Легкоатлетка Магучіх, яка фотографувалася з російською спортсменкою, раніше відмовилася від громадянства США і Польщі, - федерація

Глава Федерації легкої атлетики України Рафіль Сафіуллін заступився за Ярославу Магучіх, яка двічі сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене.

Слова на захист Магучіх Сафіуллін сказав в інтерв'ю виданню "Обозреватель", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звинувачувати Ярославу у відсутності патріотизму? Мені її тренерка Тетяна Володимирівна розповідала, що з 2017 року яких тільки пропозицій щодо зміни громадянства не надходило – і з США, і від поляків, і хто тільки не запрошував. Але вона тут, в Україні. Ось це патріотизм. Це приклад для наслідування", - сказав він.

Сафіуллін додав, що Магучіх цього року демонструє блискучі результати, за які була удостоєна двох нагород від європейської федерації.

"А те, що сталося... Ну, так заведено в спорті після змагань фотографуватися разом, ставати на один щабель п'єдесталу під час церемонії нагородження – так вони віддають данину чесній спортивній боротьбі. Тим більше Росія була покарана і не була представлена на Олімпійських іграх, не було там прапора РФ", - зазначив глава ФЛАУ.

Також читайте: Зеленський нагородив Магучіх орденом княгині Ольги

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а фото з Ласіцкене не було вираженням будь-якої політичної позиції.

Також читайте: Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк

9 серпня в соцмережах з'явилося ще одне фото Магучіх з Ласіцкене. "Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час із користю!" - відповіла після цього Магучіх тим, кого обурив її вчинок.