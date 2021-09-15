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Легкоатлетка Магучіх, яка фотографувалася з російською спортсменкою, раніше відмовилася від громадянства США і Польщі, - федерація

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

Легкоатлетка Магучіх, яка фотографувалася з російською спортсменкою, раніше відмовилася від громадянства США і Польщі, - федерація

Глава Федерації легкої атлетики України Рафіль Сафіуллін заступився за Ярославу Магучіх, яка двічі сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене.

Слова на захист Магучіх Сафіуллін сказав в інтерв'ю виданню "Обозреватель", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звинувачувати Ярославу у відсутності патріотизму? Мені її тренерка Тетяна Володимирівна розповідала, що з 2017 року яких тільки пропозицій щодо зміни громадянства не надходило – і з США, і від поляків, і хто тільки не запрошував. Але вона тут, в Україні. Ось це патріотизм. Це приклад для наслідування", - сказав він.

Сафіуллін додав, що Магучіх цього року демонструє блискучі результати, за які була удостоєна двох нагород від європейської федерації.

"А те, що сталося... Ну, так заведено в спорті після змагань фотографуватися разом, ставати на один щабель п'єдесталу під час церемонії нагородження – так вони віддають данину чесній спортивній боротьбі. Тим більше Росія була покарана і не була представлена на Олімпійських іграх, не було там прапора РФ", - зазначив глава ФЛАУ.

Також читайте: Зеленський нагородив Магучіх орденом княгині Ольги

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а фото з Ласіцкене не було вираженням будь-якої політичної позиції.

Також читайте: Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк

9 серпня в соцмережах з'явилося ще одне фото Магучіх з Ласіцкене. "Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час із користю!" - відповіла після цього Магучіх тим, кого обурив її вчинок.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
А из РФ предложений не было ? Ну так всё понятно, Магучих ждёт сигнала с родной гавани, зачем ей эти подпиндосники поляки или американцы
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15.09.2021 00:36
+14
Сафиуллин сам вроде из донецкой кагорты Янека . И особо патриотизмом не страдает ,

Не стоит забывать как сдавали лугандон россиянам , как ребята в ДАП гибли.
Один мой знакомый , имевший много друзей в раше до войны , ПОСТАВИЛ НА ПАУЗУ ВСЕ ОБЩЕНИЯ С НИМИ ,

А Сафиулин жить в лугандоне не хочет , но сепарптизм явно поддерживает
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15.09.2021 00:41
+14
Все эти якобы "украинцы" типа Усик,Магучих и прочие Васи Ломаченко под крышей Сафиуллиных и Бубок просто стригут баблосы...,цирк Шапито продолжается Панове... что в спорте,политикике или шоу-бизнесе...73 %...говорите? Ну ну...
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15.09.2021 00:54
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Сафифулин часом не из саволоховских кадров ?
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15.09.2021 00:27 Відповісти
Вроде донецкий , Янека и Ахметова . Они его вытянули
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15.09.2021 00:42 Відповісти
Гнойники обсырающие Ярославу Магучих могут прямо сейчас встать с дивана, взять 3 место на Олимпиаде и показать всем как надо правильно Родину любить.
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15.09.2021 00:35 Відповісти
Встань с дивана и сходи на фронт, а потом будешь тут гавкать про "гнойников".
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15.09.2021 00:40 Відповісти
А вот когда Alex Rabinovich будет обниматься с рашофашистом на взятом им лично блиндаже мы все хором поймем как Украину любить из Канады.
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15.09.2021 00:48 Відповісти
Ты же мечтал, чтобы 73% свалили из Украины? Так вот я уже. Тепрь родимый сам, все сам.
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15.09.2021 00:48 Відповісти
Да ты тут и не жил. Свалил, не спи в комментах, рассеянин.
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15.09.2021 01:15 Відповісти
А шож ты от счастья своего свалил? Бубошка уже не, не прёт?
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15.09.2021 10:20 Відповісти
Не путай любовь к родине с обнимашками за казённый счёт, *****.
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15.09.2021 01:14 Відповісти
Рабіновітч, Магучіх військовослужбоваа ЗСУ! Asshole!
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15.09.2021 01:32 Відповісти
Не можна так прямолінійно мислити. При СССР всі динамівські футбольні команди вважались міліцією. Наприклад Блохін був майором, а Лобановський полковником міліції. Остальні гравці теж були "міліціянтами". В московії є футбольна команда ЦСКА. Коментатори до сих пір кажуть: "армейцы пошли вперед". Ото і у нас всі олімпійці числяться в СКА (спортивний клуб армії). Це дає можливість давати їм заслужену фінансову підтримку. Ото такі вони "військовослужбовці". Дивно, що диванні "патріоти" не розуміють простих речей.
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15.09.2021 04:37 Відповісти
А ти не диванний патріот? Дивно що такі як ти,старі совкові маразматики, не розуміють простих речей,що ти нам кгбський совок у приклад ставиш? Це для нас повинно бути прикладом? Може на 7 році війни з фашистами ,наприклад, кацапня під проксі,чи наші сепари - совкодрочери, пішли би обійматися на п,єдісталі, але не Українці! І ще , по українські не має ссср, є срср.
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15.09.2021 09:53 Відповісти
Старій маразматичці, яка думає, що вона ******* і патріотка, але не знає простих речей, поясню.

