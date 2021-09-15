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Зеленський (17537) замах (470) СБУ (10084) погрози (460) Поярков (8) Звіробій Маруся (42)

СБУ закрила дві справи про посягання на життя Зеленського, три справи ще розслідують, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

СБУ закрила дві справи про посягання на життя Зеленського, три справи ще розслідують, - ЗМІ

СБУ закрила дві кримінальні справи про посягання на життя президента України Володимира Зеленського через відсутність складу кримінального злочину. У трьох справах досудове розслідування триває, одна справа направлена ​​до суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.

Пресцентр СБУ у коментарі "Детектору медіа" повідомив, що з 20 травня 2019 року слідчими Служби безпеки здійснювалося досудове розслідування у чотирьох кримінальних провадженнях щодо посягання на життя президента України за ст. 112 КК України та у двох кримінальних провадженнях за фактами погрози вбивством, заподіяння шкоди щодо здоров'я президента України за ст. 346 КК України.

З них одне кримінальне провадження за ст. 346 КК України скеровано до суду з обвинувальним актом, два кримінальних провадження за ст. 112 КК України закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення, у трьох кримінальних провадженнях досудове розслідування наразі триває.

Деталей розслідування, як і імен фігурантів справ в СБУ не уточнили.

Читайте також: Суд у Києві 30 червня розгляне позов Зеленського до телеведучого Пояркова

Нагадуємо, в лютому 2020 року ДБР повідомило волонтерці Марусі Звіробій про підозру у погрозі вбивством президенту України, вчиненій у зв’язку із його державною діяльністю (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України). 12 лютого аналогічну підозру оголосили нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині. Правоохоронні органи зацікавились відео, яке Федина і Звіробій записали у жовтні 2019 року. Під час стріму вони обговорювали поїздку президента Зеленського до Золотого Луганської області.

У січні 2020 року підозра в погрозі вбивством президенту (частина 1 статті 346 КК України) була висунута блогеру та телеведучому Прямого каналу Сергію Пояркову. За словами самого Пояркова, справу розслідували через пародію на ютуб-каналі, у якій згадувався президент Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми йдемо в Європу, - Венедіктова про справу Федини і Звіробій

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+60
Какой през,такие и "покушения")кретины,лять...
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14.09.2021 23:14
+53
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14.09.2021 23:15
+43
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14.09.2021 23:17
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Какой през,такие и "покушения")кретины,лять...
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14.09.2021 23:14 Відповісти
при Порохе не было ни одного дела
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14.09.2021 23:18 Відповісти
До суду точно ні одна справа не подавалася
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15.09.2021 00:08 Відповісти
Тарапунька, ты брехливый п о ц
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15.09.2021 10:20 Відповісти
Да, бляха-муха, ирония и чувство юмора вам неизвестны.
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15.09.2021 13:21 Відповісти
Бреши,да знай міру. Мерзенний базіка
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15.09.2021 10:49 Відповісти
Ответ смотри ЗДЕСЬ.
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15.09.2021 13:22 Відповісти
Загострення параноїдальної шизофреніі прогресує !!!))
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15.09.2021 00:07 Відповісти
Ужє осєнь гаспада, ужє осєнь.

От шізіки і активізувались.
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15.09.2021 08:31 Відповісти
Сметуны зашевелились?
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15.09.2021 01:24 Відповісти
интересно сколько бронепамперсов для найвэлычнишого закупит ОПа на следующий год?
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14.09.2021 23:15 Відповісти
Військові навчання були у самому розпалі… От, з ревінням і гуркотом по полю пробігли, широко розставивши руки, парами, з десяток офіцерів у висотно-компенсуючих костюмах та шоломах на головах, і звіддалік, з боку «умовного противника», почулося «Вж-ж-жх.Бах!»

Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...

І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і мимо вуха верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»

Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
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15.09.2021 09:25 Відповісти
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14.09.2021 23:15 Відповісти
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14.09.2021 23:23 Відповісти
Смерть лідера Народного руху України В'ячеслава Чорновола була не випадковою дорожньо-транспортною пригодою, а вбивством.

