між іншим про загибель на війні наших солдатів..." - пише ексглава МВС.

Інтерв'ю, яке обурило Авакова, Арестович дав виданню "Апостроф" в липні 2017 року. Ось його тодішні слова: "АТО - це великий курорт для хлопчиків. Великий піонертабір. Там свято непослуху. Вони вириваються від дружин, від дітей, від тещ туди, смажать м'ясо і живуть, як годиться нормальному українському козаку - в степу. Дме вітер, там абсолютна свобода, думки прості і ясні, свідомість проста, ясна. У тебе стріляють, ти стріляєш, ти - герой. Тебе всі поважають. І не треба підтирати соплі дітям, розбиратися з нахиленим парканом вдома. І я не бачив там жодної людини, яка страждає. Я бачив там серед солдатів і офіцерів тільки людей, яким у кайф те, що відбувається. Вони сильно шкодуватимуть, що війна закінчиться".

Аваков про Арестовича, який назвав АТО курортом для хлопчиків і піонертабором: Мерзотник, який зі смішком розповідає про загибель на війні наших солдатів 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+68
Что ни "Слуга народа" то и пид..., пардон, нетрадиционной ориентации.

Что не избиратель "Слуг народа" то и умственно недоразвитый.
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14.09.2021 21:20
+52
Ну и мразь эта Люся Арестович...Такой мразоте место либо в выгребной яме, либо в #ОПе.
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14.09.2021 21:25
+39
Люська - скотина, это понятно.
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14.09.2021 21:22
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Почему эта мерзота ходит улицами Киева?
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15.09.2021 02:41 Відповісти
Вот в этом Аваков прав.
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15.09.2021 05:00 Відповісти
Ця особа відволікає увагу суспільства на себе від більш серйозніших проблем. Тільки одні викиди незрозумілої інформації яка дратує людей
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15.09.2021 06:04 Відповісти
Если страшно, то лучше бояться молча, чем делать вид бесстрашия.
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15.09.2021 08:25 Відповісти
Прозрів Аваков, забувся, що сам 2,5 роки робив з ними те ж саме. Соромно?
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15.09.2021 08:34 Відповісти
АТО это сафари на котором шкуру снимут с тебя.....
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15.09.2021 08:51 Відповісти
Фрейд - це сила. Все рівно, в словах вилізе щось підсвідоме.

Якщо по-арестовичу ,"ато - курорт для хлопчиків", то як щодо жінок, які тисячами пішли добровільно на фронт?

Геть забув, що в армії є жінки? Чи взагалі про жінок не думає ніколи?

І що тепер думати про тих, у кого він радник чи взагалі про тих, з ким він працював?
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15.09.2021 08:56 Відповісти
То арестович може з'їздив би й сам на такий "курорт", а не гавкав би про інших?
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15.09.2021 17:52 Відповісти
сабаков наш **********?
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15.09.2021 08:58 Відповісти
Это Арестович уже заявлял, что будет двигать свою кандидатуру в президенты.

Все ждут с нетерпением президентских дебатов.
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15.09.2021 09:54 Відповісти
Ну ну. После того как он замазался в зеленых соплях при мен**тировании дерьмака семь футов ему под килем и паровоз навстечу.
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15.09.2021 10:51 Відповісти
зебараны не предсказуемы и по приколу могут отчебучить шо на голову не натянеш
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15.09.2021 18:01 Відповісти
Это выступление -камень в спокойно и мирно живущее гражданское общество. Как по мне,просто неудачное сравнение.

Спокойно спать,сыто жрать и очень переживать за тех ,кто гибнет,но при этом опять продолжать мирно спать и сыто жрать.
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15.09.2021 12:06 Відповісти
Арестович - подготовленная гебнявая закладка, задача которой выявлять среди молодёжи умных одарённых патриотически настроенных людей, чтобы те, "кому надо" брали их в разработку или как минимум на карандаш. И тогда активисты становятся жертвами "случайных" нападений "неизвестных". И их никогда не выпустят из-под наблюдения спецслужбы, пока мы их не обновим. Как это сделали те же чехи.