По перше, для ссср багато честі, щоб перекладати на українську мову. Дивно що ви, яка вважає себе патріоткою, це просте не розумієте.

Нами управляють "політики" які корінням уходять в совок - номенклатуру ссср. Вони натуральні совки, які прикидаються іншими.

При ссср всі сильні спортсмени десь числились і там отримували зарплату. Бугато з них числились в армії. Притому по суті ніякого відношення до армії не мали. Ото наші політики-совки до сих пір нічого іншого не захотіли придумати. Спортсмени зовсім не винні.

Це те що стосується спортсменів, які вважаються непрофесіоналами. Є види спорту, серед яких є професіонали. Це футбол, бокс. Вони отримують, що самі зароблють і не числяться армійцями чи іншими.

Але професіоналів, наскільки я знаю, на олімпійські ігри не допускають. У всіх країнах щоб виступати на олімпійських іграх, спортсмен має бути спортсменом-любителем і тому десь має числитись. Десь в армії, десь в поліції, десь студентом. Якщо ніде не числиться, значить професіонал і на олімпійські ігри МОК їх не допустить.

У всіх країнах вони числяться в якихось державних структурах, бо майже ніхто з приватного бізнесу не буде платити зарплату таким, хто цілими днями тільки тренується, а роботу для них не робить.

Держава зацікавлена в медалях для свого престижу, тому вона їх десь ФОРМАЛЬНО влаштовує. І в совку і в країнах ******** демократії. У нас це виключно армія, в США формально студенти.

В гітлерівській Німеччині спортсмени напевно теж числились в армії, щоб показати, що "бачте яка в нас армія, з якими спортсменами".

США не хочуть, щоб її сприймали мілітаристською, тому в них спортсмени формально "мирні студенти".

Негарно виглядає, що вона фотографувалась з росіянкою, але невігласом, чи брехуном треба бути, щоб докоряти спортсменам, що він же в армії. Вони для нас мають бути тільки спортсменами, яких держава забезпечує матеріально прийнятним для себе способом.
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15.09.2021 11:31 Відповісти
не стара і не маразматичка, і для мене совок не приклад. Тим більш ,що при совку можна було загреміти у Гулаг чи Соловки навіть не за обійми з окупантом, а за просто за одне слово чи донос сусіда. Ви знаете скільки спортсменів там сконало? То ваш приклад дурнуватий.

А писати "ссср" і приводити його у приклад то небагато честі?))Що ви верзете,чоловіче? Висновок один, якщо ти під час війни носиш офіцерське звання і офіційно представляєш Україну на межнародному рівні,треба з цім рахуватися,або йти геть з складу ВСУ і обіматися хоч з путлером.

Може ви намагаєтеся захистити Магучих,чи виправдати, то я намагаюся захистити тих хто віддав своє життя за Україну,поранених що страждають від ран ,поки ця скакуниха святкує свої перемоги в обімах вбивць і поплюжить звання офіцера ВСУ.

А хто з нас патріот, хай собі і диванний,бо мати громадянську позицію це обов,язок кожного ,вирішувати не вам,а людям.
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15.09.2021 11:44 Відповісти
В інших коментарях я написав, що те що наші сильні спортсмени, по совковій традиції, чисто ФОРМАЛЬНО числяться офіцерами це не їх проблема, а проблема наших властей за всі наші 30 років. Бо вони ніяк не знайдуть інших способів підтримки спортсменів. Нехай би повивчали як в інших країнах підтримуються спортсмени.

Адекватні люди розуміють, що по суті вони тільки спортсмени.

Я закінчив дискутувати з вами, бо ви не сприймаєте ніякої логіки й упорствуєте в своєму.