Про це не вперше заявив колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша. Він оприлюднив нові деталі трагедії та розповів, що Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета. Про це він розповів в ефірі «4 каналу» у програмі «Прямим текстом».

«Ми розслідували справу про вбивство Чорновола… І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія», - наголосив колишній прокурор.

«Безперечно, що не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки. І підробку огляду місця події. Було встановлено вбивство на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не вскривав труп Чорновола. Більше того, ми ще розслідували справу про вбивство Володимира Івасюка. І також встановили на той час, вже коли я курував цю справу, що Володимира Івасюка було вбито і повішено мертвим. І справа про замах на вбивство Ющенка. Ми вже дуже близько підійшли до команди Януковича… І в якийсь час усі справи у мене було забрано і передано іншому заступнику генерального прокурора»!, - розповів Голомша.

Він уточнив, що справи в нього забрали, коли генпрокуратурою керував Олександр Медведько.

Голомша каже, що в тому, що Чорновола було вбито, не сумнівалися ні слідчі, які з ним працювали, ані оперативники.
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14.09.2021 23:15 Відповісти
Получается, что правоохранительной системы нет и небыло это факт. Мусора выродки - факт
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14.09.2021 23:39 Відповісти
Система совка продовжується і сьогодні.

Система служить владним мужам, а не народові.
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15.09.2021 09:07 Відповісти
Реально на жизнь клоуна посягают те, кто поставляет ему препараты... Но к ним - никаких претензий....
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14.09.2021 23:17 Відповісти
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14.09.2021 23:17 Відповісти
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14.09.2021 23:29 Відповісти
класс!!! ааааа-ха-ха!!! ржунемагу (долго)))))))
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15.09.2021 09:08 Відповісти
👍🤣
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15.09.2021 10:27 Відповісти
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14.09.2021 23:21 Відповісти
Поярков і Звіробій "посягалі" ? На кого? На "пожизніпотерпілого"? Дааа, ці " люті злочинці" могли б залишити весь світ від такого видатного "піаніста" ....і ми б отримали " трагєдію вєка"...
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14.09.2021 23:21 Відповісти
Дспить ображати піаністів!

ВОНО - ПІСЮНІСТ!
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14.09.2021 23:53 Відповісти
і ДРОЧІНІСТИ
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15.09.2021 09:09 Відповісти
Цьому дали зручну назву " потерпилєр".
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16.09.2021 10:31 Відповісти
и кто же там посягал? Федына и Зверобий?)))
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14.09.2021 23:22 Відповісти
и Поярков ))) (уже смешно)

т.е. как само (в свою бытность кривляния со сцены и обс*рания всех и всего, в том числе важного и трагического для Украины) оно могло себе и своему шабашу позволять фсё... то тут .. ая-яй... обиделося
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15.09.2021 09:12 Відповісти
Я думал о Фиделе статейка,а то писюниста "хлопнуть" хотели - не интересно...
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14.09.2021 23:22 Відповісти
Поярков пишет,что написал "зеля х&йло",так к нему менты сегодня приперлись ,он их послал и они уехали,т к нет такого закона ,что зекрыса не х&йло
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14.09.2021 23:22 Відповісти
Он написала на СВОЕМ ЗАБОРЕ!

Имеет полное право! А вот на чужих - нельзя!
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14.09.2021 23:55 Відповісти
Ну так претензии к нему были совсем не из за забора
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15.09.2021 00:08 Відповісти
На Пояркова в Нацсовет пожаловалась гражданка Касьяненко. Она отметила, что ведущий «Прямого» оскорбляет честь и достоинство президента Украины, членов его семьи, отдельные этносы и употребляет нецензурную брань. (конец 2019 года....когда еще не отвыкли от свободы словы и не привыкли к преЗЕдентской цензуре))))

(видео)

https://youtu.be/ok4YvWKp-7w
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15.09.2021 09:16 Відповісти
🤣🤣🤣
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15.09.2021 10:29 Відповісти
"СБУ закрыла два уголовных дела по посягательству на жизнь президента Украины Владимира Зеленского из-за отсутствия состава уголовного преступления. В трех делах досудебное расследование продолжается, одно дело направлено в суд."

