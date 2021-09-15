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поранення (2657) Донбас (21704) ЗСУ (5784) операція Об'єднаних сил (4149)

Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 4 порушення "тиші", війська РФ били зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 4 порушення

За минулу добу, 14 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі населеного пункту Піски противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Нью-Йорка російські найманці двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Шумів ворог здійснив обстріл із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм та мінометів 120 калібру.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили в штабі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 24-річний український воїн Дем'ян Данилів загинув 13 вересня внаслідок російського обстрілу поблизу Причепилівки. ФОТО

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 15 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Автор: Наталя Джума
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Чому мовчить ЗЕ?Тільки за минулу неділю ми втратили загиблими та раненими більше 30-ти воїнів а Президент тупо мовчить.Можливо не хоче мокшанам зіпсувати вибори?
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15.09.2021 07:28 Відповісти
Сидіть тихо, атопутіннападьоть.(С)
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15.09.2021 07:34 Відповісти
Він мовчить, бо не навчений говорити правду.
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15.09.2021 20:45 Відповісти
А ответка была? И скольким,после ответки,рашистам оторвало яйца? не слышу!
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15.09.2021 07:38 Відповісти
Увы, я подозреваю что к жуткому сожалению ни одного рашиста не было убито или ранено нашим огнём. Кроме двух которые позавчера ********** на мины и отправились на концерт кобздона.
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15.09.2021 08:42 Відповісти
Одужуй якнайшвидше.
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15.09.2021 08:08 Відповісти
Наглый 3,14здешь
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15.09.2021 09:00 Відповісти
пораненому воїну якнайшвидшого одужання і повного відновлення...

його побратимам мужності і непереляканих вказівками преЗЕ командирів, здатних приймати рішення, а не перекладувати папірці...

іхтамнєтам та сєпарам - згинуть як роса на сонці...
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15.09.2021 10:04 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!

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15.09.2021 13:29 Відповісти
Одужання Захиснику!
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15.09.2021 14:06 Відповісти
 
 