Уявляю, як вашому чоловіку важко сперечатись з такою нелогічною і упертою. Підозрюю, що вас б'є ваш чоловік. Бо ото таких упоротих чоловіки не витримують і б'ють.

Я колись дивувався, коли зустрів інформацію, що своїх жінок б'ють люди й інтелігентеих професій. І навіть професійні психологи не можуть нічого зі своїми дружинами зробити і не бачучи іншого виходу б'ють. На прикладі таких як ви я цьому не дивуюсь.
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15.09.2021 14:31 Відповісти
Ви не забули де знаходитися ,дядько,чому ви залишаєте право тут щось вказувати і не дозволяти людям висловлювати свої думки.?!

Адекватні то ви? Вибачте ви НЕадекватні.

Спортсмен,чи лікар, чи вчитель та ін.., такий же громадянин України як і всі інші, тому за ті 7 років що окупанти вбивають Україну треба вже зрозуміти чи ти обіймаєшся з окупантами,чи ти свідомий громадянин країни де йде війна з кацапиею.

Професія тут навіть ні до чого. Але країна оплачує цій дурепі і тренування і виступи на змаганнях з податків людей, з бюджету , вона пішла змагатися ВСУ щоб підняти карьеру та зробити і,я за державний кошт, а по великому рахунку вона пристосуванка та тщеславна дура.

І ще.

Чоловік що порпається у чужих родиних відносинах ,як у чужій білизні ,виглядає огидно,ви не мене образили,ви себе зганьбили. Дивиться з ким ви живите,і мені шкода жінку поруч із вами,якщо вона в вас взагалі є, у таких як ви є тільки дві думки - одна ваша ,інша неправильна.

Що ви там закінчили мені до ліхтаря, я маю право дати відсіч такому недоумку як ви. Можете не відповідати.
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15.09.2021 15:29 Відповісти
Пример объятий спортсменов Рейха и СССР, привести сможете?
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15.09.2021 10:23 Відповісти
Прочитайте мой ответ комментатору чуть выше. Может поймете, что ваше замечание "ні в тин ні в ворота", "на городі бузина, а в Києві дядько".
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15.09.2021 11:38 Відповісти
Прочитал. Вы даже не понимаете разницу, между боксом профи и олимпийским. Далее, минобороны заставили взять дуру безмозглую на содержание? Кто, когда, фамилия?
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15.09.2021 11:44 Відповісти
Вы даже не понимаете разницы между боксом олимпийским и профи. Профи боксеры, как и все другие спортсмены, которые официально считаются профессионалами, не допускаются к участию в олимпиаде.

Все наши олимпийцы, исходя из нашей системы, формально считаются офицерами ВСУ. Они в этом не виноваты, это наша система, которая пришла из совка. Такая же система в РФ.

Для адекватных людей понятно, что они только спортсмены, а через ВСУ государство из поддерживает материально и по другим причинам о которых сказано в моих других коммеетариях в том числе и ниже по странице.

Дискутировать дальше с вами не буду. Почитайте мои и другие комментарии, если способны, то что-то может поймете.
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15.09.2021 14:44 Відповісти
Ага. Понятно. Минобороны не при делах. Девочка не при делах. Никто не виноват. Правда когда я, как налогоплательщик, интересуюсь - за чей счёт банкет, вы пытаетесь выставить меня неадекватом. Кстати, дискуссии с вами и не наблюдалось, у вас нет ничего по теме, кроме - так сложилось, только моё мнение адекватное
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15.09.2021 16:16 Відповісти
Жо речі, Беленюк і Верняєв в 2019 році отримали звання лейтенантів ВСУ.
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15.09.2021 06:28 Відповісти
Зеля решил что квартал и армия одно и то же.
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15.09.2021 08:45 Відповісти
А из РФ предложений не было ? Ну так всё понятно, Магучих ждёт сигнала с родной гавани, зачем ей эти подпиндосники поляки или американцы
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15.09.2021 00:36 Відповісти
нічого ніхто не жде: і тут непогано годують, а в Польші, США та рашці сильна внутрікомандна конкуренція
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15.09.2021 08:42 Відповісти
Так то ж кожному зрозуміло - яка там до біса Америка. В Україні умови для тренувань значно кращі. І грошиків більше плотють.
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15.09.2021 00:37 Відповісти
Та які гроші, коли в Росії стільки подруг, та й дядько Вова грошима не образить. Тільки в Москві установка один народ і перетягувати нікого не хочуть, краще вони в Україні будуть зміцнювати міф про один народ.
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15.09.2021 00:45 Відповісти
В Америці, між іншим, олімпійцям не платять взагалі нічого! Вони переважно студенти.
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15.09.2021 01:33 Відповісти
Які ще студенти? Щоб попасти на олімпіаду і давати країні медалі необхідно кожен день тренуватись в поті лиця. Ясно що в США вони десь числяться і отримують гроші, а по суті являються професійними спортсменами. Вони такі ж студенти, як в нас військовослужбовці. Напевно держава знаходить можливість давати їм достатньо велику "студентську стипендію". І вони числяться студентами якогось вишу безстроково, і кожен рік залишаються на одному курсі - першому.
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15.09.2021 06:22 Відповісти
Сафиуллин сам вроде из донецкой кагорты Янека . И особо патриотизмом не страдает ,

