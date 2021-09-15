Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 4 порушення "тиші", війська РФ били зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів, - штаб ООС

За минулу добу, 14 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі населеного пункту Піски противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Нью-Йорка російські найманці двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Шумів ворог здійснив обстріл із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм та мінометів 120 калібру.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили в штабі.

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Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 15 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.