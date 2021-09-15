Україна опинилася на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 вересня у світі зареєстрували 512 992 нові випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8937 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 226 673 731 випадок інфікування, з них 512 992 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 663 088 осіб, з них 8937 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 203,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8-му, за летальними випадками - 18-ту і 4-ту позицію відповідно.