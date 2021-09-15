Легкоатлетка Магучіх, яка фотографувалася з російською спортсменкою, раніше відмовилася від громадянства США і Польщі, - федерація
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Глава Федерації легкої атлетики України Рафіль Сафіуллін заступився за Ярославу Магучіх, яка двічі сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене.
Слова на захист Магучіх Сафіуллін сказав в інтерв'ю виданню "Обозреватель", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звинувачувати Ярославу у відсутності патріотизму? Мені її тренерка Тетяна Володимирівна розповідала, що з 2017 року яких тільки пропозицій щодо зміни громадянства не надходило – і з США, і від поляків, і хто тільки не запрошував. Але вона тут, в Україні. Ось це патріотизм. Це приклад для наслідування", - сказав він.
Сафіуллін додав, що Магучіх цього року демонструє блискучі результати, за які була удостоєна двох нагород від європейської федерації.
"А те, що сталося... Ну, так заведено в спорті після змагань фотографуватися разом, ставати на один щабель п'єдесталу під час церемонії нагородження – так вони віддають данину чесній спортивній боротьбі. Тим більше Росія була покарана і не була представлена на Олімпійських іграх, не було там прапора РФ", - зазначив глава ФЛАУ.
Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.
Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а фото з Ласіцкене не було вираженням будь-якої політичної позиції.
9 серпня в соцмережах з'явилося ще одне фото Магучіх з Ласіцкене. "Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час із користю!" - відповіла після цього Магучіх тим, кого обурив її вчинок.
Будь ласка, зачекайте...
По перше, для ссср багато честі, щоб перекладати на українську мову. Дивно що ви, яка вважає себе патріоткою, це просте не розумієте.
Нами управляють "політики" які корінням уходять в совок - номенклатуру ссср. Вони натуральні совки, які прикидаються іншими.
При ссср всі сильні спортсмени десь числились і там отримували зарплату. Бугато з них числились в армії. Притому по суті ніякого відношення до армії не мали. Ото наші політики-совки до сих пір нічого іншого не захотіли придумати. Спортсмени зовсім не винні.
Це те що стосується спортсменів, які вважаються непрофесіоналами. Є види спорту, серед яких є професіонали. Це футбол, бокс. Вони отримують, що самі зароблють і не числяться армійцями чи іншими.
Але професіоналів, наскільки я знаю, на олімпійські ігри не допускають. У всіх країнах щоб виступати на олімпійських іграх, спортсмен має бути спортсменом-любителем і тому десь має числитись. Десь в армії, десь в поліції, десь студентом. Якщо ніде не числиться, значить професіонал і на олімпійські ігри МОК їх не допустить.
У всіх країнах вони числяться в якихось державних структурах, бо майже ніхто з приватного бізнесу не буде платити зарплату таким, хто цілими днями тільки тренується, а роботу для них не робить.
Держава зацікавлена в медалях для свого престижу, тому вона їх десь ФОРМАЛЬНО влаштовує. І в совку і в країнах ******** демократії. У нас це виключно армія, в США формально студенти.
В гітлерівській Німеччині спортсмени напевно теж числились в армії, щоб показати, що "бачте яка в нас армія, з якими спортсменами".
США не хочуть, щоб її сприймали мілітаристською, тому в них спортсмени формально "мирні студенти".
Негарно виглядає, що вона фотографувалась з росіянкою, але невігласом, чи брехуном треба бути, щоб докоряти спортсменам, що він же в армії. Вони для нас мають бути тільки спортсменами, яких держава забезпечує матеріально прийнятним для себе способом.
А писати "ссср" і приводити його у приклад то небагато честі?))Що ви верзете,чоловіче? Висновок один, якщо ти під час війни носиш офіцерське звання і офіційно представляєш Україну на межнародному рівні,треба з цім рахуватися,або йти геть з складу ВСУ і обіматися хоч з путлером.
Може ви намагаєтеся захистити Магучих,чи виправдати, то я намагаюся захистити тих хто віддав своє життя за Україну,поранених що страждають від ран ,поки ця скакуниха святкує свої перемоги в обімах вбивць і поплюжить звання офіцера ВСУ.
А хто з нас патріот, хай собі і диванний,бо мати громадянську позицію це обов,язок кожного ,вирішувати не вам,а людям.
Адекватні люди розуміють, що по суті вони тільки спортсмени.
Я закінчив дискутувати з вами, бо ви не сприймаєте ніякої логіки й упорствуєте в своєму.
Уявляю, як вашому чоловіку важко сперечатись з такою нелогічною і упертою. Підозрюю, що вас б'є ваш чоловік. Бо ото таких упоротих чоловіки не витримують і б'ють.
Я колись дивувався, коли зустрів інформацію, що своїх жінок б'ють люди й інтелігентеих професій. І навіть професійні психологи не можуть нічого зі своїми дружинами зробити і не бачучи іншого виходу б'ють. На прикладі таких як ви я цьому не дивуюсь.
