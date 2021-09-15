СБУ закрила дві справи про посягання на життя Зеленського, три справи ще розслідують, - ЗМІ

СБУ закрила дві кримінальні справи про посягання на життя президента України Володимира Зеленського через відсутність складу кримінального злочину. У трьох справах досудове розслідування триває, одна справа направлена ​​до суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.

Пресцентр СБУ у коментарі "Детектору медіа" повідомив, що з 20 травня 2019 року слідчими Служби безпеки здійснювалося досудове розслідування у чотирьох кримінальних провадженнях щодо посягання на життя президента України за ст. 112 КК України та у двох кримінальних провадженнях за фактами погрози вбивством, заподіяння шкоди щодо здоров'я президента України за ст. 346 КК України.

З них одне кримінальне провадження за ст. 346 КК України скеровано до суду з обвинувальним актом, два кримінальних провадження за ст. 112 КК України закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення, у трьох кримінальних провадженнях досудове розслідування наразі триває.

Деталей розслідування, як і імен фігурантів справ в СБУ не уточнили.

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Нагадуємо, в лютому 2020 року ДБР повідомило волонтерці Марусі Звіробій про підозру у погрозі вбивством президенту України, вчиненій у зв’язку із його державною діяльністю (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України). 12 лютого аналогічну підозру оголосили нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині. Правоохоронні органи зацікавились відео, яке Федина і Звіробій записали у жовтні 2019 року. Під час стріму вони обговорювали поїздку президента Зеленського до Золотого Луганської області.

У січні 2020 року підозра в погрозі вбивством президенту (частина 1 статті 346 КК України) була висунута блогеру та телеведучому Прямого каналу Сергію Пояркову. За словами самого Пояркова, справу розслідували через пародію на ютуб-каналі, у якій згадувався президент Зеленський.

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