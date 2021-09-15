Є перші ознаки переміщення Аль-Каїди в Афганістан. І це лише початок, - ЦРУ

Американські спецслужби бачать перші ознаки того, що бойовики Аль-Каїди почали повертатися в Афганістан.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це під час пресконференції повідомив заступник директора Центрального розвідувального управління Девід Коен.

"Ми вже починаємо бачити деякі ознаки можливого переміщення Аль-Каїди до Афганістану. Але це тільки початок, тому ми будемо дуже уважно стежити за цим", – зазначив він.

За оцінками американської розвідки, Аль-Каїді знадобиться від одного до двох років, щоб відновити здатність нести загрозу для США.

Побоювання, що терористичне угрупування Аль-Каїда може відродитися після виведення військ США з Афганістану, ще за два дні до захоплення талібами країни повідомляв міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

За його словами, держави, які не реалізувалися, є благодатним ґрунтом для таких людей.

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Аль-Каїда – терористичне угруповання, яке зародилося наприкінці 1980-х років.

Її учасники організували безліч терактів по всьому світу, зокрема теракти 11 вересня 2001 року, під час яких були зруйновані будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, а також пошкоджено будівлю Пентагону.

Тоді загинули майже 3 тис. осіб. Лідер Аль-Каїди Усама бен Ладен був убитий під час операції американських спецпідрозділів за наказом президента США Барака Обами.

15 серпня угруповання Талібан захопило всі великі населені пункти Афганістану та столицю Кабул.

Президент Ашраф Гані подав у відставку й залишив країну. Після захоплення палацу глави держави офіційний представник політофісу Талібану Мухаммед Наїм повідомив про закінчення війни в Афганістані.

Іноземні країни почали масову евакуацію громадян.

Контроль аеропорту в Кабулі та повітряного руху в ньому США припинили 31 серпня. Того ж дня з Афганістану вилетів останній літак з американськими силами.