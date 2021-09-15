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Китай (1932) Євросоюз (7148) Боррель (811)

Відносини між Євросоюзом і Китаєм стають дедалі складнішими. Розрив у наших цінностях зростає, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Відносини між Євросоюзом і Китаєм стають дедалі складнішими. Розрив у наших цінностях зростає, - Боррель

Відносини між Європейським Союзом і Китаєм з кінця минулого року змінилися не на краще і стали більш складними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"За останні місяці багато що змінилося в цих важливих відносинах і не обов'язково в кращий бік. Вони стають все більш складними", - йдеться в заяві Борреля, яку оголосила у вівторок в Європарламенті в Страсбурзі комісар ЄС з міжнародного партнерства Ютта Юрпілайнен.

Боррель нагадав, що до кінця 2020 року мали місце позитивні кроки в розвитку відносин. Сторони йшли до відновлення балансу в економічних зв'язках і розвитку "внутрішнього набору інструментів для вирішення проблем". Це дозволило завершити в грудні переговори з всеосяжної угоди про інвестиції.

Глава дипломатії ЄС дав зрозуміти, що, саме виходячи із зацікавленості Китаю в стосунках з Європою, країни союзу погодили санкції за порушення прав людини проти китайських чиновників у рамках глобального режиму санкції ЄС в сфері прав людини.

"Рішення Китаю ввести контрзаходи, зокрема проти членів Європарламенту, просто за висловлювання своєї думки призвело до погіршення відносин", - зазначив Боррель.

Також читайте: Боррель: Росія нікуди не зникне. Потрібно бути єдиними і прагнути до менш конфліктних відносин

"Китай залишається все більш напористою глобальною державою, яка не гребує наданням економічного тиску на країни і суб'єктів, з політикою яких він не згоден. Розрив у наших цінностях зростає", - наголосив він.

Боррель закликав до солідарності країни ЄС. Вони повинні давати знати Китаю про неприйнятність певних дій. Верховний представник ЄС вважає, що загальний підхід до відносин з КНР залишається чинним. Брюссель розглядає цю державу "як партнера, конкурента і суперника".

У заяві наголошується, що Китай для ЄС - ключовий економічний партнер і політичний гравець, без якого неможливо ефективно вирішувати глобальні проблеми. Водночас ЄС повинен висловлювати свою думку, стояти на своєму і не відступати в тих сферах, де існують фундаментальні розбіжності, перш за все з прав людини.

"Наша нинішня структура відносин з Китаєм цілком відповідає рекомендаціям цього звіту. Наш загальний підхід містить ключові зовнішньополітичні цілі, які не залежать від конкретних суб'єктів, таких як стратегічна автономія", - йдеться в заяві.

"Ми прагнемо до міжнародної співпраці, яке зберігає наші цінності і засновану на правилах багатосторонню систему. Ми налагоджуємо партнерські відносини з однодумцями - і це виражено в стратегії ЄС щодо Індо-Тихоокеанського регіону", - додав Боррель.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Вы им ещё пару современно-технологических заводиков подкинте, и не за горами то время когда вас гендероозабоченных обменяют у евроарабоазиатов на урюк и привезут как дешёвую рабсилу.
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15.09.2021 07:18
+6
А що - у євросоюзівських структурах аналітики закінчилися? Брюссель не бачить, що Китай рветься до економіко-політичної гегемонії у світі? Вони просто продовжують розвивать ту політику, яку не зміг втілить СРСР у ХХ столітті!
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15.09.2021 07:17
+3
Китайцы и так уже скупили пол Европы,какой там разрыв..
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15.09.2021 07:16
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Китайцы и так уже скупили пол Европы,какой там разрыв..
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15.09.2021 07:16 Відповісти
А що - у євросоюзівських структурах аналітики закінчилися? Брюссель не бачить, що Китай рветься до економіко-політичної гегемонії у світі? Вони просто продовжують розвивать ту політику, яку не зміг втілить СРСР у ХХ столітті!
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15.09.2021 07:17 Відповісти
Вы им ещё пару современно-технологических заводиков подкинте, и не за горами то время когда вас гендероозабоченных обменяют у евроарабоазиатов на урюк и привезут как дешёвую рабсилу.
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15.09.2021 07:18 Відповісти
Учите соловьиный китайский, скоро пригодится.
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15.09.2021 07:30 Відповісти
Не дуже погано, як для дітлаха((( передавайте привіт шефіні баронесі ФДЛ.
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15.09.2021 07:31 Відповісти
У ефрейтора красной армии Баварской Советской Республики Адольфа Гитлера в 1918 году тоже не сложились....и он ушел... в нацисты предатель краснопузых фашистов...
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15.09.2021 07:35 Відповісти
Гербом Баварской республики была кстати красная звезда,а гербом красный флаг...,Совпадение? Не думаю
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15.09.2021 07:40 Відповісти
По поводу Китая скажу личное мнение...,китайская экономика по факту дряхлая и одноразовая,поскольку товары очень низкого качества,а эффективность особенно китайских двигателей особенно для танков и самолетов никакая....,за тряпки ваще молчу...,после первой стирки можно выбрасывать на помойку...
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15.09.2021 07:53 Відповісти
Боррель: "Разрыв в наших ценностях растет".

