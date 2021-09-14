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Верховний Суд (781) Медведчук (1321) 112_Україна (172)

Верховний Суд звернувся до СБУ по додаткові роз'яснення у справі про закриття каналів Медведчука

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Верховний Суд звернувся до СБУ по додаткові роз'яснення у справі про закриття каналів Медведчука

Касаційний суд у складі Верховного Суду 14 вересня продовжив розгляд справ про застосування санкцій до ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" і ТОВ "ТВ ВИБІР", які ретранслював 112-й канал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.

Там нагадують, що справи № 9901/45/21 та № 9901/54/21 розглядаються за позовами ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" і ТОВ "ТВ ВИБІР" відповідно. Компанії оскаржують Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", відповідно до якого застосовано санкції до позивачів.

"У процесі судових засідань колегія суддів постановила протокольні ухвали, якими доручила Службі безпеки України, яка є установою-розробником документів з грифом "Для службового користування", повторно вирішити питання про ознайомлення представників позивачів із цими документами та надати Суду письмову відповідь щодо цього питання (відповідно до п. 84 Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої Постановою КМУ № 736 від 19 жовтня 2016 року)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний суд зажадав додаткові докази від СБУ і Нацради ТРМ у справі закриття каналів Медведчука

Також Суд повідомив, що на виконання ухвал, постановлених під час попередніх засідань у цих справах, позивач, Рада національної безпеки і оборони України, Служба безпеки України, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення надали додаткові пояснення щодо справи.

"Нацрада з питань телебачення і радіомовлення у своїх поясненнях зазначила, що телеканалами на момент застосування до них санкцій було припинено мовлення через відмову в продовженні ліцензій, термін дії яких збіг за 1,5 року до застосування санкцій. У зв’язку із цим Суд попросив СБУ, як ініціатора санкцій, надати додаткові роз’яснення, а саме: яким чином товариства були позбавлені права здійснювати ту діяльність, яку на той час уже не здійснювали, і через які дії, вчинені позивачем, до них застосовано санкції", - зазначили в ВС.

Також Суд попросив позивачів роз’яснити, до яких наслідків призвела кожна санкція, застосована до товариств.

Під час судових засідань були заслухані пояснення представника позивачів. У судових засіданнях оголошено перерву.

Суд продовжить розгляд справи № 9901/45/21 за позовом ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" 1 листопада 2021 року об 11:00, а справи № 9901/54/21 за позовом ТОВ "ТВ ВИБІР" – 8 листопада 2021 року об 11:00.

Також читайте: Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".

Хоча документ набув чинності з півночі, провайдери почали відключати сигнал раніше.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
за старую! проверенную, привычную, отличную...
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14.09.2021 22:25
+5
На новой версии Цензор стал не интересный, давайте устроим опрос:

-Старая версия- это Лучшая

-Новая -только в утиль

-Возвратить старую версию

Голосовать в комментариях к опросу, кто хочет эту оставить, тоже в комментариях пишите:
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14.09.2021 21:52
+2
Ясна річ,як завжди за рахунок держбюджета !!! От якби держчини відповідали за власні рішення з власної кишені ,то хрєнь городити меньш бажаючих булоб !!!)))
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14.09.2021 22:03
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На новой версии Цензор стал не интересный, давайте устроим опрос:

-Старая версия- это Лучшая

-Новая -только в утиль

-Возвратить старую версию

Голосовать в комментариях к опросу, кто хочет эту оставить, тоже в комментариях пишите:
показати весь коментар
14.09.2021 21:52 Відповісти
за старую! проверенную, привычную, отличную...
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14.09.2021 22:25 Відповісти
Всем пох получается, а жаль...
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14.09.2021 22:32 Відповісти
А мені подобається і нова версія. Особливих незручностей не відчуваю. Я взагалі люблю все нове.
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14.09.2021 22:49 Відповісти
Хай хоч сортування коментарів зроблять як було на старій версії, про інше вже мовчу...
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15.09.2021 10:28 Відповісти
Я просила, але не почули
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15.09.2021 15:18 Відповісти
До свидания, кум тупина. Здравствуй, кум тупина. Остается один вопрос: неустойку лично зеледент будет платить из фонда "Сватов", или по привычке из безразмерного бюджета Украины?
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14.09.2021 21:59 Відповісти
Ясна річ,як завжди за рахунок держбюджета !!! От якби держчини відповідали за власні рішення з власної кишені ,то хрєнь городити меньш бажаючих булоб !!!)))
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14.09.2021 22:03 Відповісти
Серега, ти проти того шо закрили прокацаплений гадюшник?
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14.09.2021 22:25 Відповісти
Я против изображения государственности кукольным зеленым балаганом тупина, финансируемым бородатой бабушкой. Я против разбазаривания бюджета на строительство потемкинских дорог, университетов. Я против бухих и тупорылых депутатов в Раде. Я против запрета нашим воинам давать адекватную ответку на обстрелы на фронте. Я против позора Украины на международной арене. Я против приведения зеленой властью к капитуляции Украины перед бункерным карликом.
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14.09.2021 22:33 Відповісти
Так и я против. Только при чем тут закрытие прокацпсячего гадюшника? Не закрыв его это *овно воняло б еще до сих пор. Еще и мураевское *овно нужно закрыть.
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14.09.2021 22:38 Відповісти
А ты так и не понял этой зеленой власти? Следи за событиями, они все тебе раскрытой книгой показывают. Или ты стараешься ничего не видеть?
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14.09.2021 22:44 Відповісти
Серега это ты меня не понял. Я против зебилов пришедших к власти. Но закрытие прокацапленных помоек поддерживаю.
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14.09.2021 22:55 Відповісти
"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в своих объяснениях отметил, что телеканалами на момент применения к ним санкций было прекращено вещание из-за отказа в продлении лицензий, срок действия которых истек за 1,5 года до применения санкций. В связи с этим Суд попросил СБУ, как инициатора санкций, предоставить дополнительные разъяснения, а именно: каким образом общества были лишены права осуществлять ту деятельность, которую к тому времени уже не совершали, и за какие действия, совершенные истцом, к ним применены санкции"

Тогда как объяснить этот реальный бред?
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14.09.2021 23:02 Відповісти
Не знаю
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14.09.2021 23:16 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!))))
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14.09.2021 22:00 Відповісти
Нову версію робили врєдітєлі.
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14.09.2021 22:03 Відповісти
Кацапські ****** не залишать Україну в спокої.
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14.09.2021 22:24 Відповісти
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14.09.2021 22:26 Відповісти
 
 