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Є шанс скасувати всі карантинні обмеження в Україні. Для цього потрібно прийти і вакцинуватися, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Є шанс скасувати всі карантинні обмеження в Україні. Для цього потрібно прийти і вакцинуватися, - Ляшко

Карантин в Україні можуть повністю скасувати, коли громадяни масово будуть вакцинуватися проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН, коментуючи інформацію про те, що у трьох мільйонів доз вакцин нібито добігає кінця термін використання.

Глава МОЗ закликав українців вакцинуватися - тоді, за його словами, проблем із терміном придатності не буде.

"МОЗ робить все необхідне, щоб Україна повернулася до нормального доковідного життя — так, як це робить, скажімо, Данія, де вакциновано понад 70% дорослого населення. Вони скасовують усі карантинні обмеження. У нас також є шанс скасувати  всі карантинні обмеження. Для цього потрібно небагато — прийти до пунктів щеплення і вакцинуватися", - сказав він.

За даними міністра, сьогодні в Україні в наявності 11 мільйонів доз вакцини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 141 796 осіб, загалом - 6 028 877, - МОЗ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Вона Израиль уже навакцинировался, и как вам результат? Отменили чиго?
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15.09.2021 09:26
+13
Ляшко це хто? Він хоть в школі вчився? Ізраіль вакцинував практично все населення. За вчора - 10700 захворіло 32 померло. Хто розкаже Ляшку чому це так виходить.
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15.09.2021 09:36
+8
В смысле невозможно в принципе? Очень даже вероятно двинуть кони и с вакциной
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15.09.2021 09:28
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Хазяї світу вже накрали і назбирали стільки, що їм вистачить з гаком на сто поколінь. А тепер вони хочуть трохи прочистити оточуюче середовище, зоставити пару міліардіа для обслуговування їхніх маєтків. "Менше народу, більше кисню"...
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19.09.2021 22:03 Відповісти
Значит будет локдаун и это прекрасно!))))
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15.09.2021 10:07 Відповісти
Если все в Украине вакцинируются, а коронавирус не исчезнет - Ляшко обещает сделать себе харакири?
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15.09.2021 10:17 Відповісти
Почитав комменты и наслушавшись бреда от теток в очереди в поликлинике я думаю у нас даже до трети не дойдет
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15.09.2021 10:30 Відповісти
Наши люди отрицательно относятся к замалчиванию и искажению информации.
Опубликовали бы всю (известную на сегодня) правду о коронавирусе. Настоящие рекомендации по вакцинации, а не вакцинировать всех ... Изолировали от общества барыг на короне.
Уже забыли бы об этой проблеме!
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15.09.2021 10:35 Відповісти
Знаєте, краще б наші люди так реагували на замовчування інфи по вагнерівцям чи по Трухіну...
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15.09.2021 10:43 Відповісти
Мы знаем не больше и не меньше чем остальной мир. Но при наличии всех средств для вакцинации у нас всего 11% а в успешных странах от 50 % вакцинированных что говорит о большей ответственности людей без попыток выехать за чужой счет и всех намахать. А нашим нужен либо кнут либо пряник по старой традиции. И потом удивляемся а чого це ми ще не в ЕС та нато.
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15.09.2021 11:10 Відповісти
Говорите знаем.
1) Тогда вопрос, почему вакцинированным запретили делать тест на антитела? Ведь вакцинация для получения антител.
2) Зачем вакцинироваться таким как я? У меня достаточное количество (на сегодня) антител.
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15.09.2021 13:45 Відповісти
А потому, что у вакцинированных антител может быть , просто 0. Мне уже несколько человек об этом сказало. Пошли сдали, IgG 0!!!!А 3 вакцина им полностью добьёт иммунитет.
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15.09.2021 13:55 Відповісти
А тест, бажано ПЛР, хто-небудь з них не робив часом? Дуже цікаво, шо видає тестування.
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15.09.2021 15:55 Відповісти
Это кто и где запретил? Про антитела уже давно сообщалось что они имеют слабую корреляцию с вакциной которая вырабатывает клеточный иммунитет и измерять по ним стойкость к вирусу неверно.. Короче гугл в помощь. Я не пытаюсь здесь кого-то лечить.
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15.09.2021 15:35 Відповісти
Кому заборонили? Я скоро йду здавати для перевірки...
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15.09.2021 22:58 Відповісти
МОЗ не рекомендует. А рекомендации у нас воспринимаются ...
Я пошел сдать на антитела в областную лабораторию. Выписали счет, а там написано "Антиген". Спрашиваю: "Что за фигня?", ответили "Вакцинированным не делаем антитела". Дошел до заведующей, доказал что не вакцинирован и переболевший.
Тогда сделали. В коммерческих не пробовал.
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16.09.2021 09:29 Відповісти
Це лише свідчить про більшу довіру до органів влади, яка проводить компанію вакцинації. Держава піклується про своїх громадян. В Україні покажіть мені чиновника, який переймається проблемами громадян.😂 Яка може бути довіра до ідіотів.
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15.09.2021 13:56 Відповісти
противники вакцинации, какие есть аргументы "против", кроме "вколю как дурак и все равно заболею"?
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15.09.2021 10:35 Відповісти
Закон України про скасування відповідальності виробників вакцин за наслідки
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15.09.2021 14:47 Відповісти
и?
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15.09.2021 14:54 Відповісти
Аргумент эфективности вакцины либо поможет либо нет так же как и не вакцинированые
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15.09.2021 19:47 Відповісти
Самое печальное то, что оно открыто шантажирует уже... и ему за это ничего нету...
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15.09.2021 11:03 Відповісти
Кто приводит в пример прививки при СССР, забыл, что тогда все работали на дело Ленина-Сталина-Брежнева-Кагановича-Дзержинского и т.д.

