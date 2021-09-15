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COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 4600 осіб, померли - 93

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 4600 осіб, померли - 93

В Україні зафіксовано 4640 нових випадки зараження COVID-19 станом на ранок 15 вересня. Також за минулу добу зафіксовано 93 летальні випадки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані пресслужби МОЗ.

"За добу 14 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 531, медпрацівників – 95)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався 22 травня 2021 року. Тоді за добу захворіли 4606 осіб.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 609 осіб;
  • летальних випадків – 93;
  • одужало – 1 858 осіб.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 33 878 осіб,
  • методом ІФА – 8 562 особи,
  • експрес-тестами – 32 991 особа.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 325 796 осіб;
  • одужало – 2 225 130 осіб;
  • летальних випадків – 54 550;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.

Також читайте: Питання про переведення України в "жовтий" рівень карантину буде вирішуватися, як мінімум, в понеділок-вівторок наступного тижня, - Ляшко

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 4600 осіб, померли - 93 01
COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 4600 осіб, померли - 93 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Добре було би щодня бачити статистику, скільки заразилося серед вакцинованих...
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15.09.2021 09:17
+3
Нехай щастить
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15.09.2021 08:31
+3
Не у всех.

А антиваксерам Бог в помощь.
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15.09.2021 08:57
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С такой динамикой, скоро заберут у нас безвиз с ЕС. И будем сидеть опять взаперти.
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15.09.2021 08:29 Відповісти
Нехай щастить
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15.09.2021 08:31 Відповісти
Сиди дома, ****.
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15.09.2021 08:45 Відповісти
Не у всех.

А антиваксерам Бог в помощь.
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15.09.2021 08:57 Відповісти
Верной дорогой идем! Быстро идем! Уверенно! Это через недельку нам и безвиз, это нам и Египет с Турцией. Фули там, вируса нет.
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15.09.2021 08:43 Відповісти
Почему в Днепре стабильно больше всего умерших по Украине? При этом самая лучшая по этому профилю 21 инфекционная больница полупустая, туда практически не везут никого?
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15.09.2021 08:43 Відповісти
Чтобы объяснить пользу прививки просто и понятно, многие эксперты приводят аналогию с игральной костью. Ведь, заразившись вирусом, инфицированный в некотором смысле вступает в игру с фортуной и "бросает кости на стол".

Выпала единица или двойка - считайте, зараженному крупно повезло: не исключено, что он или она даже не заметят инфекции, переболев дома и практически без симптомов. Тройка или четверка - пациенту потребуется профессиональная помощь врачей, а возможно, и кислород. Пятерка означает тяжелую форму болезни, при которой велик риск попасть в реанимацию. Шестерка - летальный исход.

Вакцинация словно "закрашивает" точки на кубике игральной кости - так, чтобы выбросить больше четверки было невозможно в принципе. Однако бросать кости все равно придется.

Каждому. А возможно, и не один раз.
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15.09.2021 09:02 Відповісти
У ботів нова ідея - ширятися невідомо чим цілий час. В принципі, очікувано - на фоні повальної захворюваності у самих вакцинованих країнах.

2022 - рік чіпа.

Ідею чіпа - в студію! Чи темники ще не підвезли?
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15.09.2021 09:05 Відповісти
перепрошую, але де у моєму пості ви побачили призив ширятися невідомо чим? прохання процитувати! Я лише написав, що усі ми в грі, і "чіповані" і "нечіповіані"
Доречі, як ви собі уявляєте чіп? що повинен вміти робити цей цчіп та з чим взаємодіяти? Ви взагалі знаєте, як влаштований компьютер та чіпи, як вони гріються та скільки потребують енергії?
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15.09.2021 09:11 Відповісти
Невідомо чим, бо хто дає гарантії від наслідків? Навпаки, ваші проблеми після вакцинації - тільки ваші. І це повально закріплюється у різних країнах на рівні законів. У нас - і так всім пофіг, що у тій вакцині, і що з вами станеться на третій день, на третій тиждень, на третій місяць...
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15.09.2021 09:27 Відповісти
і, якщо я натрапив на такого обізнаного та досвіченого дописувача, як Ви, чи не підкажете, як активувати чіп, При кожному щепленні вводять різні, чи один чіп підєднується до іншого? чи вміє чіп передавати , на яку відстань та якої потужності його передавач... може його на радіоприймач в фм діапазоні можна слухати!
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15.09.2021 09:14 Відповісти
Отак вам відразу все розкажи...