Адекватні то ви? Вибачте ви НЕадекватні.
Спортсмен,чи лікар, чи вчитель та ін.., такий же громадянин України як і всі інші, тому за ті 7 років що окупанти вбивають Україну треба вже зрозуміти чи ти обіймаєшся з окупантами,чи ти свідомий громадянин країни де йде війна з кацапиею.
Професія тут навіть ні до чого. Але країна оплачує цій дурепі і тренування і виступи на змаганнях з податків людей, з бюджету , вона пішла змагатися ВСУ щоб підняти карьеру та зробити і,я за державний кошт, а по великому рахунку вона пристосуванка та тщеславна дура.
І ще.
Чоловік що порпається у чужих родиних відносинах ,як у чужій білизні ,виглядає огидно,ви не мене образили,ви себе зганьбили. Дивиться з ким ви живите,і мені шкода жінку поруч із вами,якщо вона в вас взагалі є, у таких як ви є тільки дві думки - одна ваша ,інша неправильна.
Що ви там закінчили мені до ліхтаря, я маю право дати відсіч такому недоумку як ви. Можете не відповідати.
Все наши олимпийцы, исходя из нашей системы, формально считаются офицерами ВСУ. Они в этом не виноваты, это наша система, которая пришла из совка. Такая же система в РФ.
Для адекватных людей понятно, что они только спортсмены, а через ВСУ государство из поддерживает материально и по другим причинам о которых сказано в моих других коммеетариях в том числе и ниже по странице.
Дискутировать дальше с вами не буду. Почитайте мои и другие комментарии, если способны, то что-то может поймете.
Не стоит забывать как сдавали лугандон россиянам , как ребята в ДАП гибли.
Один мой знакомый , имевший много друзей в раше до войны , ПОСТАВИЛ НА ПАУЗУ ВСЕ ОБЩЕНИЯ С НИМИ ,
А Сафиулин жить в лугандоне не хочет , но сепарптизм явно поддерживает
- тіки Магуча.
Хай вже на росію їде та мацає там свою гебе-шницю.
Похоже ФСБ дало ей поручение найти приемницу. Вот она и подлазит к перспективной Магучих чтобы попасть в совместный снимок. В расчете на гиперактивных лохов среди украинцев, которые на этой почве будут травить почти ребенка и спровоцировать смену ее гражданства.
В наградном листе сказано, что под руководством Гарматия была создана система огневого поражения, которая обеспечила защиту подразделений от внезапного нападения противника как в базовых лагерях, так и на блокпостах.
Попав в окружение российских войск летом 2014 года, принял решение не сдаваться россиянам и не отступать на территорию России. Возглавил прорыв артиллеристов и других подразделений. Вместе с ним выходили четыре десятка бойцов. На машине выдвинулся на прорыв через блок-пост гибридной армии. Будучи в авангарде прорыва, основной удар принял на себя и подорвался на мине.
Нагадаю, вона не тільки сержант ЗСУ (чи вже лейтенант без вищої освіти?) Магучіх - під покровительством Борі Філатова, вірніше, дружини Борі Філатова, яка є президентом Федерації легкої атлетики в Дніпрі і області - а філатови вміють навчити "патріотизму", да
Наверное, не знает английского.
А кто против неё - лахта и полезные кремлю дегенераты.
Ласицкене уже 28 лет. Наверняка скоро пойдет на спад. А продолжить ее достижения в московии наверно некому.
Похоже ФСБ дало ей поручение подлезать к очень перспективной Магучих, в которой по возрасту все впереди, чтобы попадать в совместный снимок. Это видно и по второму снимку. В расчете на гиперактивных лохов среди украинцев, которые на этой почве будут травить наивную почти ребенка и спровоцировать смену ее гражданства. Многоходовые комбинации. А может большинство и не лохи, а профессиональные провокаторы ФСБ.
На следующих олимпийских играх Магучих будет старше и гибче и не позволит ФСБ манипулировать собой. Кроме того, как старушки, Ласицкене наверно уже не будет на играх.
С другой стороны, в олимпиадах участвуют только спортсмены-любители. Насколько я знаю, профессионалов не допускают. Хотя такие спортсмены во всем мире фактически профессионалы и упорно, многочасово тренируются каждый день. И во всех странах числятся в каких-то гос структурах. Поэтому и в нам следует формально размещать спортсменов в каких-то гос структурах, но не всех в армии. Чтобы не было спекуляций, на том что тот или иной спортсмен в армии.
В США, например, большинство спортсменов формально числятся студентами (наверняка 1 курса много лет). Хотя наверно есть и такие, кто все таки как-то учатся. Но наверно в США есть и такие, кто числятся в армии, полиции и т.п. Конечно, жить выдающемуся студенту за студенческую стипендию это смешно. США была бы на одном из последних мест в мире по медалям. Поэтому США, наверняка, находят какие-то дополнительные способы достойной оплаты достижений спортсменов.
Во всяком случае, это проблема и вина точно не спортсменов, а политиков.