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Ліванський політик Ваххаб порівняв українок з повіями, посольство вимагає вибачень. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ліванський політик Ваххаб порівняв українок з повіями, посольство вимагає вибачень. ВIДЕО

Колишній міністр екології Лівану, глава партії "Аль Таухід Аль Арабі" Віам Ваххаб публічно порівняв українських жінок із повіями.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Букви".

Скандальну заяву Ваххаб зробив в ефірі місцевого телеканалу. Він згадав, як обговорював із президентом країни Мішелем Ауном відродження туризму в Лівані.

"Я сказав йому: "Якщо ми є країною проституції, дозвольте нам ввезти 10 тисяч російських або українських жінок", – заявив Ваххаб.

Політик додав, що президент відреагував на його "пропозицію" посмішкою.

Заяву політика розкритикували в соціальних мережах. Миттєво відреагувало і посольство України в Лівані.

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"Посольство України в Ліванській Республіці рішуче засуджує образливі висловлювання та приниження гідності громадян України головою партії "Аль Таухід Аль Арабі" паном Віамом Ваххабом на телеканалі "Аль Жадід" та звертається з вимогою публічного вибачення перед громадянами України", - йдеться у повідомленні дипустанови.

Посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив, що посольство готує позови до суду через заяви політика.

"Ми вже мали подібний досвід з ліванським телеканалом. Тому ми не дозволимо нікому безкарно так висловлюватися про Україну. Сам канал уже відреагував на цю подію, подавши й наше засудження цього вчинку", - повідомив посол.

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У політичній партії "Аль Таухід Аль Арабі", яку очолює Ваххаб, заявили, що слова політика, нібито, "неправильно розтлумачили".

"У російсько-українському питанні Віам Ваххаб мав на увазі красу жінок з Росії та України, а не щось ще", – йдеться у заяві партії.

У політсилі Ваххаба додали, що українки й росіянки – "першокласні жінки, оскільки вони заслуговують нашого захоплення і любові, і вони посідали найвищі посади в державних установах, армії й у суспільстві".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+45
Напомните мне пожалуйста.

ЗЕ никогда ничего подобного не говорил?

У него требовали извинений недорогеньки овцы СМИ, посольства, общественные организации, телекомпании?

На ЗЕ кто-то подал иск о защите чести и достоинства?

Так откуда такое возмущение к чужим хамам, когда у нас своего криворожского хама после подобного в президенты выбрали, а не по судам затаскали?
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15.09.2021 00:49
+31
Зеленский Украину сравнил с порноактрисой

и ничего, президентом стал
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15.09.2021 00:54
+18
обезьяны мля)
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15.09.2021 00:45
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обезьяны мля)
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15.09.2021 00:45 Відповісти
лебанонская черножопая зверюшка .
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15.09.2021 00:49 Відповісти
Напомните мне пожалуйста.

ЗЕ никогда ничего подобного не говорил?

У него требовали извинений недорогеньки овцы СМИ, посольства, общественные организации, телекомпании?

На ЗЕ кто-то подал иск о защите чести и достоинства?

Так откуда такое возмущение к чужим хамам, когда у нас своего криворожского хама после подобного в президенты выбрали, а не по судам затаскали?
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15.09.2021 00:49 Відповісти
Зеленский Украину сравнил с порноактрисой

и ничего, президентом стал
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15.09.2021 00:54 Відповісти
Да вобще-то ЗЕ уже будучи президентом сказал, что украинки - это самая доходная статья экспорта.
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15.09.2021 00:59 Відповісти
Сори. Не статьей экспорта, а украинским брэндом.

