21 РСЗО "Град", 47 танків і 24 гаубиці: війська РФ розмістили десятки одиниць військової техніки на Донбасі. Таблиця
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Спецмісія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала десятки одиниць військової техніки військ РФ, серед яких танки, "Гради", гаубиці та БМП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 14 вересня.
"СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього", - йдеться в повідомленні.
Так, Місія зафіксувала 21 реактивну систему залпового вогню, розміщену в порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Луганської області.
Крім того, були зафіксовані 47 танків на двох полігонах у непідконтрольних уряду районах Луганської області.
Також Місія зафіксувала бронетранспортер в житловому кварталі підконтрольного уряду району Донецької області та 2 бойові броньовані машини в непідконтрольному уряду районі Луганської області.
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Об этом сообщает 10 Горно-штурмовая бригада на Facebook.
Под обстрелом оказался белый ЗИЛ центра - машина, которую видно издалека. На ее борту - надпись большими буквами о принадлежности.