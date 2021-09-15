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дороги (1504) Тернопільщина (466) Укравтодор (489) Велике будівництво (718)

На Тернопільщині відновлюють 12-кілометрову ділянку дороги, яка веде до туристичного магніту - селу Язловець, - "Укравтодор"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На Тернопільщині відновлюють 12-кілометрову ділянку дороги, яка веде до туристичного магніту - селу Язловець, -

На Тернопільщині відновлюють 12-кілометрову ділянку автодороги Т-20-16 Бучач - Товсте, що веде до туристичного села Язловець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Дорожня техніка працює від с. Трибухівці до с. Язловець.

"Язловець — один із туристичних "магнітів" Бучацької громади. Його полюбляють відвідувати туристи й віряни Римо-католицької церкви. Адже тут їх приваблює місцевий замок, реколекційний дім сестер закону Непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії та музей засновниці цього жіночого монастиря Марцеліни Даровської", - йдеться в повідомленні.

У ході президентської програми "Велике будівництво" підрядник уже почав знімати старе зношене покриття. Після цього планується зміцнити основу дороги і укласти 2 шари асфальтобетонного покриття. У межах населених пунктів також встановлять освітлення, тротуари і бар'єрне огородження.

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Незабаром стартує ремонт ще однієї ділянки дороги Т-20-16 - від селища Товсте до с.Поділля.

А наступного року планують розпочати ремонт на решті протяжності дороги Бучач - Товсте.

Дістатися Язловця можна буде з комфортом вже цього року: відновленою дорогою Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль і відновленою ділянкою автодороги Т-20-16 Бучач - Товсте.

Нагадаємо, програма Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" спрямована на вирішення проблеми внутрішніх перевезень, розвиток транзиту і міждержавних відносин.

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Автор: Наталя Джума
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Браво браво , НО … а кто отвечает за качество ??? Вообще новая власть что-то понимает в дорогах ? Или только в частных самолетах передвигается?
Ехала недавно мимо Умани - новое ( этого года положенное) покрытие на трассе Одесса Киев ( из кредита ****) уже продавлено колёсами фур- Прямо вмятины в асфальте
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15.09.2021 09:12 Відповісти
Ещё раз объясню зелёным недоучкам - битум в Украине из Беларуси и раши - дерьмо . Для дорог не очень пригоден . Лучшим для дорог считается венесуэльский - но он дорогой.
Улучшить асфальт надо цементом - АСФАЛЬТОБЕТОН. Но в гонке за показухой зелёная трускавецкая власть плюет на качество и долговечность

потому через год дороги вернуться обратно в разваленное состояние
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15.09.2021 09:16 Відповісти
ти взагалі читала статтю? Спец. для тебе процитую: "...підрядник уже почав знімати старе зношене покриття. Після цього планується зміцнити основу дороги і укласти 2 шари асфальтобетонного покриття."
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15.09.2021 12:24 Відповісти
Потрібно взагалі заборонити використовувати бітум для доріг.Клімат міняється,асфальт просто пливе.Потрібно будувати залізобетонні дороги-в Україні достатньо цементу і арматури для цього.Який дебіл вклав у порожню макітру цього Зеленого Йолопа ідею про асфальтові дороги?
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15.09.2021 09:49 Відповісти
 
 