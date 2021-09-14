Питання про переведення України в "жовтий" рівень карантину буде вирішуватися, як мінімум, в понеділок-вівторок наступного тижня, - Ляшко

Питання про переведення України в "жовтий" рівень епідемічної небезпеки буде вирішуватися, як мінімум, в понеділок-вівторок наступного тижня.

Про це в ефірі ТСН розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жовтий" рівень епідемічної небезпеки може оголосити комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в цілому для України. Сьогодні в Україні існують перевищення за деякими індикаторами, які дозволяють зібрати комісію і оголосити "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Однак уряд в понеділок вніс певні зміни до постанови про адаптивний карантин і вона може набрати чинності, відповідно до постанови Верховної Ради України, тільки через 7 днів після прийняття", - зазначив Ляшко.

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За словами міністра, питання щодо переведення всієї країни до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки буде вирішуватись, як мінімум, в понеділок-вівторок наступного тижня оскільки вже набирає чинності ця постанова, яку вчора уряд ухвалив.

"Після цього ми говоримо про те, що будуть далі відслідковуватись індикатори і області, які можуть потрапити до "помаранчевого" або "червоного" рівня епідемічної небезпеки, знову ж таки будуть визначатися за загальнонаціональними індикаторами і комісія національного рівня буде рекомендувати відносити той чи інший регіон до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - резюмував глава МОЗ.