Не стоит забывать как сдавали лугандон россиянам , как ребята в ДАП гибли.
Один мой знакомый , имевший много друзей в раше до войны , ПОСТАВИЛ НА ПАУЗУ ВСЕ ОБЩЕНИЯ С НИМИ ,

А Сафиулин жить в лугандоне не хочет , но сепарптизм явно поддерживает
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15.09.2021 00:41 Відповісти
Мафиозо донецкого клана Сафиуллин руководит легкой атлетикой....,а Сергей Бубка кто?Борец с мафией из Киева.... Парадоксы совкового дерьма...
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15.09.2021 00:48 Відповісти
Ще одна консервована Гадя Савченко

- тіки Магуча.

Хай вже на росію їде та мацає там свою гебе-шницю.
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15.09.2021 00:48 Відповісти
Все эти якобы "украинцы" типа Усик,Магучих и прочие Васи Ломаченко под крышей Сафиуллиных и Бубок просто стригут баблосы...,цирк Шапито продолжается Панове... что в спорте,политикике или шоу-бизнесе...73 %...говорите? Ну ну...
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15.09.2021 00:54 Відповісти
Потребительское отношение к Украине у олигархов, спортсменов, певцов
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15.09.2021 01:04 Відповісти
Именно так Софи... Увы
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15.09.2021 01:06 Відповісти
молодчина Магучих, настоящая патриотка Украины и чемпионка. В отличие от диванных хейтеров-неудачников-нулей полнейших.
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15.09.2021 00:59 Відповісти
Дно вона тай усе
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15.09.2021 02:06 Відповісти
Еще недавно я уважал Юрия Шевчука,и даже Макаревича,и немножко даже Шендеровича... за их позицию в отношении Украины и Крыма и войны....,слились Путлеру и эти якобы Либералы РАБссии....,бабло Мавзолейное испортит любого болвана....оно кровью воняет наших погибших солда и офицеров.... быдла много .....мозгов мало....
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15.09.2021 01:03 Відповісти
Отказалась от гражданства США чтоб уехать в Сызрань? Скатертью дорога
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15.09.2021 01:18 Відповісти
Гражданство в США ей никто не предлагал . Гринкарту могли бы дать (вид на жительство) . В остальном военнослужащий Украины не может совершать дружеских снимков с офицером вооруженных сил напавших на Украину .
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15.09.2021 02:17 Відповісти
фото можно делать, но только поставив ногу на спину или грудь лежащему в грязи русском оккупанте.
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15.09.2021 06:49 Відповісти
Ну и пусть меняет гражданство.Мы не против.
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15.09.2021 02:33 Відповісти
Как этот тип не понимает, что о Могучих, как минимум, надо перестать говорить, чтоб не усугублять ее положение в Украине. Ей, проигравшей финал, и без того тяжело переживать свой проигрыш. А тут еще все эти проблемы с буллингом подоспели. То, что у нас среди спортсменов считанные единицы патриотов, и так понятно (лишь о Зозуле можно говорить утвердительно). Долгое время, через спорт, - спортивные состязания, - Украину втягивали в орбиту русского мира. Вспомним, хотя бы, идею общего чемпионата по футболу (одинаковые название Высшей лиги), когда с помощью своих "лопатников" Коломойского, Ярославского, Ахметова, Суркисов, (за)владевших футбольными клубами, пытались объединить, уже был и назначен общий начальник - Газаев, - и как после того, как в основном, благодаря нашим болельщикам, из этой затеи ничего не вышло, - все эти деятели (кроме Ахметова и Суркисов) побросали свои клубы, забросив футбол.
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15.09.2021 03:50 Відповісти
Бути колаборантом в Україні вигідніше, ніж бути патріотом. Семен своїм патріотизмом за 5 депутатських років навіть на квартиру собі в Києві не заробив, але на тюрму заробив. І це ще добре, що хоч не вбили, як Музичко і Лісника. Не думаю, що Магучих - причина наших проблем. Проблеми у нас самих - виборцях.
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15.09.2021 03:59 Відповісти
проблемы с таких тварей как Могучих и начинаются.
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15.09.2021 06:44 Відповісти
сколько ботов в этой ветке - ужас! овцу гнать поганой метлой
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15.09.2021 06:46 Відповісти
Дурачье. Посмотрите на фото. Магучих не фотографировалась с Ласицкене. Это Ласицкене подлезла в съемку.
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15.09.2021 05:09 Відповісти
дебилами всех считаешь?

