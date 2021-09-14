"ЄС" вимагає допитати у рамках "вагнергейту" всіх учасників наради у Зеленського, - Герасимов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У рамках розслідування "вагнергейту" повинні бути допитані всі учасники наради в кабінеті президента Володимира Зеленського, включаючи його самого.
Про це заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ.
"Події останніх днів розставляють крапки над "і" у справі розслідування того, як і ким була злита блискуча операція українських спецслужб по затриманню "вагнерівців". В цій країні уже всі знають, що спецоперація була. Спецоперація українських спецслужб в рамках кримінального провадження по затриманню злочинців з ПВК "Вагнер", які вбивали наших десантників, які вбивали невинних жертв МН17, які вбивали українських воїнів", – зазначив Герасимов.
"На мою думку, події останніх днів розвіють сумніви в тому, що операція була зупинена, а фактично злита і провалена після сумнозвісного засідання чи наради у Зеленського", – констатує нардеп.
"Риторичне запитання, хто та одна людина, яка могли після цієї наради віддати такий наказ. Саме тому ми вимагаємо допитати в рамках Тимчасової слідчої комісії всіх учасників цієї сумнозвісної наради у Зеленського", – наголосив співголова фракції "Європейська Солідарність".
"Ми вимагаємо запитати у керівника Служби безпеки України Баканова, чому за 13 місяців не було жодної слідчої дії для розслідування цього злочину. Але це – не завдання для цієї псевдо-ТСК, яка зараз почала своє засідання. Чи хтось вірить, що "Слуги народу" будуть розслідувати злочини свого керівництва?", – зауважує Герасимов.
Представник "ЄС" в черговий раз закликав створити реальну ТСК, в предмет ведення якої буде чітко записано питання розслідування зливу операції щодо "вагнерівців". До складу цієї ТСК повинні увійти представники всіх фракцій і депутатських груп, крім "п'ятої колони", - переконаний Герасимов.
Депутат також звернувся до представників правоохоронних органів із закликом не погоджуватися на будь-які пропозиції або вказівки зі знищення доказів у справі ПВК Вагнера.
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Ну соберутся СН+ОПЗЖ завтра своей компашкой, никого больше не пустят, обсудят сколько за это "заседание" в конверте должно быть, поржут, разойдутся и заявят, что Лукашенко все узнал из утренних газет.
1 - Взяли деньги
2 - Более тщательно чем CNN проанализировали ситуацию и зрады не нашли.
Почему-то мне кажется, что Беллингкет не стал бы мараться с деньгами, к тому же в этом случае они попали бы на крючок к Зеленскому ( читай Коломойскому ) всерьез и навсегда.
На Западе, если уж продаются, то наверняка и очень задорого. Ради одноразовой подачки там мало кто согласится все просрать.
А вам не здаються дивними оці постійні переноси ?
Дай Бог щоб так і було - ні одна Зе падла не повина залишитись без кримінальноїх відповідальності за знищення України