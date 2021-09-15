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21 РСЗО "Град", 47 танків і 24 гаубиці: війська РФ розмістили десятки одиниць військової техніки на Донбасі. Таблиця

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

21 РСЗО

Спецмісія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала десятки одиниць військової техніки військ РФ, серед яких танки, "Гради", гаубиці та БМП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 14 вересня.

"СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього", - йдеться в повідомленні.

Так, Місія зафіксувала 21 реактивну систему залпового вогню, розміщену в порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Луганської області.

Крім того, були зафіксовані 47 танків на двох полігонах у непідконтрольних уряду районах Луганської області.

Також Місія зафіксувала бронетранспортер в житловому кварталі підконтрольного уряду району Донецької області та 2 бойові броньовані машини в непідконтрольному уряду районі Луганської області.

Також читайте: Представникам спецмісії ОБСЄ передано ноту про обстріли з боку військ РФ, у яких загинули четверо і поранено 13 українських воїнів, - СЦКК

21 РСЗО Град, 47 танків і 24 гаубиці: війська РФ розмістили десятки одиниць військової техніки на Донбасі 01
21 РСЗО Град, 47 танків і 24 гаубиці: війська РФ розмістили десятки одиниць військової техніки на Донбасі 02

Автор: Наталя Джума
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Головний кловун зазирне ***** вглаз і той втече з Домбасу.
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15.09.2021 07:41 Відповісти
Потрібно вводити воєнний стан та збільшувати чисельність ЗСУ.
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15.09.2021 10:44 Відповісти
введи собі ділду
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15.09.2021 10:56 Відповісти
Ты уже ввёл, сепаратистов во главе с Зе. По самые гланды.
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15.09.2021 11:28 Відповісти
🤣
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15.09.2021 07:48 Відповісти
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как миссия ОБСЕ фиксирует военную технику РФ....
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15.09.2021 08:15 Відповісти
Щас писькограй их видосиками разбомбит.
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15.09.2021 08:23 Відповісти
Дрібниця, головне виділити мільярди на посадку дерев і ввести латиницю. Головнокомандувач знає, що робити, збиваєте його з геніальних думок своєю війною.
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15.09.2021 08:27 Відповісти
Ну я так понял мир уже наступил,да зелебобы?
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15.09.2021 08:30 Відповісти
и что нам про это раSSкажет "нестаранаканфликта" и её кремлёвский убийца?
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15.09.2021 08:42 Відповісти
це ж класні мішені для відпрацювання ударних безпілотників і баражуючих ***********, можна навіть випробовувати роєм, нова тенденція. 47 танків в одному місці, 47 бражуючих *********** туди випутити з розподілом цілей, і нічого орки не встигнуть і не зможуть зробити
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15.09.2021 11:01 Відповісти
Обстрелы на Донбассе не утихают. Так, 14 сентября под огонь из ствольной артиллерии попал и пост наблюдения Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

Об этом сообщает 10 Горно-штурмовая бригада на Facebook.

Под обстрелом оказался белый ЗИЛ центра - машина, которую видно издалека. На ее борту - надпись большими буквами о принадлежности.



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15.09.2021 11:02 Відповісти
 
 