На 6-річного хлопчика в Харкові впали футбольні ворота, його госпіталізовано у важкому стані, - Нацполіція. ФОТО

Поліція Харкова встановлює обставини травмування 6-річного хлопчика, який був знайдений непритомним на шкільному стадіоні і госпіталізований в реанімаційне відділення міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про госпіталізацію 6-річної дитини в реанімаційне відділення надійшло в поліцію 14 вересня близько 18:00. За словами чергового лікаря, по приїзду на виклик вони виявили на шкільному стадіоні по вулиці академіка Павлова непритомну дитину, поруч на землі лежали металеві футбольні ворота. Зараз дитина у важкому стані.

Відомості про те, що сталося, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) КК України. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років тюремного ув'язнення.

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