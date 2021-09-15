COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 4600 осіб, померли - 93
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В Україні зафіксовано 4640 нових випадки зараження COVID-19 станом на ранок 15 вересня. Також за минулу добу зафіксовано 93 летальні випадки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані пресслужби МОЗ.
"За добу 14 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 531, медпрацівників – 95)", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався 22 травня 2021 року. Тоді за добу захворіли 4606 осіб.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 609 осіб;
- летальних випадків – 93;
- одужало – 1 858 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 33 878 осіб,
- методом ІФА – 8 562 особи,
- експрес-тестами – 32 991 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 325 796 осіб;
- одужало – 2 225 130 осіб;
- летальних випадків – 54 550;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.
Будь ласка, зачекайте...
А антиваксерам Бог в помощь.
Выпала единица или двойка - считайте, зараженному крупно повезло: не исключено, что он или она даже не заметят инфекции, переболев дома и практически без симптомов. Тройка или четверка - пациенту потребуется профессиональная помощь врачей, а возможно, и кислород. Пятерка означает тяжелую форму болезни, при которой велик риск попасть в реанимацию. Шестерка - летальный исход.
Вакцинация словно "закрашивает" точки на кубике игральной кости - так, чтобы выбросить больше четверки было невозможно в принципе. Однако бросать кости все равно придется.
Каждому. А возможно, и не один раз.
2022 - рік чіпа.
Ідею чіпа - в студію! Чи темники ще не підвезли?
Доречі, як ви собі уявляєте чіп? що повинен вміти робити цей цчіп та з чим взаємодіяти? Ви взагалі знаєте, як влаштований компьютер та чіпи, як вони гріються та скільки потребують енергії?
Подумайте, як ваш смартфон відправляє фото і відео на вишку, розташовану на відстані кілометрів, не маючи антени. Може тоді частина питань відпаде.
Аничо, что его уже более чем пиисят лет как выпускают, а? Полвека не срок, не?
Аккуратнее нада, не так толсто - при входе в магазин на рамках сканы ставят. Не ходите в крупные ТРЦ и будет вам щастье
Дальше обсуждать нет смысла...
Як прийняти сигнал в форматі GSM (на частоті понад 1.8 ГГц) від портативного передавача з вихідною потужністю 2-5 Вт на відстані кілометр крізь стіни і матеріальні перешкоди на місцевості? Причому антеною у смартфона слугує частина його мікросхеми - хто не знає.
От про що я питав.
Смерть через 21 день или более после второй дозы
458
общая смертность в период не от ковид 57 263
процент 0,8%
смотрим после и отвечаем откуда взялись цифры? от яблок отняли груши и получили сливы???Нет я понимаю вполне КАК она взялась,я считать умею, НО к чему оно?
Взять смерти от ковид (как зарегили) и вывести в процент на фоне общей смертности не от ковид ?И в одном случае получить высокий (где не привиты) в другом низкий (где две дозы) и на этих цифрах играть на стаде? Уберите с нее смерти насильства,несчасные случаи и пр. ерунду,уберите рак и хроников и цифры будут меняться очень сильно.
Образно уменьшаем смерность общую откинув аварии,пожары,утопленики и др . до 40000, и процент смертности после 21 дня и двух доз становиться под 14% а если убрать больше то и процент выше, игра цифр, ими то и загнали стадо по домам внушив страх.
В настоящее время в опорных по коронавирусу больницах Харькова лечится от опасного инфекционного заболевания 281 больной. Об этом сообщила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан. По данным городского совета, среди пациентов всего 9 человек, которые ранее были вакцинированы против COVID-19.