И где чехи сегодня.
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15.09.2021 13:06 Відповісти
Вы абсолютно правы. Арестович и не скрывает, что работает на мокшанские спецслужбы.... Поэтому он очень устраивает офис кремлёвской куклы..
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15.09.2021 13:40 Відповісти
Где он это не скрывает? Линк, или балабол...
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15.09.2021 13:46 Відповісти
Ох бле. Всё видео прослушайте - он говорит там верные и правильные вещи. А авякан просто вытянул из контекста, а дятлы, из диванных войск, подпевают ему. Идиоты...
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15.09.2021 13:45 Відповісти
Але в них є одне спільне, що їх тісно пов'язує, - це небажання в Україні говорити українською.
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15.09.2021 14:05 Відповісти
Я, мої друзі, рідні, знайомі не довіряємо язиком окупанта в Україні!
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15.09.2021 14:07 Відповісти
...а "правнЫку" ОлийнЫку ты доверяешь? у него з мовою усЭ дОбрЭ...а Ани Херман?..)).
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15.09.2021 17:36 Відповісти
Кількість падлюк серед україномовних значно менше ніж серед узькоізиких.

Але виключення звісно є в обох випадках
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17.09.2021 09:45 Відповісти
В 2014м у меня хлопцы на разных языках говорили и это не мешало воевать! А ты доверяй, доверяй... всякой шушаре, мовой прикрывающейся!
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15.09.2021 17:50 Відповісти
Sergii Ivanov


2 листопада о 10:17 ·

Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей, які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти ставишся до цього феномену. Відповідаю.

Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або дислексія.
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16.09.2021 21:40 Відповісти
а "западЭнка", что про "мальчика в трусиках"...она кто?....вона добре мову знає, але живе в росії ....а сколько украинских патриотов живёт в рашке, кто знает?
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17.09.2021 10:58 Відповісти
А Авакяну, який за десяток років слова українською не сказав, ти довіряєш повністю, так?
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15.09.2021 17:53 Відповісти
Він грає валянка, бо на Майдані, коли був за Парубія, нормально говорив українською.
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16.09.2021 21:42 Відповісти
Аваков вылетел из игры по своему же желанию, теперь понял, что обойдутся и без него, пытается влезть обратно.
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15.09.2021 14:40 Відповісти
Як би там не було, але з цієї "пісні" Арестовича слів не викинеш
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15.09.2021 16:14 Відповісти
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15.09.2021 14:43 Відповісти
Низкий поклон, этим мальчикам!!!

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15.09.2021 14:45 Відповісти
КВА-КВА-КВА...КТО О КОМ СКАЗАЛ? ТЫЛОВОЙ ХОМЯЧОК В КРАДЕНОМ РЮКЗАЧКЕ-НЕВИЛИМКЕ?
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15.09.2021 15:10 Відповісти
А пам'ятаєте, нешановні порохоботи, що закидала Арестовичу псевдопатріотична публіка пару місяців тому? "Образив ветерана, захисника України обматюкав в коментарях, та як він посмів, арря!!"
І тут "чорт" ̶с̶л̶о̶б̶о̶ж̶а̶н̶с̶к̶и̶м̶ ̶д̶и̶а̶л̶е̶к̶т̶о̶м̶ московською мовою називає ветерана, захисника України (Арестович служив на передовій) мєрзавцем, і все нормально, ніхто за зрадоньку не завиває, пікетів-голодовок не влаштовує.
Навпаки, поганий знову мєрзавєц, який 4 роки тому назвав АТО курортом, на який сам і поїхав "відпочивати". Нічо не смущає? Коліщатка в голові не барахлять? Було б чому барахлити у вас.
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15.09.2021 15:23 Відповісти
Це ж на яких фронтах і коли Люся служила Україні? Є якісь пруфи - фото, документи, свідчення АТОшників?
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15.09.2021 18:32 Відповісти
Сволочь!🤬
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15.09.2021 19:34 Відповісти
скотиняка....
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15.09.2021 19:44 Відповісти
АРСЕН !!! ВАЛЬНИ ЕГО !!! У ТЕБЯ ЖЕ ЕСТЬ И ЛЮДИ И ДЕНЬГИ !!!
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15.09.2021 20:13 Відповісти
А де авакян був у 2017 році, коли арестович про це казав? Про що ця наволоч може хрюкати? Чому авакян злову виліз? "Відпочив"? ****** кацапська!
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16.09.2021 08:02 Відповісти
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