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15.09.2021 06:42 Відповісти
Ласицкене уже 28 лет. Наверняка скоро пойдет на спад. А продолжить ее достижения в московии наверно некому.

Похоже ФСБ дало ей поручение найти приемницу. Вот она и подлазит к перспективной Магучих чтобы попасть в совместный снимок. В расчете на гиперактивных лохов среди украинцев, которые на этой почве будут травить почти ребенка и спровоцировать смену ее гражданства.
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15.09.2021 06:13 Відповісти
Эту тему надо закрывать. Поговорили и хватит. Надо меру знать. Напали на 19-ти летнего почти ребенка. Совести нет.
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15.09.2021 06:16 Відповісти
русскую овцу нужно пинать пожизненно
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15.09.2021 06:40 Відповісти
Лейтенант Владимир Гарматий - 21-летний командир взвода гаубичной самоходно-артиллерийской батареи 51-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Родился в Тернопольской области.

В наградном листе сказано, что под руководством Гарматия была создана система огневого поражения, которая обеспечила защиту подразделений от внезапного нападения противника как в базовых лагерях, так и на блокпостах.

Попав в окружение российских войск летом 2014 года, принял решение не сдаваться россиянам и не отступать на территорию России. Возглавил прорыв артиллеристов и других подразделений. Вместе с ним выходили четыре десятка бойцов. На машине выдвинулся на прорыв через блок-пост гибридной армии. Будучи в авангарде прорыва, основной удар принял на себя и подорвался на мине.
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15.09.2021 10:36 Відповісти
И что теперь? Просто она бережет свою девственность гражданства для РФ. Понять и простить...
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15.09.2021 06:39 Відповісти
Да,лять,угомоните свою Магучих тогда !а то дЭвочку обижают ...да не пошла б уже та дЭвочка в пешее эротическое путешествие,причем во всех отношениях -задолбала этот придолбыш,которую мама,видно ,мимо коляски в детстве ложила-что читается по ее идиотской улыбке,когда она с кацапкой,на восьмой год войны,постоянно фоткается ...
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15.09.2021 07:00 Відповісти
)не останавливайся ,реально,как бальзам на душу ,когда прикацапленный жирная тетка в падучей
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15.09.2021 08:05 Відповісти
Вопрос только, а зачем нам такая патриотка, если за нее публично вписывается Госдума РФ и вся соловьиная Скабеева.... Магучих размывает коллективную ответственность россиян за войну против Украины, по кремлевской парадигме, что это все политики воюют, а простой народ дружит....
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15.09.2021 07:12 Відповісти
Хто ватного Сафіуліна призначив главою федерації легкої атлетики? Росіянку фсб натаскало, щоб зробила фотку з українкою, а наше ватне керівництво теж було не проти. Попередили б Магучих про неприпустимість цього кроку, то його б і не було. Українців тупо разводять, ділять на зебілів і мародерів. А насправді є поділ тільки на ватку і українців.
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15.09.2021 07:44 Відповісти
Тож відмовилася, оскільки хоче кацапське
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15.09.2021 08:31 Відповісти
Теперь она может забыть об американскоском, канадском, польском и др. гражданствах. Только кацапское.
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15.09.2021 08:41 Відповісти
ШаЛєна Місія@dneprlen10 сент.



