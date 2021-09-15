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СOVID-19 - найскладніше випробування для світу з часів Другої світової війни, - генсек ООН Гутерріш

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

СOVID-19 - найскладніше випробування для світу з часів Другої світової війни, - генсек ООН Гутерріш

Пандемія СOVID-19 виявилася найскладнішим випробуванням для світу з часів Другої світової війни - поглибила нерівність, завдала удару по економіці і довела мільйони людей до злиднів.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у вівторок, перед закриттям 75-ї сесії Генеральної Асамблеї, після якої відразу розпочала роботу 76-та, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Гутерріш подякував представникові Туреччини Волкану Бозкіру, який головував на 75-й сесії, і передав молоток новому голові ГА представникові Мальдівів Абдуллі Шахіду.

Відкриваючи нову сесію, Шахід заявив, що у світі поширилася "колективна тривога і зневіра", які не завжди пов'язані з пандемією.

За його словами, нині світ потребує передусім надії, і ООН має продемонструвати людям на планеті, що "ми знаємо про їхнє тяжке становище", "маємо прислухатися" і "готові працювати разом, щоб подолати проблеми".

"Ми можемо знайти в собі мужність рухатися вперед, - додав він, - вакцинувати світ і стимулювати більш екологічне, більш інклюзивне відновлення після пандемії".

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Автор: Наталя Джума
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довела миллионы людей до нищеты. Источник: https://censor.net/ru/n3288320

Ну кому война...а кому и мать родная...

Самым богатым из новых миллиардеров оказался генеральный директор Moderna Стефан Бансель - его состояние оценивается в 4,3 миллиарда долларов. Несколько меньше (4 миллиарда долларов) - у Угура Шахина, соучредителя BioNTech, которая разработала вакцину совместно с Pfizer.

В перечне Народного альянса за вакцины упоминаются двое инвесторов-основателей и гендиректор Moderna, а также руководитель компании, которая создает упаковки для ее вакцины. Более миллиарда долларов должны и трое соучредителей CanSino Biologics, которая производит китайскую вакцину Sinopharm.
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15.09.2021 08:47 Відповісти
То що нам робити?
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15.09.2021 08:51 Відповісти
Вам не знаю...а от меня они не получат ни цента...
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15.09.2021 09:01 Відповісти
То есть,не колитесь? И правильно делаете.👍
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15.09.2021 09:17 Відповісти
И войну, и ковид придумали и организовали искусственно.

Почерк авторов налицо.
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15.09.2021 09:32 Відповісти
"Пандемия СOVID-19 оказалась самым сложным испытанием для мира со времен Второй мировой войны - углубила неравенство, нанесла удар по экономике и довела миллионы людей до нищеты".

За словоблудие неплохо платят. А вы шарахните его ядрёной бонбой, может он и капитулирует. )))
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15.09.2021 11:29 Відповісти
 
 