Простите, а у Китая и ЕС есть хоть какие-либо общие ценности? А почему г-н Боррель считает, что Китай должен исповедовать европейские ценности? Что европейская цивилизация лучше/выше/более развита, чем китайская?
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15.09.2021 08:17 Відповісти
Китайці не ******* геїв.Аевропейці зараз головною цивілізаційною цінністю вважають сраку.
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15.09.2021 09:05 Відповісти
Вот! Ещё один существенный повод для наложения самых суровых санкций на китайцев!
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15.09.2021 09:13 Відповісти
Дійшло ? Як до жирафа на сьомий день.

Та ви шо ... Стоятимете на своєму і не відступатимете ?

Дай, Боже, нашому теляті вовка з*їсти.

"Принципові" ви наші.
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15.09.2021 08:25 Відповісти
Философия построения и функционирования общества. У Китая она отработана тысячелетиями. И коммунисты к ней приспособились. Ценности исторически складывались. И их не унифицировать нужно, а вырабатывать переходные коммуникаторные программы для сосуществования.
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15.09.2021 08:33 Відповісти
Вы, безусловно, правы, но дело в данном случае даже не в этом. Не слежу пристально за взаимоотношениями ЕС и Китая, Но судя по тому, что написано в этом заявлении Борреля, ЕС ввел санкции против китайских чиновников за то, что им представляется "нарушением прав человека", а эти жёлтые обезьяны вместо того, чтобы покаяться, посыпать голову пеплом и без промедления удовлетворить все хотелки белых сахибов посмели ввести контрсанкции против европейцев и даже, подумать только(!), против самих членов Европарламента - всегда и абсолютно правых и неприкасаемых! Возмутительная, совершенно неприемлемая наглость, требующая не какого-то заявления, а немедленного сурового и беспощадного ответа обнаглевшим жёлтым дикарям.

Если бы это было возможно!
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15.09.2021 08:47 Відповісти
Краснопузый Ссср дохляк и краснопузый Китай,это плохая копия деревянного советского дерьма... Европа это цивилизация,демократия и экономическая мощь,котоая подкреплена частной инициативой каждого жителя ЕС....,впрочем в США тож самое.... Среди Нобелевских лауератов бв США 325 американских ученых,Германия 91,Великобритания 113,Франция 56,...Китай 8...сромно однако... для вяликаго Китая...
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15.09.2021 08:35 Відповісти
Папір, книгодрукування, порох, компас...
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15.09.2021 17:48 Відповісти
Кстати Китайская народная республика официально стала государством 1 октября 1949 года....,так что Манджурия это вам не США или Британия
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15.09.2021 08:46 Відповісти
А чего ЕС ожидал от коммунистов?
Придавите этих комуняк!
Откажитесь от их товаров и товаров в которых есть китайские детали.
Слабо?
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15.09.2021 10:31 Відповісти
Китай считает захват России вопросом времени и присматривается уже к Европе.Про какую цивилизацию говорят,если в древности Китаем называли Махачин( раскрою секрет) и он был совсем в другой части света.
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15.09.2021 10:44 Відповісти
 
 