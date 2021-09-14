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Питання про переведення України в "жовтий" рівень карантину буде вирішуватися, як мінімум, в понеділок-вівторок наступного тижня, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Питання про переведення України в

Питання про переведення України в "жовтий" рівень епідемічної небезпеки буде вирішуватися, як мінімум, в понеділок-вівторок наступного тижня.

Про це в ефірі ТСН розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жовтий" рівень епідемічної небезпеки може оголосити комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в цілому для України. Сьогодні в Україні існують перевищення за деякими індикаторами, які дозволяють зібрати комісію і оголосити "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Однак уряд в понеділок вніс певні зміни до постанови про адаптивний карантин і вона може набрати чинності, відповідно до постанови Верховної Ради України, тільки через 7 днів після прийняття", - зазначив Ляшко.

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За словами міністра, питання щодо переведення всієї країни до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки буде вирішуватись, як мінімум, в понеділок-вівторок наступного тижня оскільки вже набирає чинності ця постанова, яку вчора уряд ухвалив.

"Після цього ми говоримо про те, що будуть далі відслідковуватись індикатори і області, які можуть потрапити до "помаранчевого" або "червоного" рівня епідемічної небезпеки, знову ж таки будуть визначатися за загальнонаціональними індикаторами і комісія національного рівня буде рекомендувати відносити той чи інший регіон до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - резюмував глава МОЗ.

Автор: Анастасія Потіха
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А в отопильный сезон желтый уровень у ЗЕшоблы перейдет в желто-коричневый...и тогда введут красный и объявят лохдаун
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14.09.2021 22:23 Відповісти
Ну, поки листя не пожовкне - спєшить нєкуда...
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14.09.2021 22:41 Відповісти
Сатанисты ускоряют события. Следующий этап - объединение стран в Новый Вавилон , единое государство и смешение рас и наций в одну. Введение тоталитарного контроля под удобным, искусственно созданным предлогом. Полагаю, что добровольно или нет но коллективное здоровье им попросту наплевать.

Паспорта вакцинации - это маркёр того, что во всем мире добровольная вакцинация провалилась и властям приходится принуждать и давить с помощью блокировок доступа к услугам . Ветеринарные паспорта - это не про медицину, а про укрощение холопов.







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14.09.2021 23:26 Відповісти
Та шо ж ви тянете - добивайте вже, нарешті, економіку! 🔪📉
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15.09.2021 00:35 Відповісти
 
 