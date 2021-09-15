Ліванський політик Ваххаб порівняв українок з повіями, посольство вимагає вибачень. ВIДЕО
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Колишній міністр екології Лівану, глава партії "Аль Таухід Аль Арабі" Віам Ваххаб публічно порівняв українських жінок із повіями.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Букви".
Скандальну заяву Ваххаб зробив в ефірі місцевого телеканалу. Він згадав, як обговорював із президентом країни Мішелем Ауном відродження туризму в Лівані.
"Я сказав йому: "Якщо ми є країною проституції, дозвольте нам ввезти 10 тисяч російських або українських жінок", – заявив Ваххаб.
Політик додав, що президент відреагував на його "пропозицію" посмішкою.
Заяву політика розкритикували в соціальних мережах. Миттєво відреагувало і посольство України в Лівані.
"Посольство України в Ліванській Республіці рішуче засуджує образливі висловлювання та приниження гідності громадян України головою партії "Аль Таухід Аль Арабі" паном Віамом Ваххабом на телеканалі "Аль Жадід" та звертається з вимогою публічного вибачення перед громадянами України", - йдеться у повідомленні дипустанови.
Посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив, що посольство готує позови до суду через заяви політика.
"Ми вже мали подібний досвід з ліванським телеканалом. Тому ми не дозволимо нікому безкарно так висловлюватися про Україну. Сам канал уже відреагував на цю подію, подавши й наше засудження цього вчинку", - повідомив посол.
У політичній партії "Аль Таухід Аль Арабі", яку очолює Ваххаб, заявили, що слова політика, нібито, "неправильно розтлумачили".
"У російсько-українському питанні Віам Ваххаб мав на увазі красу жінок з Росії та України, а не щось ще", – йдеться у заяві партії.
У політсилі Ваххаба додали, що українки й росіянки – "першокласні жінки, оскільки вони заслуговують нашого захоплення і любові, і вони посідали найвищі посади в державних установах, армії й у суспільстві".
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕ никогда ничего подобного не говорил?
У него требовали извинений недорогеньки овцы СМИ, посольства, общественные организации, телекомпании?
На ЗЕ кто-то подал иск о защите чести и достоинства?
Так откуда такое возмущение к чужим хамам, когда у нас своего криворожского хама после подобного в президенты выбрали, а не по судам затаскали?
и ничего, президентом стал
Залишиться лише дивитися і патякати. І згадувати.
Віам Ваххаб є друз за походженням . Журналіст за фахом . Засновник проасадівського й проіранського лобі в Лівані .
По усіх каналах завжди попада у калюжу бо всюди й завжди ствержував , що Асад з бісноватими аятулами надере дупу усім : й туркам , й США , й Ізраїлю . А в реалі усе відбувається з точністю до навпаки . Й авіація й США , й Туретчини , й Ізраїля панує в небі як в Сирії , так й в Лівані , коли має на те бажання й мету . А Асад тримається в Дамаску лише на багнетах ***** .
Когда то и у на считалось, если больше 7.