За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 141 796 осіб, загалом - 6 028 877, - МОЗ

141 796 осіб вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 14 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 67 614 осіб повністю імунізовані - 74 182 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ у Facebook.

За даними відомства, протягом доби працювали: 939 мобільних бригад, 2929 пунктів щеплення, 326 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 028 879 людей, з них отримали одну дозу – 6 028 877 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 959 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 10 987 963 щеплення.

У МОЗ нагадали, що вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

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