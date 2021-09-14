Аваков про Арестовича, який назвав АТО "курортом для хлопчиків" і "піонертабором": Мерзотник, який зі смішком розповідає про загибель на війні наших солдатів
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексглава МВС Арсен Аваков обурився через слова нинішнього радника глави ОП Олексія Арестовича, який влітку 2017 року називав АТО "курортом для хлопчиків", "піонертабором" і місцем для "свята непослуху".
Свою позицію Аваков озвучив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мій товариш, військовий, матюкаючись, надіслав мені цей рідкісної гидоти ролик Арестовича. Такого собі радника, члена, спікера і так далі", - написав ексглава МВС.
"Шановний Офіс Президента, навіть якщо ніхто з вас не віруючий - зберіть пальці в знамення - перехрестіть болєзного - потім себе - і пошліть цього персонажа ... подалі. Не підставляйте країну і президента!" - закликав він.
Аваков вважає, що Арестович не має права представляти Україну "в різних офісах і організаціях".
"Я думаю, ці слова самозакоханого пустоцвіту побачать в кожній оселі учасника АТО ... і шкода, якщо побачать в оселі загиблих бійців ... Мерзотник, зі смішком розповідає між іншим про загибель на війні наших солдатів..." - пише ексглава МВС.
Інтерв'ю, яке обурило Авакова, Арестович дав виданню "Апостроф" в липні 2017 року. Ось його тодішні слова: "АТО - це великий курорт для хлопчиків. Великий піонертабір. Там свято непослуху. Вони вириваються від дружин, від дітей, від тещ туди, смажать м'ясо і живуть, як годиться нормальному українському козаку - в степу. Дме вітер, там абсолютна свобода, думки прості і ясні, свідомість проста, ясна. У тебе стріляють, ти стріляєш, ти - герой. Тебе всі поважають. І не треба підтирати соплі дітям, розбиратися з нахиленим парканом вдома. І я не бачив там жодної людини, яка страждає. Я бачив там серед солдатів і офіцерів тільки людей, яким у кайф те, що відбувається. Вони сильно шкодуватимуть, що війна закінчиться".
Будь ласка, зачекайте...
Якщо по-арестовичу ,"ато - курорт для хлопчиків", то як щодо жінок, які тисячами пішли добровільно на фронт?
Геть забув, що в армії є жінки? Чи взагалі про жінок не думає ніколи?
І що тепер думати про тих, у кого він радник чи взагалі про тих, з ким він працював?
Все ждут с нетерпением президентских дебатов.
Спокойно спать,сыто жрать и очень переживать за тех ,кто гибнет,но при этом опять продолжать мирно спать и сыто жрать.
И где чехи сегодня.
Але виключення звісно є в обох випадках
2 листопада о 10:17 ·
Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей, які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти ставишся до цього феномену. Відповідаю.
Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або дислексія.
І тут "чорт" ̶с̶л̶о̶б̶о̶ж̶а̶н̶с̶к̶и̶м̶ ̶д̶и̶а̶л̶е̶к̶т̶о̶м̶ московською мовою називає ветерана, захисника України (Арестович служив на передовій) мєрзавцем, і все нормально, ніхто за зрадоньку не завиває, пікетів-голодовок не влаштовує.
Навпаки, поганий знову мєрзавєц, який 4 роки тому назвав АТО курортом, на який сам і поїхав "відпочивати". Нічо не смущає? Коліщатка в голові не барахлять? Було б чому барахлити у вас.