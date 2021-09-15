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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Аль-Каїда (16) Афганістан (450) ЦРУ (117)

Є перші ознаки переміщення Аль-Каїди в Афганістан. І це лише початок, - ЦРУ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Є перші ознаки переміщення Аль-Каїди в Афганістан. І це лише початок, - ЦРУ

Американські спецслужби бачать перші ознаки того, що бойовики Аль-Каїди почали повертатися в Афганістан.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це під час пресконференції повідомив заступник директора Центрального розвідувального управління Девід Коен.

"Ми вже починаємо бачити деякі ознаки можливого переміщення Аль-Каїди до Афганістану. Але це тільки початок, тому ми будемо дуже уважно стежити за цим", – зазначив він.

За оцінками американської розвідки, Аль-Каїді знадобиться від одного до двох років, щоб відновити здатність нести загрозу для США.

Побоювання, що терористичне угрупування Аль-Каїда може відродитися після виведення військ США з Афганістану, ще за два дні до захоплення талібами країни повідомляв міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

За його словами, держави, які не реалізувалися, є благодатним ґрунтом для таких людей.

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Аль-Каїда – терористичне угруповання, яке зародилося наприкінці 1980-х років.

Її учасники організували безліч терактів по всьому світу, зокрема теракти 11 вересня 2001 року, під час яких були зруйновані будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, а також пошкоджено будівлю Пентагону.

Тоді загинули майже 3 тис. осіб. Лідер Аль-Каїди Усама бен Ладен був убитий під час операції американських спецпідрозділів за наказом президента США Барака Обами.

15 серпня угруповання Талібан захопило всі великі населені пункти Афганістану та столицю Кабул.

Президент Ашраф Гані подав у відставку й залишив країну. Після захоплення палацу глави держави офіційний представник політофісу Талібану Мухаммед Наїм повідомив про закінчення війни в Афганістані.

Іноземні країни почали масову евакуацію громадян.

Контроль аеропорту в Кабулі та повітряного руху в ньому США припинили 31 серпня. Того ж дня з Афганістану вилетів останній літак з американськими силами.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
такие ?

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15.09.2021 09:11
+3
Ну наличие в Афгане Алькаиды дает США повод, не начиная наземных операций, начать выборочные бомбардировки.

Кто не спрятался - сами себе Алькаида.
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15.09.2021 09:00
+3
Щас она через эвакуированых расползется по миру
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15.09.2021 09:19
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Туркмени з таджиками посіяли квіти для зустрічі визволилелів.
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15.09.2021 08:31 Відповісти
такие ?

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15.09.2021 09:11 Відповісти
Во заруба там скоро начнётся!
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15.09.2021 08:33 Відповісти
а вы чем-то думали???
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15.09.2021 08:43 Відповісти
Пусть лезут подальше и у наших северных друзей гемор появится и они от нас *********
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15.09.2021 08:45 Відповісти
либо договорятся, ворон ворону глаз не выклюет
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15.09.2021 10:32 Відповісти
Выходит что Пакистан совместно с США уделал совок в Афгане, но сейчас поддерживая афганских талибов он уже работает против США. Китай тоже один из первых договорился с талибами и в тайне их поддерживает. Стало быть пазл сложился- китайско-пакистанская ось одновременно работает против оси 'москва- Дели', и также против США. Вместе с тем Индия начала активно закупать у США и ЕС оружие.
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15.09.2021 08:47 Відповісти
я думаю..скоро мы увидим новую Сирию, где все, воюют против всех....
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15.09.2021 08:48 Відповісти
Ну наличие в Афгане Алькаиды дает США повод, не начиная наземных операций, начать выборочные бомбардировки.

Кто не спрятался - сами себе Алькаида.
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15.09.2021 09:00 Відповісти
Щас она через эвакуированых расползется по миру
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15.09.2021 09:19 Відповісти
"Когда ж работе вашей приблизится конец
весь тяжкий труд разрушит лентяй или глупец" (с) Киплинг

И здесь нет никакого расизма, генетически афганцы - "белые" и даже индоевропейцы.
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15.09.2021 09:47 Відповісти
На тлі знахабнілої проведінки московського та китайськомаоїстського цариків (їхнє торжество з приводу побіди талібів, вчорашній запуск ракети на обопільному полігоні "КНДР", дипломатичний ляпас китайського царика Байденові, форсоване наповнення окупованих Донбасу та Білорусії московськими військами...) повідомлення ЦРУ звучить більш ніж красномовно! Час робить все явним! Ніхто не в силах обманути Час (бо за ним - воля самого Всевишнього).
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15.09.2021 09:48 Відповісти
Т.е. ЦРУ это не предполагало, выводя войска?
ЦРУ не дебилы! Значит этого и добивались.
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15.09.2021 10:26 Відповісти
********. І нащо було виходити? Скоро знову повертатись треба буде
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15.09.2021 11:12 Відповісти
 
 