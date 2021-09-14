Четверо з постраждалих у масштабній ДТП в Туреччині громадян України госпіталізовані, - посольство

Із 41 українського громадянина, який перебував автобусі, що потрапив у ДТП в Туреччині 13 вересня, госпіталізовано четверо людей, їхньому життю нічого не загрожує.

Про це УНН повідомили в посольстві України в Туреччині, передає Цензор.НЕТ.

"Консул сьогодні зустрівся з постраждалими. В автобусі був 41 громадянин України. Всі туристи пройшли медичне обстеження. З 41 громадянина України госпіталізовані чотири, з якими сьогодні зустрівся наш консул. Всіх інших оглянули і відпустили", - повідомили в посольстві.

"Стан здоров'я постраждалих стабільний, загрози життю немає. Умовами в госпіталі вони задоволені і прогноз на одужання позитивний. За словами керівника лікарні, до кінця тижня стан здоров'я пацієнтів дозволить здійснити переліт в Україну і продовжити лікування в амбулаторних умовах", - додали в дипустанові.

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У посольстві повідомили також, що поки звернень від постраждалих українців про допомогу з їх поверненням на батьківщину не надходило. Якщо такі звернення будуть надходити, їх оброблятимуть. Консульство України в Анталії тримає ситуацію на особистому контролі.

Нагадаємо, 13 вересня ряд турецьких ЗМІ повідомили, що в районі Мугла водій туристичного автобуса не впорався з керуванням через серцевий напад і зіткнувся зі шкільним автобусом. За даними видання olumhaberi.com, водій туристичного автобуса загинув на місці, постраждали 7 школярів і 41 турист. Пізніше в МЗС України уточнили, що постраждали 35 туристів-українців.