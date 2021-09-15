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Україна опинилася на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

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Україна опинилася на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 вересня у світі зареєстрували 512 992 нові випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8937 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 226 673 731 випадок інфікування, з них 512 992 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 663 088 осіб, з них 8937 за минулу добу.

Україна опинилася на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 203,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові карантинні правила почнуть діяти 20 вересня, - постанова Кабміну

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна опинилася на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8-му, за летальними випадками - 18-ту і 4-ту позицію відповідно.

Україна опинилася на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Незабарои будемо на першому місці. Ми ж чемпіони, як казав Главкловун.
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15.09.2021 08:11
+3
Досить паніку розганяти. А яка Україна по смертності від діареї?
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15.09.2021 08:15
+3
Если народ будет игнорировать вакцину, первое место обеспечено.
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15.09.2021 08:17
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Незабарои будемо на першому місці. Ми ж чемпіони, як казав Главкловун.
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15.09.2021 08:11 Відповісти
Возможно были бы на первом, если бы ввели обязательное регулярное тестирование. В Британии, например, школьников 2 раза в неделю тестируют, студентов 1-2 раза, некоторые компании тестируют сотрудников 2-4 раза в месяц. Поэтому и показатели выше чем в Украине.
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15.09.2021 11:17 Відповісти
Та уже летальних випадках на першому місці (93 із 140 по усій Європі). "Майстри спорту з ковіду" керують державою
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15.09.2021 11:45 Відповісти
Хоть чем-то зебильё сможет гордится
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15.09.2021 08:12 Відповісти
Досить паніку розганяти. А яка Україна по смертності від діареї?
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15.09.2021 08:15 Відповісти
Швидкоплинна, не встигаєш і подумати.
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09.12.2021 08:39 Відповісти
Если народ будет игнорировать вакцину, первое место обеспечено.
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15.09.2021 08:17 Відповісти
У нас в стране 73% населения - долпоепы. Думать почти некому. О какой вакцинации речь?!
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15.09.2021 08:31 Відповісти
Ну хоть где-то при Зеленском мы лидируем!
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15.09.2021 08:20 Відповісти
Тут еще не лидируем. А вот в чем лидируем благодаря зеленскому - обнищанию населения при сказочном обогащению ахметовых-каломойш
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15.09.2021 08:36 Відповісти
Зробиби разом.
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15.09.2021 08:34 Відповісти
Но, мы не остановимся! Догоним и перегоним Европу. Маски, в лучшем случае, на гениталиях носим...
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15.09.2021 08:46 Відповісти
помогает?
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15.09.2021 08:50 Відповісти
Судя по статистике - да. Лишь бы не чипировали.
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15.09.2021 08:51 Відповісти
Надеюсь, тех кто купил/покупает себе covid-сертификаты, карма не заставит долго ждать.
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15.09.2021 08:56 Відповісти
Негативна, але в принципі стабільність.
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09.12.2021 08:36 Відповісти
 
 