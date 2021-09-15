Розслідування смерті Шишова: "Прокурор мене футболить у морг, морг - до слідчого", - дівчина активіста
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Близькі білоруського активіста Віталія Шишова, якого півтора місяці тому знайшли повішеним в київському парку, досі не можуть забрати з моргу його тіло.
Про це журналістам розповіла дівчина Шишова Божена Жолудь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".
Тіло не віддають близьким, тому що ще не закінчена судово-медична експертиза.
"Прокурор мене футболить в морг, морг - до слідчого. Як у нас система вдома працює, в Білорусі, таке відчуття, що те ж саме відбувається і тут. Приїхавши до начальника моргу, я теж почала задавати йому питання: коли ви мені віддасте ( тіло. - Ред.)? Коли закінчаться експертизи? На що я отримала відповідь: ми вам не зобов'язані нічого говорити", - розповідає Божена Жолудь.
Керівництво моргу не стало коментувати ситуацію на камеру. Пояснило тільки, що тіло віддадуть, коли надійде дозвіл прокуратури.
За словами адвоката потерпілої сторони Олени Гаврилюк, питань у справі Шишова поки більше, ніж відповідей.
"Мене цікавить, чому не видається тіло, чому довго проводиться експертиза. Це все, що я поки можу сказати на даний момент. Зараз підготовлені адвокатські запити на ім'я міністра внутрішніх справ Монастирського про те, що він у своєму брифінгу "Інтерфаксу" озвучив, що відома версія: чи це вбивство, чи самогубство - тому хочемо від нього отримати більш чітку відповідь", - розповіла адвокат.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.
За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.
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