Ну так подозреваемый-то кто? Ермак с айкосиками? Бородатая бабушка с откатиками?

Похоже ответ неверный... Будет заказчиком и исполнителем объявлен шоколадный торт в виде пианино. Остается решить как сюда приплести волонтеров. Без шуток, на них сейчас реальная охота открыта...
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14.09.2021 23:24 Відповісти
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14.09.2021 23:25 Відповісти
В общем ,зекретины в панике - не готов был зекрыса оказаться в такой дупе ...
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14.09.2021 23:26 Відповісти
ЗРЯ ЗАКРЫЛИ!

Надо было переквалифицировать в "посягательство на чистоту президентских пороков" методом "испугать до усрачки"!

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14.09.2021 23:27 Відповісти
зе-сцыкля - позорище для всей страны.

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14.09.2021 23:33 Відповісти
Короче, записуйте правіла

Зеленський король, ходить тіко на одну клєтку, але всього сцить, Сама уязвіма фігура..

Перша леді пока шо неізвестна, бо предварітельна ще під наркозом, а Мендель вже на дошку не поміщаєцця, але фігура ходить куди хоче, іспользуя державний літак.

Арахамія то конь. Ходить буквою "Г".

Офіцер то Баканов. Не ходить вапще, або по діагоналі.

Коломойский ладья. Обично сидить в кутку і ходить виключно прямо. В Америку не ходить..

Остальні пешкі дивляться голобородьку і ходять на одну клєтку тупо вперед, бо думають самі допертися до останньої клітини та отримати чотири тисячі долярів зарплати.

Саакашвілі - джокер, ходить як хоче. Його не смущає шо він вапще з іншої гри.

Монорада - це кубіки як в нардах. Теж не з цієї гри, але ім по+уй. Іх бросають - вони показують. На гру вліянія не оказують.

А Юзік вапще з боулінга.

Svyatoslav Volkov
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14.09.2021 23:34 Відповісти
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15.09.2021 09:18 Відповісти
ЦН. 18.07.20


Кадыров припомнил Зеленскому извинения за номер "Квартала 95" и пригрозил личной местью, если тот не покончит "с этой гражданской войной на востоке Украины"
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14.09.2021 23:37 Відповісти
На Кадирку відкрити кримінальну справу слабо. Вавочка бздить коли сере.
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14.09.2021 23:44 Відповісти
А разве Кадыров украинский волонтер, чтобы на него дело открывать?
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15.09.2021 01:27 Відповісти
Гундосий всіх боїться. Мабуть є на те причина.
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14.09.2021 23:38 Відповісти
НБУ сообщает:
За год цены на продукты выросли в среднем на 11.7%. Хлеб - на 16.5%, яйца - на 51.8%, подсолнечное масло - на 75.6%, сахар - на 91.2%.

С другой стороны, на 4.3% подешевела обувь.

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14.09.2021 23:54 Відповісти
Как у Азирова!
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14.09.2021 23:58 Відповісти
Эхх слабаки. Не то что раньше. масло подсолнечное 250%. Гречка 500%. Сахар 400%.
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15.09.2021 00:01 Відповісти
Що згадав часи Кравчука????)))
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15.09.2021 00:19 Відповісти
Это ты цены начала войны взял, когда 25% ВВП разом крякнуло? Умничка. Война пох, то порох виноват. Ты чертов гений.
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15.09.2021 08:56 Відповісти
Капец ты специалист по розумінню. Ты это, не напрягайся. У тебя не получается. И мнение свое поэтому при себе держи. Оно предельно тупое.
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15.09.2021 14:47 Відповісти
Во блин, харя какая опухшая, наверное от голода, недоедает бедненький, о народе всё думает...
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14.09.2021 23:48 Відповісти
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14.09.2021 23:56 Відповісти
А шо там с посягательством на жизнь Чауса?
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14.09.2021 23:59 Відповісти
А он не ОНО!
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15.09.2021 00:00 Відповісти
Схоже що далі в кремлівському сценаріі персонажа Чаус нема !!!)))
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15.09.2021 00:17 Відповісти
А к чему тут кремлевский сценарий? Не "кремлевцы" посягали на жизнь Чауса и держали его в подвале, а сами знаете кто
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15.09.2021 00:27 Відповісти
Хто?? Лялькі кремлівського балагана ,які неспроможні на самостійне мислення та діяльність !! Видовище відбувається згідно сценарія та волі ляльководів !!))))
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15.09.2021 00:30 Відповісти
Не уводите от истиниы под видои кремлевского сценария.

