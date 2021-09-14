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Селітра, яка вибухнула в порту Бейрута, могла належати українському бізнесменові Вербонолю, - OCCRP

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Селітра, яка вибухнула в порту Бейрута, могла належати українському бізнесменові Вербонолю, - OCCRP

Вантаж аміачної селітри вибухнув у порту ліванської столиці в серпні минулого року, тоді загинули понад 200 осіб. Тепер з'ясувалося, що він міг належати компанії Savaro Ltd, пов'язаній з бізнесменом з Дніпра Володимиром Вербонолем.

Про це йдеться в розслідуванні OCCRP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти відстежили зв'язок компанії Savaro Ltd (Лондон, Великобританія), яка оформила перевезення селітри на судні Rhosus, з Вербонолем і його тестем, бізнесменом Миколою Алісеєнком.

За документами суховантаж Rhosus був зафрахтований компанією Agroblend Exports, зареєстрованою на Британських Віргінських островах, для перевезення аміачної селітри, закупленої на грузинському заводі "Руставіазот" компанією Savaro Ltd.

Savaro Ltd і Agroblend Exports Ltd вдалося зв'язати з Вербонолем завдяки інформації, знайденій в електронних листах, відправлених представниками компаній після затримання Rhosus в Бейруті.

Журналісти прийшли до висновку, що Savaro Ltd є частиною бізнес-мережі з центром в Дніпрі, яка торгувала аміачною селітрою, яка може бути використана у виробництві вибухових речовин. У матеріалі наголошується, що компанія замаскувала свою діяльність за десятками осіб і компаній, зареєстрованих на Кіпрі, на Віргінських островах і в Лондоні.

Також читайте: Вибух у порту Бейрута: Ліван заочно заарештував двох росіян

За їхніми даними, засновані за участю Вербоноля компанії як мінімум з 2001 року займалися продажем добрив, обладнання для металургії, а також програмного забезпечення. Однією з таких компаній була українська Savaro, створена в 2009 році.

Журналісти також з'ясували, що в 2013 році Savaro закупила і відправила в Мозамбік - туди ж, куди прямував Rhosus, - 17 тис. тонн аміачної селітри трьома різними партіями.

Селітра, яка вибухнула в порту Бейрута, могла належати українському бізнесменові Вербонолю, - OCCRP 01

Нагадаємо, 4 серпня 2020 року в порту Бейрута стався потужний вибух.

Вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації у російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух в Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

В результаті трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $ 5 млрд.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Куда ж без Украины, нас везде пытаются приплести одни северные пропагандоны и их верные соратники. "Мог принадлежать", а мог и нет, то ли да, то ли нет, то ли точно не знаем... А почему он там так долго стоял и каковы были условия хранения уже разобрались?
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14.09.2021 23:50
+7
Могла принадлежать Ворбонолю, но конфисковали её у Гречушкина. Журналисты походу вообще не могут понять что такое собственность, договора поставки и когда по ним сменяется собственник. Лишнее подтверждение, что журналистами становятся люди, неспособные вообще к какой либо полезной деятельности. Кроме хайпа на выдуманной или самими информации ни на что не способны.
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14.09.2021 23:54
+6
Ливанцы конфисковали селитру у Гречушкина, ливанцы не пойми как ее хранили. А виноват мифический украинец Верноль. И новый дизайн сайта гавно, деньги на ветер.
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15.09.2021 05:37
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14.09.2021 23:46 Відповісти
Ворбоноль, чістА українська ХВамілія...
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14.09.2021 23:47 Відповісти
Ноль всюди ноль.
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14.09.2021 23:53 Відповісти
Сама селітра не вибухає. Хтось допоміг.
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14.09.2021 23:49 Відповісти
Куда ж без Украины, нас везде пытаются приплести одни северные пропагандоны и их верные соратники. "Мог принадлежать", а мог и нет, то ли да, то ли нет, то ли точно не знаем... А почему он там так долго стоял и каковы были условия хранения уже разобрались?
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14.09.2021 23:50 Відповісти
Мог принадлжать аразамии чере ара ГмбХ, бигусу чере бигус инфо, Меркель чере нс2-2 или рссрр через жппрвз
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15.09.2021 01:21 Відповісти
Могла принадлежать Ворбонолю, но конфисковали её у Гречушкина. Журналисты походу вообще не могут понять что такое собственность, договора поставки и когда по ним сменяется собственник. Лишнее подтверждение, что журналистами становятся люди, неспособные вообще к какой либо полезной деятельности. Кроме хайпа на выдуманной или самими информации ни на что не способны.
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14.09.2021 23:54 Відповісти
вместо минутного хайпа, я б лучше копнул бы эту схему поглубже, очень интересные вещи вылезли б.

Вот тут то вы были б таки на коне.

А так мне эта схема очень напоминает стиль российского Алмаз-Антея, когда отмазывался от своего Бука!
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15.09.2021 00:04 Відповісти
Знову іспанський диспетчер воду каламутить...
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15.09.2021 03:11 Відповісти
Ливанцы конфисковали селитру у Гречушкина, ливанцы не пойми как ее хранили. А виноват мифический украинец Верноль. И новый дизайн сайта гавно, деньги на ветер.
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15.09.2021 05:37 Відповісти
кацапи почали кампанію по "відмазуванню" від селітри?
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15.09.2021 07:40 Відповісти
То їхня оборудка була. Селітру завезли для терористів хезболли і далі в Сирію.
Її туди везти було заборонено через санкції. Сирійський режим з неї робить бочкові бомби і скидає на голови сирійцям з вертольотів.
Нехитрий прийом з арештом транзитного судна ті санкції обійшов.
Пізніше кацапи налагодили доставку вантажів у Сирію військовими кораблями вже без всіляких хитрощів і санкцій. Ліванський маршрут став не актуальним
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15.09.2021 09:20 Відповісти
Верноболь этнический хитрец и делает то, что нужно его народу.

А как селитра взорвалась - так сразу - "украинец".

Давайте называть вещи своими именами.
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15.09.2021 09:47 Відповісти
 
 