Рабсила должна быть в рабочем состоянии.
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15.09.2021 11:10 Відповісти
Ви от самі собі протирічите - якщо кажете, що робоча сила має бути в робочому стані, то цим ви визнаєте дієвість вакцин))
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15.09.2021 11:16 Відповісти
Радянські вакцини були вакцинами, бо всі були вколювали на "дядю".

А в час незалежності "вакцинація" стала різновидом біологічної війни.
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15.09.2021 13:13 Відповісти
Велиииике прохання до тих, хто проти вакцин! Давайте оперувати фактами, а не конспірологічними теоріями. Ви проти вакцин, ок, це ваше право, я вас не змушую колотися, але і ви не критикуйте мене за те, що вколовся. Я на захист своєї думки наводжу цифри і факти, вам так важко робити те саме?

І запам'ятайте просту річ - конспірологічні теорії продукує російська пропаганда (я тут не про ковід, а ВЗАГАЛІ). Вірити чи не вірити в них - ваше право, але якщо ви це вже тут розповідаєте, то підкріпляйте ваші теорії цифрами/фактами. Бо на розумних людей теорії про чіпування/5G/закручення гайок/намагання скоротити населення тощо не діють!
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15.09.2021 11:24 Відповісти
Справа не в вірю-не вірю, а в фактах. Люди помирають? Помирають! Хвороба відрізняється від грипу/ОРВІ? Відрізняється...

У мене є знайомі, яким довелося на кисні сидіти - серед них люди, які до того мали пневмонію (і не один раз) і тоді ніякого кисню не потребували.

Чи ви вважаєте, що і хвороби нема, а це все всесвітня змова масонів з рептилоїдами? Ну камон! Я можу ще погодитися, що карантин з перегибами був (особливо у нас, бо ні в США, ні в Італії метро не зупиняли), але я не вирітиму в конспірологічну теорію, що ковіду не існує!
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15.09.2021 11:59 Відповісти
Тобто моя тітка, моя кума, мій начальник, мати і батько мого друга не хворіли насправді? У них не зникав нюх і деяким з них не треба було кисень, а це все конспірологічні видумки?))

Ви реально думаєте, що всі тупо брешуть про ковід? О_о
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15.09.2021 12:08 Відповісти
Якщо людина вважає, що всі навколо брешуть, то це - параноя...

Можу ще з 20 перехворівших знайомих назвати. По-вашому, вони не зворіли, а куплені масонами і рептилоїдами, чи як?
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15.09.2021 12:13 Відповісти
Так чим хворіли мої знайомі? І можна узнати, яке у вас утворення?
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15.09.2021 12:23 Відповісти
Так яке у вас утворення, що ви вважаєте себе знавцем?
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15.09.2021 12:30 Відповісти
Ну мені ж треба знати, чи вважати вас достовірним джерелом... Ну невже так важк на просте питання відповісти?
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15.09.2021 12:42 Відповісти
Ви дійсно вірите, що люди в пекельних борошнах від герпесу страждають? Так яке утворення? Важко відповісти?
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15.09.2021 12:52 Відповісти
Вони хворіли ГРВІ, яка дала ускладнення. Серед тяжких ускладнень ГРВІ можуть бути діабет, глоумеронефрит і т.д. Ускладнення можуть проявлятися в період до шести місяців.
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15.09.2021 14:05 Відповісти
Почитав коменти- свято невігластва, а не обговорення. 21 сторіччя а поводяться як варвари з московії...
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15.09.2021 11:55 Відповісти
дивно, а в Африці взагалі ні вакцин, ні обмежень, а захворюваність неймовірно низька, а смертність практично нульова....

https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality

нажміть на останню колонку і посортуйте за зростанням - всі перші місця (тобто смертність на 100 тис. населення) за Африкою з величезним відривом від "цивілізованих" країн з неймовірною медициною, вакцинами, карантинами і іншою блювотиною.... А в Африці більше мільярда людей живе!

ЯК ТАК??? Ляшко, поясни ЯК ТАКЕ МОЖЕ БУТИ???
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15.09.2021 12:18 Відповісти
Не вірять негри у різні казки))
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16.09.2021 05:59 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/styler/ukraintsam-rasskazali-opasen-vaktsinirovannyy-1631704846.html
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15.09.2021 15:51 Відповісти
Если я правильно понял,то министр нам "советует" убить естественный иммунитет,и жить от дозы к дозе,увеличивая финансовое благосостояние транснациональных корпораций. Если он хоть что то соображает,то должен знать,что при естественном иммунитете,блокированный антителами вирус уничтожается особыми клетками киллерами,а при искусственном, эта зараза заблокированная антителами циркулирует в крови. Закончится срок действия дозы, и человека можно по новой обьявить заболевшим,нагнать страху и заставить ширяться новыми дозами.
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15.09.2021 20:31 Відповісти
Ляшко пусть каждый день смотрит на небо и даст ответ людям,

кто разрешил нас травить с самолётов химтрассами?

Почему все молчат? Запретите им летать и не будет пандемии.

Хотя кто может запретить? народ поставили на уничтожение.
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16.09.2021 08:04 Відповісти
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