Подумайте, як ваш смартфон відправляє фото і відео на вишку, розташовану на відстані кілометрів, не маючи антени. Може тоді частина питань відпаде.
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15.09.2021 09:23 Відповісти
а вам не спадало на думку, чого в смартфоні така велика батарея, чому він гріється та чому вишки для смартфонів розміщують сотами? Взагалі, що цікавого можна прийняти або передати в ефір навіть, гіпотетично, якби це було можливо? найпростіший передавач можна зробити навіть на одному транзисторі 315 але.. йому потрібна велика напруга - 9 в крона та відстань на яку він зможе передати , достатньо сильно гріючиссь не перевищить 100 метрів у фм діапазоні. а ще потрібнго інформацію обробляти, якось збирати, зберігати....
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15.09.2021 09:33 Відповісти
Ого, смотрю тут знатоки 315х транзисторов имеются

Аничо, что его уже более чем пиисят лет как выпускают, а? Полвека не срок, не?

Аккуратнее нада, не так толсто - при входе в магазин на рамках сканы ставят. Не ходите в крупные ТРЦ и будет вам щастье
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15.09.2021 09:39 Відповісти
Начнем с того, что у каждого смартфона есть антенна и без нее он никуда и ничего передаст!

Дальше обсуждать нет смысла...
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15.09.2021 09:37 Відповісти
І це все?

Як прийняти сигнал в форматі GSM (на частоті понад 1.8 ГГц) від портативного передавача з вихідною потужністю 2-5 Вт на відстані кілометр крізь стіни і матеріальні перешкоди на місцевості? Причому антеною у смартфона слугує частина його мікросхеми - хто не знає.

От про що я питав.
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15.09.2021 09:53 Відповісти
Добре було би щодня бачити статистику, скільки заразилося серед вакцинованих...
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15.09.2021 09:17 Відповісти
Хтож вам такую даст... Хотя - можете по Израилю глянуть.
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15.09.2021 09:30 Відповісти
не покажут, а если и покажут, то запутают как англичане.Вчера я писал стату англичан:

Смерть через 21 день или более после второй дозы
458

общая смертность в период не от ковид 57 263

процент 0,8%

смотрим после и отвечаем откуда взялись цифры? от яблок отняли груши и получили сливы???Нет я понимаю вполне КАК она взялась,я считать умею, НО к чему оно?

Взять смерти от ковид (как зарегили) и вывести в процент на фоне общей смертности не от ковид ?И в одном случае получить высокий (где не привиты) в другом низкий (где две дозы) и на этих цифрах играть на стаде? Уберите с нее смерти насильства,несчасные случаи и пр. ерунду,уберите рак и хроников и цифры будут меняться очень сильно.

Образно уменьшаем смерность общую откинув аварии,пожары,утопленики и др . до 40000, и процент смертности после 21 дня и двух доз становиться под 14% а если убрать больше то и процент выше, игра цифр, ими то и загнали стадо по домам внушив страх.
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15.09.2021 09:42 Відповісти
виявити скільки заразилося серед вакцинованих - не просте завдання - бо в більшості випадків, або ніяких симптомів немає - людина навіть не знає, що перенесла або симптоми невеличкого ОРЗ. Однак, вирогідно, що на такому кількості щеплень буде якийсь процент людей, в кого або СНІД, про який вони не знають, або якісь захворювання аутоімунні, або проблеми з імунітетом... Тут вже ти сам, коли заповнюєш анкету, якщо збрешеш - собі лише гірше а не якомусь МОЗ
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15.09.2021 09:45 Відповісти
Непростое оно оттого, что результаты могут оказацца не того... Ну тоесть выйти на самих себя можно будет... пипл не поймёт.
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15.09.2021 09:50 Відповісти
Ніяке це не ОРЗ, тим більше, не безсимптомне. Ковід - це згущення крові, втрата нюху, температура і збої в роботі імунної системи. Якщо цього немає, тоді дійсно це ОРЗ.
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15.09.2021 09:56 Відповісти
я хворів двічи, і скажу що згущення крові це лише наслідокю. Перший раз у лютому 20 року із втратою нюху, температурою, проблемами з нирками, відчуттям піску у очах, проблемами з печінкою... другий раз у березні - то вже трешачок був, коли тещу з лікарні з вірусом додому привезли.... от тоді вже було і згущення крові і проблеми з серцем і наднизький кіслород у крові -85 одиниць.... госпіталізувати не стали - кажуть місць немає. Та й сам не схотів - бо грошей теж пожалкував.... тож друзі лікарі витягнули
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15.09.2021 10:07 Відповісти
Думаю, ми тепер будемо хворіти без кінця, вакциновані і не вакциновані, поки населення не скоротиться до потрібного організаторам цієї війни рівня.
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15.09.2021 19:19 Відповісти
и умерло...
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15.09.2021 15:09 Відповісти
 
 