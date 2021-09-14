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Новини Політика України
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ТСК (343) путін (21463) подвійне громадянство (123) Кива (364) Столар (37) ПВК "Вагнер" (1477) Лерос Гео (380) Денис Шмигаль (2723) COVID-19 (18055)

Головні новини 14 вересня: Лерос звинувачує Столара у фальсифікації, ТСК щодо "вагнерівців" не змогла зібратися

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 14 вересня: Лерос звинувачує Столара у фальсифікації, ТСК щодо

Нардеп Гео Лерос стверджує, що депутат ОПЗЖ Вадим Столар сфабрикував відео з його участю, Бурба прийшов на ТСК щодо "вагнерівців", але комісія не зібрала кворум, влада хоче за допомогою камер стежити, чи мають відвідувачі ТЦ маски - головні новини України 14 вересня.

Шмигаль виступив за подвійне громадянство. Але не з РФ.

"Подвійне громадянство - це ознака цивілізованих країн. У багатьох цивілізованих країнах подвійне громадянство - це звичайна норма. Це повинна бути транспарентна, відкрита і прозора річ. Звичайно, не допускається подвійне громадянство з країною-агресором, це ті речі, які прописані в проєкті закону", - сказав прем'єр-міністр.

Лерос звинуватив у фальсифікації відео про нього Столара

Нардеп каже, що відео, на якому він, як стверджує Telegram-канал, обговорює організацію підпалу своєї машини, було знято в кабінеті депутата "ОПЗЖ" Вадима Столара, ще коли той спонсорував створення Мураль, організатором якого був Лерос. Потім, за словами Лероса, у відео повністю замінили звук, і тепер намагаються видати за компромат.

ТСК щодо "вагнерівців" не змогла зібратися - не було кворуму

Сьогодні комісія повинна була заслухати ексначальника ГУР Міноборони Василя Бурбу. Він прийшов на засідання, але засідання не було - не зібрався кворум. Нардеп "Голосу" Костенко стверджує, що засідання було зірвано спеціально. Наступного разу ТСК планує зібратися у понеділок, 20 вересня.

Дисертацію Киви додатково вивчить Міносвіти

Міністерство відправило наукову роботу на поглиблене вивчення. Її пильно розглянуть кілька наукових закладів. Уже зараз до дисертації "є серйозні зауваження".

У торгових центрах поставлять камери, щоб стежити, чи мають люди маски

"Будуть встановлені спеціальні камери в торгових центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальної дистанції", - повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Головний ізраїльський антивакцинатор помер від коронавірусу

Хай Шаулян раніше закликав своїх передплатників у соціальних мережах не робити щеплення від вірусу під гаслом: "Епідемії немає - вакцина не потрібна і небезпечна".

Путін пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19

Президент РФ "дуже близько" спілкувався з одним із співробітників, у якого виявили COVID-19. "Це людина, яка працює зі мною в безпосередній близькості ... Я напередодні спілкувався з ним цілий день. Дуже близько. Протягом всього дня. Це - природний експеримент. Подивимося, як реально спрацює на практиці Спутник V", - говорить Путін.

Автор: Анастасія Потіха
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Зелень не бажає показати хто злив вагнерівців, тому і розбіглись щоб не було кворуму. Намагатимуться домовитись з Бурбою.
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14.09.2021 22:20 Відповісти
Зеленим клоунам-виродкам віри немає!
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14.09.2021 22:24 Відповісти
Головний кловун сказав що це була не українська спецоперація, а Безугла сьогодні викрила Вавину брехню, сказавши що це таки була українська спецоперація.
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14.09.2021 22:34 Відповісти
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14.09.2021 22:55 Відповісти
Очень активный этот мальчик лерос, с повадками армянского гопника. И депутатом стал прям сразу. Хорошо когда папа бандит, ой нет бизнесмен.
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14.09.2021 23:04 Відповісти
 
 