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15.09.2021 01:03 Відповісти
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15.09.2021 01:04 Відповісти
Это он Магучих имел ввиду.
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15.09.2021 00:57 Відповісти
Тут не извинений нужно требовать, а черножопую обезьяну жёстко наказать!
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15.09.2021 00:58 Відповісти
А я Вахааба с 3.14идором
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15.09.2021 00:58 Відповісти
Отвезите его в зону АТО, его там украинки вылечат.
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15.09.2021 00:59 Відповісти
Ливан - типичный failed state. Нац. валюта потеряла 90% стоимости. В стране жесточайший кризис, потеря управления и хаос.
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15.09.2021 01:10 Відповісти
Самое время ударить по проституткам. А еще временнее в Афганистане. Женщине в университете, чтобы реферат прочитать, надо рот открыть, а через бурку плохо слышно.
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15.09.2021 01:48 Відповісти
Чувак всё напутал. Вам не украинок надо возить а барашков. Их вам привычней любить
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15.09.2021 01:15 Відповісти
Ну что, зеленожопые? Нравится как наших девушек называют после квартального выступления зеледента еще будучи комиком? А он ведь тогда вообще про Украину говорил... Как такой ответ какому-то Маску?
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15.09.2021 01:17 Відповісти
Ну да. В Ливане еще те красотки-явороны. Похотливому поцу только остается облизываться на наших красунь.
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15.09.2021 01:18 Відповісти
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15.09.2021 01:31 Відповісти
как-то так)
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15.09.2021 01:39 Відповісти
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15.09.2021 10:51 Відповісти
Ішака йому в друзі!
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15.09.2021 01:22 Відповісти
мама этого мужика-грязная @лядь...ну всмысле очень красивая женщина
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15.09.2021 01:28 Відповісти
Він властне це і мав на увазі. Соромно казати туркам що ти із України.
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15.09.2021 01:29 Відповісти
Чому?
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15.09.2021 01:41 Відповісти
Тому, що турки ********* як коти і згадують одеських курв.
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15.09.2021 01:44 Відповісти
І? В чому сором?
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15.09.2021 01:49 Відповісти
Якщо ти не знав то турки до всіх жінок так ставляться. Реально помішані обізяни. Враховуючи «вроду» їхніх самиць то не дивно.
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15.09.2021 02:09 Відповісти
ви здивуєтеся, курви є всюди
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15.09.2021 15:13 Відповісти
А паспорт украинский аннулируйте у рахита, а то смотрю много обезьян бегает по Украине с украинскими паспортами.
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15.09.2021 01:30 Відповісти
Ах и да овцы для этих обезьян красивее всех.
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15.09.2021 01:31 Відповісти
Порівняйте ліванок зі шмарами,і буде ні чия один один. Хоча зара жінки по всьому світі схожі на шаболд.
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15.09.2021 01:34 Відповісти
Цей Ваххаб хотів сказати, що Ліванські чоловіки не задоволені своїми жінками?
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15.09.2021 01:43 Відповісти
есть ещё конечно же и такие ливанки..уж незнаю жива ли она,ей местные товарищи хотели голову отрезать за то что она в хиджабе в порноролике снялась.Миа Кхалифа,очень способная модель,не благодарите

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15.09.2021 01:48 Відповісти
Он просто привык больше овец любить...
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15.09.2021 01:54 Відповісти
Ливан редкая помойка из террористов всех мастей . Непонятно что за страна .
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15.09.2021 02:03 Відповісти
Так а в чем проблема-то. Я его как раз прекрасно понимаю. Есть украинки, которые занимаются волонтерской деятельностью в армии, подвозят снабжение в горячих точках, даже помню, украинки погибли во время одной из таких операций. Ну а есть украински, которые летают в Турцию и другие курорты только ради гулек, при чем, у некоторых есть семьи, а некоторые конкретно говорят ухажеру, что условием их встреч будет оплата отдыха. Само собой этот политик сравнил украинок и россиянок с проститутками, но так он ведь действительно только их и видел у себя. Он же не знает о нормальных украинках.
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15.09.2021 02:19 Відповісти
Ясный перец...ХАМАС и Хезболла круче рюсских проституток...за Талибан братский скромно промолчу...он запрещен на срани РАБссиянской...потому шо чеченские тираристы и Талибан братаны муцульмане...
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15.09.2021 02:43 Відповісти
Сподіваюся, ці штани якнайшвидше будуть не здатні вже ні з ким: ні з проституткою, ні зі своєю жінкою, ні навіть - зі своєю рукою.

