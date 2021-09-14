Селітра, яка вибухнула в порту Бейрута, могла належати українському бізнесменові Вербонолю, - OCCRP

Вантаж аміачної селітри вибухнув у порту ліванської столиці в серпні минулого року, тоді загинули понад 200 осіб. Тепер з'ясувалося, що він міг належати компанії Savaro Ltd, пов'язаній з бізнесменом з Дніпра Володимиром Вербонолем.

Про це йдеться в розслідуванні OCCRP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти відстежили зв'язок компанії Savaro Ltd (Лондон, Великобританія), яка оформила перевезення селітри на судні Rhosus, з Вербонолем і його тестем, бізнесменом Миколою Алісеєнком.

За документами суховантаж Rhosus був зафрахтований компанією Agroblend Exports, зареєстрованою на Британських Віргінських островах, для перевезення аміачної селітри, закупленої на грузинському заводі "Руставіазот" компанією Savaro Ltd.

Savaro Ltd і Agroblend Exports Ltd вдалося зв'язати з Вербонолем завдяки інформації, знайденій в електронних листах, відправлених представниками компаній після затримання Rhosus в Бейруті.

Журналісти прийшли до висновку, що Savaro Ltd є частиною бізнес-мережі з центром в Дніпрі, яка торгувала аміачною селітрою, яка може бути використана у виробництві вибухових речовин. У матеріалі наголошується, що компанія замаскувала свою діяльність за десятками осіб і компаній, зареєстрованих на Кіпрі, на Віргінських островах і в Лондоні.

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За їхніми даними, засновані за участю Вербоноля компанії як мінімум з 2001 року займалися продажем добрив, обладнання для металургії, а також програмного забезпечення. Однією з таких компаній була українська Savaro, створена в 2009 році.

Журналісти також з'ясували, що в 2013 році Savaro закупила і відправила в Мозамбік - туди ж, куди прямував Rhosus, - 17 тис. тонн аміачної селітри трьома різними партіями.

Нагадаємо, 4 серпня 2020 року в порту Бейрута стався потужний вибух.

Вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації у російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух в Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

В результаті трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $ 5 млрд.