Какой нафиг кремлевский сценарий относительно Чауса?
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15.09.2021 09:54 Відповісти
Це лише невеличкий епізод з великої вистави !!!)))
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15.09.2021 10:34 Відповісти
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15.09.2021 00:14 Відповісти
Анекдот:

»Мій дід прожив 105 років.

Він викурював три сигари Habanos в день і випивав бутилку віскі «Macallan" в тиждень.Три рази в тиждень він їв на обід омара і чорну ікру,а в решта дні-відбивну,висотою в палець і вагою 1кг.

П'ять разів на тиждень він відвідував свою молоду коханку,для якої арендував розкішну квартиру в центрі міста.

-Від чого ж Ваш дід помер?

-Ми були змушені його вбити,він нам надто дорого коштував..»
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15.09.2021 00:15 Відповісти
Позвонив Лукашеску,Зеля сам себя спалил,но во всем виноват Гео Лерос...
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15.09.2021 00:39 Відповісти
... и Порошенко!
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15.09.2021 08:58 Відповісти
вэрховный зэлэный потэрпилый потэрпив так . що аж зэлэным всрався вид ФЭДЫНЫ ТА МАРУСИ . та подав позов до суду ---- ермак неужели нет на складе чистых кальсон . чтобы от верховного не так воняло ---- 7 000 000 000 ярдов на универ есть . а на кальсоны нет --- НУ ВОНЯЕТ ОТ НЕГО . а ты завхоз не чешешся . только крысятничать ***** из кабинета потэрпилого про спецоперации --- вся твоя ..работа..
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15.09.2021 06:05 Відповісти
Огласили бы весь список, в отношении кого прекратили и в отношении кого направили в суд, Могли бы и суд не "нагружать", тот тоже прекратит по аналогичным основаниям. Кроме Кадырки реально некому больше угрожать найвэлычнишому.
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15.09.2021 07:16 Відповісти
Боже, кому оце непорозуміння зелене надА?
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15.09.2021 07:26 Відповісти
Невже, невже хтось посмів покушатися на найвеличнішого лідера світу?!?!?!? Хто ці люди!!!! Імена!!!!
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15.09.2021 07:33 Відповісти
А це вже зовсім і не смішно. Замість того, щоб розслідувати серйозні справи під час війни, відволікають слідчих, прокурорів, сіддів, експертів, операвників на маячню.
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15.09.2021 08:31 Відповісти
ХА-ХА-ХА.
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15.09.2021 08:31 Відповісти
Тюрма за лохдауном вже давно плаче; не менше, як на довічно треба ув'язнювати цю блохасту гниду, ворога усього українського.
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15.09.2021 08:36 Відповісти
Может где объявление висит

" требуется покушитель, вознаграждение гарантируется", что прям все в очередь .
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15.09.2021 09:05 Відповісти
Переляканый какой оказывается велосипедист без кортежа.
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15.09.2021 09:11 Відповісти
ПЫСЫ: обратите внимание, это чмо зеленое едва-едва стало президентом, а дела уже открывались.
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15.09.2021 09:14 Відповісти
Одно из этих покушений это когда мама Римма собиралась на аборт.
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15.09.2021 09:18 Відповісти
Коли встановлюють, що готується посягання на вбивство то справу беруть у розробку і збирають відповідно докази. А тут докази побічні
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15.09.2021 09:18 Відповісти
А на крышку ройаля не открыло!?
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15.09.2021 09:23 Відповісти


Офіційна відовідь ОПУ на сюжет CNN по справі вагнерівців:
"Після того, як журналісти CNN відмовилися від запрошення на президентські шашлики, вони більше не вважаються засобом масової інформації на території України".
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15.09.2021 09:53 Відповісти
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15.09.2021 11:00 Відповісти
 
 