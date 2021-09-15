За 8 місяців проїзд у громадському міському транспорті в Україні подорожчав на 24,7%. Найвища ціна квитка - у Львівській області, - Держстат

Ціни на проїзд у громадському міському транспорті зросли за 8 місяців на 24,7% - із 5,5 гривні до 6,9 гривні.

Про це свідчать дані Держстату, інформує Цензор.НЕТ.

Найвища вартість проїзду - в Івано-Франківській області, де квиток подорожчав на 66,7% - із 6,0 гривень до 10,0 гривень і Львівській області, де квиток подорожчав на 42,9% - із 7,0 гривень до 10 гривень.

Далі йдуть Донецька область (подорожчання на 39,5% - до 9,5 гривні) і Вінницька область (подорожчання на 85,6% - до 8,0 гривень). У Києві вартість залишилася на рівні 8,0 гривень.

Найнижча вартість проїзду у Волинській, Сумській (4,0 гривень) та Херсонській областях (3,1 гривні). Дані із Закарпатської області відсутні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Вінниці вартість проїзду в міському транспорті зросла із 4 до 8 грн