Залишиться лише дивитися і патякати. І згадувати.
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15.09.2021 02:56 Відповісти
Похоже некоторые типо украинки-наташи себя так зарекомендовали.
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15.09.2021 03:01 Відповісти
Сами же себя и зарекомендовали в мире так.. https://censor.net/ru/news/95111/v_evrope_pochti_kajdaya_chetvertaya_prostitutka__ukrainka
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15.09.2021 03:39 Відповісти
Ты сама ПРОСТИТУТКА.
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15.09.2021 04:04 Відповісти
Він не сказав,що всі українки проститутки.А те що наших повно десь там,це факт.Як і московиток.
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15.09.2021 04:53 Відповісти
То є повна херня . Не має в Лівані нікого "повно" . Усюди є жінки свої чоловіків . Навіть у Газі є . Хоча в Газі буде спокійніше , але в Лівані клімат чудовий . Та порядку там вже так років 45-55 нема й не передбачається . Бо 40-45% там християн , 55-60% мусульман . Є шиїти з Хізбалла , є суніти , є друзи . Десь так 80% християн відверто підтримують й симпатизують Ізраїлю . Суніти просто мріють про мир й спокій . А Хізбала постійно провокує війну . 5 вбитих презідентів за останні так 40 років , декілька прем"єрміністрів . Постійно відбуваються етнічні різанини й згвалутвання .
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15.09.2021 05:59 Відповісти
Я не сказав саме за Ліван. Наших повно в інших країнах. В Туреччині наприклад, як і московиток.А в Україну приїжджають на секс туризм. Одеса одне з найбільш більше секс туристичних міст в Європі. І я нікого за це не критикую
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15.09.2021 12:13 Відповісти
Історично-політична довідка .

Віам Ваххаб є друз за походженням . Журналіст за фахом . Засновник проасадівського й проіранського лобі в Лівані .

По усіх каналах завжди попада у калюжу бо всюди й завжди ствержував , що Асад з бісноватими аятулами надере дупу усім : й туркам , й США , й Ізраїлю . А в реалі усе відбувається з точністю до навпаки . Й авіація й США , й Туретчини , й Ізраїля панує в небі як в Сирії , так й в Лівані , коли має на те бажання й мету . А Асад тримається в Дамаску лише на багнетах ***** .
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15.09.2021 05:49 Відповісти
те як наші "панянки" поводяться в таких країнах як Туреччина чи Єгипет інакше як ********* не назвеш.
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15.09.2021 06:50 Відповісти
Якщо туди завезти 10 000 українок, то їх країна стане жити за законами матріархату.
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15.09.2021 08:04 Відповісти
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15.09.2021 08:15 Відповісти
розірвати всі політичні і дипломатичні відносини! Заборонити в'їзд в Україну АБСОЛЮТНО ВСІМ з ліванським паспортом!
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15.09.2021 08:56 Відповісти
а якщо продовжать смердіти в бік України, то наступний вибух (як рік назад) знесе вже не частину бейруту, А ВЕСЬ БЕЙРУТ І ПОЛОВИНУ ЛІВАНУ!
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15.09.2021 08:59 Відповісти
А чего вы подняли вой? Репутация, которую заслужили шалавы, которые массово туда едут за не разбалованными и "изголодавшимся" и по сексу мужиками, естественные потребности которых загнаны под плинтус религией, вполне ЗАСЛУЖЕНА! Все сказано им уместно и в контексте, он говорил о тех женщинах, о которых ему известно и которые составляют тренд на Ближнем Востоке, а не скромных домозяйках и верных женах живуших у себя дома!
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15.09.2021 09:03 Відповісти
Сколько раз наших ,даже не знаю как их назвать, задержали на ню фото сессиях? И всё это в мусульманских странах , а там за такое могут и камнями забить и пофиг на гражданство. И после этого мы удивляется такому отношению?
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15.09.2021 09:05 Відповісти
новый вид комплимента женщине о ее карсоте - ты проститутка, коротко и понятно
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15.09.2021 09:08 Відповісти
А чому іхні жінки за атуються в матулу шо є що приховувати
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15.09.2021 09:14 Відповісти
Ну опыт у человека такой!Чего вы прицепились?!
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15.09.2021 09:26 Відповісти
пусть молчит в тряпочку, а не по телеку патякает.
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15.09.2021 15:17 Відповісти
По Ливанским законам, если женщина спала больше чем с одним мужчиной - она проститутка.
Когда то и у на считалось, если больше 7.
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15.09.2021 10:41 Відповісти
Разве он солгал? Огромное количество наших женщин едет туда раздвигать ноги или быть содержанками
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15.09.2021 11:45 Відповісти
НЕМОЩЬ СТАРЫЙ УЖЕ ТОЛЬКО ЯЗЫКОМ УМЕЕТ !!! ХРЕН НЕ СТОИТ УЖЕ !)
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15.09.2021 11:55 Відповісти
 
 