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На 6-річного хлопчика в Харкові впали футбольні ворота, його госпіталізовано у важкому стані, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція Харкова встановлює обставини травмування 6-річного хлопчика, який був знайдений непритомним на шкільному стадіоні і госпіталізований в реанімаційне відділення міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На 6-річного хлопчика в Харкові впали футбольні ворота, його госпіталізовано у важкому стані, - Нацполіція 01

Повідомлення про госпіталізацію 6-річної дитини в реанімаційне відділення надійшло в поліцію 14 вересня близько 18:00. За словами чергового лікаря, по приїзду на виклик вони виявили на шкільному стадіоні по вулиці академіка Павлова непритомну дитину, поруч на землі лежали металеві футбольні ворота. Зараз дитина у важкому стані.

На 6-річного хлопчика в Харкові впали футбольні ворота, його госпіталізовано у важкому стані, - Нацполіція 02

Відомості про те, що сталося, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) КК України. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років тюремного ув'язнення.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
В который раз? Неужели непонятно, что металлические ворота обязаны быть надежно закреплены? А на детских плащадках металлические должны быть вообще запрещены.
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14.09.2021 23:44
+3
Лучше вообще футбол запретить - от него куча травм, а ворота вообще крайне опасны для жизни, сколько случаев было, когда с разбега об них голову травмировали
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15.09.2021 00:07
+2
Там была компашка .Придавили мальчика и слиняли.Это я так предполагаю..Всякая вещь должна быть дуракоустойчива.Аксиома для всех градоначальников,но не харьковских.Далеко не первый случай похожий.Строят тяп-ляп.Дети гибнут..
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15.09.2021 06:17
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В который раз? Неужели непонятно, что металлические ворота обязаны быть надежно закреплены? А на детских плащадках металлические должны быть вообще запрещены.
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14.09.2021 23:44 Відповісти
Лучше вообще футбол запретить - от него куча травм, а ворота вообще крайне опасны для жизни, сколько случаев было, когда с разбега об них голову травмировали
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15.09.2021 00:07 Відповісти
Это поле точно не для дошкольников, да и скейт намекает что он там не в футбол играл.
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15.09.2021 00:37 Відповісти
Ворота закрепить невозможно, точнее невозможно надёжно закрепить , разве только забетонировать. Но и оставлять все как было тоже нельзя. другая сверхопасная игрушка качели.
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15.09.2021 08:31 Відповісти
УКРАIНСЬКI гойдалки
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15.09.2021 10:08 Відповісти
Это случаем не те площадки,которые ассоциация футбола Украины строит в стране?
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15.09.2021 00:07 Відповісти
нет, те с искусственным газоном, а эти с прорезиненного покрытия, довольно травмоопасное, но у меня в школе был асфальтированное поле, так что норм)
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15.09.2021 00:39 Відповісти
ТАК bУДУВАТИ ЗАМЛО за ними щe трebа дивитись!
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15.09.2021 10:10 Відповісти
было такое лет 6 назад а еще раньше погибли в селе 4 на москвиче..эх память а янык во львое а посадка юли..
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15.09.2021 01:38 Відповісти
Там была компашка .Придавили мальчика и слиняли.Это я так предполагаю..Всякая вещь должна быть дуракоустойчива.Аксиома для всех градоначальников,но не харьковских.Далеко не первый случай похожий.Строят тяп-ляп.Дети гибнут..
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15.09.2021 06:17 Відповісти
В Харькове настроили этих площадок везде. Задолбали.
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15.09.2021 08:22 Відповісти
В Броварах когда то был подобный случай, после того все ворота жестко закрепили.
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15.09.2021 07:29 Відповісти
Крепления крайне ненадёжны.
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15.09.2021 08:33 Відповісти
В школе мальчик повис на футб. воротах, они упали и сильно дефлрмировали ему лицевой череп. Щас дядька взрослый, а до сих пор четко видно и по фейсу и по поведению что таки упали, так и называют его "Вася на которого вопота упали"
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15.09.2021 08:46 Відповісти
И пишет коменты на цензоре под ником Propan ))
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04.01.2022 17:09 Відповісти
 
 