Термін дії сертифікатів про вакцинацію в застосунку "Дія" буде продовжений до року, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Термін дії електронних сертифікатів про вакцинацію в застосунку "Дія", який зараз становить пів року, буде продовжений до 12 місяців.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
МОЗ і Мінцифри вже найближчим часом оголосять про те, яким чином в застосунку "Дія" продовжити дію сертифіката про вакцинацію. "Анонсує продовження дії сертифіката на 1 рік", - заявив Ляшко.
Глава МОЗ також зазначив, що вакциновані українці вже отримали певні преференції. Вони зможуть відвідувати, наприклад, спортзали в разі введення в Україні "жовтого" або навіть "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
"Уже в "жовтому" рівні власник бізнесу зможе вибирати, працювати йому з обмеженнями, які є обов'язковими для "жовтої" зони, або приймати тільки вакцинованих. В "червоному" рівні епіднебезпеки бізнес зможе працювати тільки в тому випадку, якщо буде приймати виключно вакцинованих", - пояснив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
убийства членов этой группы;
причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе;
насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую;
предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.
Это определение. Выводы делайте сами.
Два вопроса:
1. На каком основании?
2. Что дальше, когда срок действия сертификата закончится у одного или нескольких работников заведения, которое работало во время карантина потому, что все работники имели сертификаты?
В СЛОВАКИИ его можно распечатать просто на домашнем принтере , т как внем есть ИНДИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР КОВИД ПАСПОРТА , привязанный к паспорту гражданина
Когда-то меня удивляло , что в Словакии мало болеют обычным гриппом , а в Украине постоянные эпидемии . Но просто в Словакии - страховая медицина, которой не выгодны эпидемии . Потому вакцинация у них - это культура здоровья
украинский сертификат принимают при въезде в ЕС. Имея его не надо сидеть в карантине .
А почему тогда всего 40% вакцинировано от ковид?
Провакцинировано 5-10%
моя подруга, врач- эндокринолог, говорит что лучше успеть вакцину сделать , пока не пошли сезонные вирусы ,
Когда им выгодно, они заставляют людей ЕЖЕГОДНО подтверждать пожизненную инвалидность.
А когда не выгодно, они сертификаты на вакцинацию, что эффективна всего пол года, продлевают в ДВА РАЗА дольше.
Я думаю, что (если это не ошибка в статье) хотят загнать всех в "Дію" по которой легко отслеживать каждого гражданина Украины.
И встает вопрос, так какой же срок между вакцинацией??? Опять нас обманывают.
Я вторую прививку перенес тяжело (мне за 60), и читая это, решил больше не вакцинироваться, чтоб остаться в живых. А у знакомой старшая сестра после первой вакцинации попала в реанимацию. У нее болезнь Паркинсона, домашний врач зная это дал добро на прививку, после консультации с ней. В реанимации пролежала 4 дня и теперь говорят - забирайте домой лечиться, мы не знаем что делать. Попросту умирать дома, т.к. улучшения ее состояния нет. Это в Кременчуге.
Про захист населення від інфекційних хвороб
Розділ III
Стаття 12. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ
Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов'язані надати об'єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення.
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.
ПОВНОЛІТНІМ ДІЄЗДАТНИМ ГРОМАДЯНАМ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ ПІСЛЯ НАДАННЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЩЕПЛЕННЯ, НАСЛІДКИ ВІДМОВИ ВІД НИХ ТА МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.
https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1645-14#Text
Один только нюанс, она живет с мужем в Кременчуге, а прописана в селе Кременчугского района. Она в таком состоянии, что пока добьются, она может умереть (дай ей Бог здоровья и выжить после этого). В теории одно, а в реалиях другое. Надеюсь они не прочитают это.
Сейчас все нормально. Но вся вышесказанная информация наводит на мысль отказаться от вакцинации, хотя я сторонник прививок. "Дід Трохим" - спасибо за подсказки.
ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ ПІСЛЯ НАДАННЯ
ОБ'ЄКТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЩЕПЛЕННЯ, НАСЛІДКИ ВІДМОВИ ВІД
НИХ ТА МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.
https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1645-14#Text
Прививку следует делать в здоровом состоянии, при отсутствии воспалительных реакций в организме.
Прививаться можно, если анализ показывает отсутствие воспалительной реакции.
Надо обязательно обратить внимание вот на какой показатель: нет ли увеличения числа лейкоцитов.
Это первое. Второе - надо обязательно посмотреть, нет ли увеличения эозинофилов и базофилов
Эозинофилов должно быть не более 5%, а базофилов - не более 1%.
При повышении допустимой нормы одного из показателей вакцинацию стоит отложить,