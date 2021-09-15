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проїзд (136) транспорт (870) Держстат (237)

За 8 місяців проїзд у громадському міському транспорті в Україні подорожчав на 24,7%. Найвища ціна квитка - у Львівській області, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За 8 місяців проїзд у громадському міському транспорті в Україні подорожчав на 24,7%. Найвища ціна квитка - у Львівській області, - Держстат

Ціни на проїзд у громадському міському транспорті зросли за 8 місяців на 24,7% - із 5,5 гривні до 6,9 гривні.

Про це свідчать дані Держстату, інформує Цензор.НЕТ.

Найвища вартість проїзду - в Івано-Франківській області, де квиток подорожчав на 66,7% - із 6,0 гривень до 10,0 гривень і Львівській області, де квиток подорожчав на 42,9% - із 7,0 гривень до 10 гривень.

Далі йдуть Донецька область (подорожчання на 39,5% - до 9,5 гривні) і Вінницька область (подорожчання на 85,6% - до 8,0 гривень). У Києві вартість залишилася на рівні 8,0 гривень.

Найнижча вартість проїзду у Волинській, Сумській (4,0 гривень) та Херсонській областях (3,1 гривні). Дані із Закарпатської області відсутні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Вінниці вартість проїзду в міському транспорті зросла із 4 до 8 грн

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Бариґа мальдівскій... Апшори, апшори! Ліпєцка хвабріка...
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15.09.2021 09:05
+6
хужєнєбудєт
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15.09.2021 08:59
+4
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15.09.2021 09:14
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хужєнєбудєт
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15.09.2021 08:59 Відповісти
Бариґа мальдівскій... Апшори, апшори! Ліпєцка хвабріка...
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15.09.2021 09:05 Відповісти
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15.09.2021 09:14 Відповісти
Це все проделки Петра. Бубочка понижає а Петро поднімае. Коли це вже закончиться?
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15.09.2021 09:25 Відповісти
не, просто Бубочка в Петра превращается постепенно
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15.09.2021 10:27 Відповісти
Ага, майже не помітно в уявленні дебілів...
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15.09.2021 10:45 Відповісти
Особенно заметно по бюджету и отвоёванным территориям?
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15.09.2021 12:23 Відповісти
Так, при Петру ціни і тарифи знижувались. Клятий бубочка...
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15.09.2021 17:51 Відповісти
С сегодняшнего дня в Одессе тоже проезд 10 грн. Было 7.
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15.09.2021 09:37 Відповісти
Зарплаты у нас хорошие!
Это цены в частных магазинах плохие.
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15.09.2021 10:28 Відповісти
"бесплатная вакцинация"...
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15.09.2021 11:04 Відповісти
 
 