Нагадаю, вона не тільки сержант ЗСУ (чи вже лейтенант без вищої освіти?) Магучіх - під покровительством Борі Філатова, вірніше, дружини Борі Філатова, яка є президентом Федерації легкої атлетики в Дніпрі і області - а філатови вміють навчити "патріотизму", да


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15.09.2021 08:46 Відповісти
какие США и Польша? на паРашу поедет, там хорошо...
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15.09.2021 08:52 Відповісти
простой ответ - УКРАИНЦЫ ВЫВОДЫ ДЕЛАЮ ПО ПОСТУПКАМ.....
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15.09.2021 09:12 Відповісти
Поки вона тренується і їздить на змаганя за державний кошт , вона має рахуватись з думкою українців . А українці категорично проти того щоб Магучіх фотографувалась ( та ще й в такому ракурсі - з обнімашками і зубоскалінням ) з представницею країни-вбивці ,, та ще й за їхні гроші . Знімай погони ЗСУ , зніми з спортивної форми емблеми України , оплачуй змагання сама , і тоді роби що хочеш . .
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15.09.2021 09:38 Відповісти
Тамагочих отказалась от гражданства США ?

Наверное, не знает английского.
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15.09.2021 09:43 Відповісти
Магучих - молодец. Чемпионка и настоящая патриотка Украины.

А кто против неё - лахта и полезные кремлю дегенераты.
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15.09.2021 09:46 Відповісти
У вас и Зебил - молодец и настоящий патриот
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15.09.2021 10:47 Відповісти
Уровень ответа - Люся Арестовна
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16.09.2021 13:21 Відповісти
Тяжко жить без мозга? А, хотя забыл, вы в "СН" все такие
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16.09.2021 16:53 Відповісти
Посмотрите на фото. Магучих не фотографировалась с Ласицкене. Это Ласицкене подлезла в съемку. Почти ребенок Магучих не сумела отказать. Это явно хитрый проект ФСБ. Читайте дальше.

Ласицкене уже 28 лет. Наверняка скоро пойдет на спад. А продолжить ее достижения в московии наверно некому.

Похоже ФСБ дало ей поручение подлезать к очень перспективной Магучих, в которой по возрасту все впереди, чтобы попадать в совместный снимок. Это видно и по второму снимку. В расчете на гиперактивных лохов среди украинцев, которые на этой почве будут травить наивную почти ребенка и спровоцировать смену ее гражданства. Многоходовые комбинации. А может большинство и не лохи, а профессиональные провокаторы ФСБ.

На следующих олимпийских играх Магучих будет старше и гибче и не позволит ФСБ манипулировать собой. Кроме того, как старушки, Ласицкене наверно уже не будет на играх.
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15.09.2021 12:43 Відповісти
Кроме того, нашим политикам пора подумать о том, чтобы прекратить совковую традицию числить перспективных и выдающихся спортсменов в армии и давать им звания на ровном месте.

С другой стороны, в олимпиадах участвуют только спортсмены-любители. Насколько я знаю, профессионалов не допускают. Хотя такие спортсмены во всем мире фактически профессионалы и упорно, многочасово тренируются каждый день. И во всех странах числятся в каких-то гос структурах. Поэтому и в нам следует формально размещать спортсменов в каких-то гос структурах, но не всех в армии. Чтобы не было спекуляций, на том что тот или иной спортсмен в армии.

В США, например, большинство спортсменов формально числятся студентами (наверняка 1 курса много лет). Хотя наверно есть и такие, кто все таки как-то учатся. Но наверно в США есть и такие, кто числятся в армии, полиции и т.п. Конечно, жить выдающемуся студенту за студенческую стипендию это смешно. США была бы на одном из последних мест в мире по медалям. Поэтому США, наверняка, находят какие-то дополнительные способы достойной оплаты достижений спортсменов.

Во всяком случае, это проблема и вина точно не спортсменов, а политиков.
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15.09.2021 13:50 Відповісти
И еще. Нам надо понимать, что несмотря на то кем числятся спортсмены, они только спортсмены и не спекулировать на армии.
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15.09.2021 13:52 Відповісти
Полагаю, что спортсмены это не политики. И журналистам недопустимо отдавать спортсменов на растерзание. Причем многие статьи, по сути, построенные как провокации. Кому то выгодны конфликты и расколы в обществе.
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15.09.2021 14:01 Відповісти
ЯРОСЛАВА УЖЕ озвучила свою позицію за першу публікацію і нині ВСЕ ПОЯСНИЛА . ЧОГО ВИ ПРИЧЕПИЛИСЬ до 19 -річної дівчини !! Чи ви не бачите численних ворогів - ціла партія опзжопників , в парламенті їх багато , чом їх не цькуєте . ДЯТЛИ БЕЗ МІЗКІВ.
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15.09.2021 20:36 Відповісти
Вона просто іноземної мови не може вивчити, тому чекає пропозиції від рашки.
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16.09.2021 07:03 Відповісти
 
 