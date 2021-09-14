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Новини Політика України
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ТСК (343) Герасимов Артур (287) ПВК "Вагнер" (1477) Європейська Солідарність (1020)

"ЄС" вимагає допитати у рамках "вагнергейту" всіх учасників наради у Зеленського, - Герасимов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У рамках розслідування "вагнергейту" повинні бути допитані всі учасники наради в кабінеті президента Володимира Зеленського, включаючи його самого.

Про це заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ.

"Події останніх днів розставляють крапки над "і" у справі розслідування того, як і ким була злита блискуча операція українських спецслужб по затриманню "вагнерівців". В цій країні уже всі знають, що спецоперація була. Спецоперація українських спецслужб в рамках кримінального провадження по затриманню злочинців з ПВК "Вагнер", які вбивали наших десантників, які вбивали невинних жертв МН17, які вбивали українських воїнів", – зазначив Герасимов.

"На мою думку, події останніх днів розвіють сумніви в тому, що операція була зупинена, а фактично злита і провалена після сумнозвісного засідання чи наради у Зеленського", – констатує нардеп.

Також читайте: Бурба: ТСК щодо "вагнерівців" не зібралася - не було кворуму

"Риторичне запитання, хто та одна людина, яка могли після цієї наради віддати такий наказ. Саме тому ми вимагаємо допитати в рамках Тимчасової слідчої комісії всіх учасників цієї сумнозвісної наради у Зеленського", – наголосив співголова фракції "Європейська Солідарність".

"Ми вимагаємо запитати у керівника Служби безпеки України Баканова, чому за 13 місяців не було жодної слідчої дії для розслідування цього злочину. Але це – не завдання для цієї псевдо-ТСК, яка зараз почала своє засідання. Чи хтось вірить, що "Слуги народу" будуть розслідувати злочини свого керівництва?", – зауважує Герасимов.

Представник "ЄС" в черговий раз закликав створити реальну ТСК, в предмет ведення якої буде чітко записано питання розслідування зливу операції щодо "вагнерівців". До складу цієї ТСК повинні увійти представники всіх фракцій і депутатських груп, крім "п'ятої колони", - переконаний Герасимов.

Депутат також звернувся до представників правоохоронних органів із закликом не погоджуватися на будь-які пропозиції або вказівки зі знищення доказів у справі ПВК Вагнера.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
ТСК даже думать об этом боится))) а некоторые участники того заседания такие неприкосновенные, что безухая сделает все (хоть в рыбку вытянется) чтоб тень подозрения не пала на преЗЕдентский колпак и главного завхоза-дозодержателя... тем более))) тут лучше первую Ленку подставить, чем этих...)))
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14.09.2021 21:34
+8
Да там прекрасно понимают,что ******** слили инфу,тест на вшивость не прошли,соответственно и такое отношение.
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14.09.2021 21:36
+5
В рамках расследования "вагнергейта" должны быть допрошены все участники совещания в кабинете президента Владимира Зеленского включая его самого. Источник: https://censor.net/ru/n3288284

Дай Бог щоб так і було - ні одна Зе падла не повина залишитись без кримінальноїх відповідальності за знищення України
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14.09.2021 22:27
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На жаль,з цього роя(ТСК) у вас не вийде ні х...чого !!!)))
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14.09.2021 21:29 Відповісти
???
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14.09.2021 21:35 Відповісти
ТСК даже думать об этом боится))) а некоторые участники того заседания такие неприкосновенные, что безухая сделает все (хоть в рыбку вытянется) чтоб тень подозрения не пала на преЗЕдентский колпак и главного завхоза-дозодержателя... тем более))) тут лучше первую Ленку подставить, чем этих...)))
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14.09.2021 21:34 Відповісти
Да там прекрасно понимают,что ******** слили инфу,тест на вшивость не прошли,соответственно и такое отношение.
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14.09.2021 21:36 Відповісти
Странный требовальщик. С таким же успехом можно было что-то требовать у Януковича...
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14.09.2021 21:43 Відповісти
Шо, снова кондитер тебе в портки рошенку отложил?))
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14.09.2021 23:30 Відповісти
Странное требование от партии отказавшейся участвовать в ВСК.
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14.09.2021 22:00 Відповісти
Відмовились, чи не взяли? Може досить зеленим брехати?
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14.09.2021 22:27 Відповісти
"Европейская Солидарность" отзывает своего представителя в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3274208
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14.09.2021 22:45 Відповісти
кстати, там разьяснена причина отказа от участия в зеленом фарсе. но зебанушки читают только заголовки - "Напомним, 19 мая Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти. Источник: https://censor.net/ru/n3274208
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14.09.2021 23:11 Відповісти
Неправильное название, это безусловно серьезная причина отказатся от участия в расследовании государственой измены.
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14.09.2021 23:39 Відповісти
Несомненно. потому то комиссия и назьівается - тимчасова, что она не является постоянно действующим органом. и создана для вьіяснения одного единственного вопроса - имела ли место государственная измена должностньіми лицами, в частности гр-нами Зеленским В.А и Ермаком А.Б., а не сферического коня "по расследованию возможных преступлений представителей власти". а степень их виньі в процентах пусть уж определит непосредственно исполнитель приговора. все остальное - попьітки манипуляций, с целью вьівести из под отвественности вьішеназванньіх персонажей
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15.09.2021 00:10 Відповісти
Тав вот и проследили бы изнутри, чтобы не было манипуляций. Каждый член комисии имеет право на особое мнение и это мнение фиксируется в протоколах и отчете. Зато отказвашись можно сколько угодно вопить что "ваши даказатильства - ни даказатильства"
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15.09.2021 00:28 Відповісти
зелені уроди і зараз не збираються розслідувати можливу зраду (а "розслідують" лише чи був факт спецоперації, чи ні) і не збирались розслідувати зраду і з-за присутності в ній опозиції (користуючись своєю чисельною перевагою складу ТСК). Але з-за присутності опозиції така фальсифікація була би легімітизована.
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15.09.2021 11:26 Відповісти
А зачем?

Ну соберутся СН+ОПЗЖ завтра своей компашкой, никого больше не пустят, обсудят сколько за это "заседание" в конверте должно быть, поржут, разойдутся и заявят, что Лукашенко все узнал из утренних газет.
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14.09.2021 22:01 Відповісти
Кажуть, що Беллінгкет взяв у зеленського гроші. Тому вихід фільму все відкладається. Нічого вони вже не покажуть.
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14.09.2021 22:19 Відповісти
Кажуть ? Хто каже ? Як що кацапи - то зрозуміло навіщо.
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14.09.2021 22:28 Відповісти
А коли нам обіцяли прем'єру ? Забули вже ?
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14.09.2021 22:46 Відповісти
Причин этому может быть 2:

1 - Взяли деньги

2 - Более тщательно чем CNN проанализировали ситуацию и зрады не нашли.

Почему-то мне кажется, что Беллингкет не стал бы мараться с деньгами, к тому же в этом случае они попали бы на крючок к Зеленскому ( читай Коломойскому ) всерьез и навсегда.
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15.09.2021 00:09 Відповісти
Ой не знаю. Это должно быть овердофига денег, чтобы до конца жизни хватило и больше не позориться с репутацией Бигуса.

На Западе, если уж продаются, то наверняка и очень задорого. Ради одноразовой подачки там мало кто согласится все просрать.
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15.09.2021 00:45 Відповісти
Справа ж не в Заході. Перед ним вони залишаться чесними. А з нас можна і гроші взяти.

А вам не здаються дивними оці постійні переноси ?
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15.09.2021 15:23 Відповісти
До того ж Безугла засвітила українських розвідників, а це вже кримінал. Зебоби, навіщо ви привели до влади цю шпану?
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14.09.2021 22:26 Відповісти
В рамках расследования "вагнергейта" должны быть допрошены все участники совещания в кабинете президента Владимира Зеленского включая его самого. Источник: https://censor.net/ru/n3288284

Дай Бог щоб так і було - ні одна Зе падла не повина залишитись без кримінальноїх відповідальності за знищення України
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14.09.2021 22:27 Відповісти
Безугла вже заявила що Вавочка недоторканий і його не будуть викликати.
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14.09.2021 22:42 Відповісти
Вовик, а помниш, раньше тебя никто не называл маленькое зеленое чмо? Даже GOOGLE!

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14.09.2021 22:32 Відповісти
ЕС требует... шо тут удивительного, ну или интересного? анижеапазиция! Работа у них такая....
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15.09.2021 09:07 Відповісти
Безлад, крадівництво і зради будуть доки на Банковій сидить кагал коломойського. Вони не запрошують до керівництва країною жодного патріота, українця і професіонала. Схематозники - да, евреї - да - п'ята колона да. Чого вартує призначення ченуши -дерибанщика землі з Київ-ради, Резнікова, міністром оборони. Воно навіть не знає що таке армія і це в час нависаючої загрози повномасштабного вторгнення. Зеленське, - чи це не ворог України завербрваний ще здавна таким же ворогом Ермаком?
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08.12.2021 12:34 Відповісти
 
 