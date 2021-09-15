Є шанс скасувати всі карантинні обмеження в Україні. Для цього потрібно прийти і вакцинуватися, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Карантин в Україні можуть повністю скасувати, коли громадяни масово будуть вакцинуватися проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН, коментуючи інформацію про те, що у трьох мільйонів доз вакцин нібито добігає кінця термін використання.
Глава МОЗ закликав українців вакцинуватися - тоді, за його словами, проблем із терміном придатності не буде.
"МОЗ робить все необхідне, щоб Україна повернулася до нормального доковідного життя — так, як це робить, скажімо, Данія, де вакциновано понад 70% дорослого населення. Вони скасовують усі карантинні обмеження. У нас також є шанс скасувати всі карантинні обмеження. Для цього потрібно небагато — прийти до пунктів щеплення і вакцинуватися", - сказав він.
За даними міністра, сьогодні в Україні в наявності 11 мільйонів доз вакцини.
Будь ласка, зачекайте...
Опубликовали бы всю (известную на сегодня) правду о коронавирусе. Настоящие рекомендации по вакцинации, а не вакцинировать всех ... Изолировали от общества барыг на короне.
Уже забыли бы об этой проблеме!
1) Тогда вопрос, почему вакцинированным запретили делать тест на антитела? Ведь вакцинация для получения антител.
2) Зачем вакцинироваться таким как я? У меня достаточное количество (на сегодня) антител.
Я пошел сдать на антитела в областную лабораторию. Выписали счет, а там написано "Антиген". Спрашиваю: "Что за фигня?", ответили "Вакцинированным не делаем антитела". Дошел до заведующей, доказал что не вакцинирован и переболевший.
Тогда сделали. В коммерческих не пробовал.
Рабсила должна быть в рабочем состоянии.
А в час незалежності "вакцинація" стала різновидом біологічної війни.
І запам'ятайте просту річ - конспірологічні теорії продукує російська пропаганда (я тут не про ковід, а ВЗАГАЛІ). Вірити чи не вірити в них - ваше право, але якщо ви це вже тут розповідаєте, то підкріпляйте ваші теорії цифрами/фактами. Бо на розумних людей теорії про чіпування/5G/закручення гайок/намагання скоротити населення тощо не діють!
У мене є знайомі, яким довелося на кисні сидіти - серед них люди, які до того мали пневмонію (і не один раз) і тоді ніякого кисню не потребували.
Чи ви вважаєте, що і хвороби нема, а це все всесвітня змова масонів з рептилоїдами? Ну камон! Я можу ще погодитися, що карантин з перегибами був (особливо у нас, бо ні в США, ні в Італії метро не зупиняли), але я не вирітиму в конспірологічну теорію, що ковіду не існує!
Ви реально думаєте, що всі тупо брешуть про ковід? О_о
Можу ще з 20 перехворівших знайомих назвати. По-вашому, вони не зворіли, а куплені масонами і рептилоїдами, чи як?
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
нажміть на останню колонку і посортуйте за зростанням - всі перші місця (тобто смертність на 100 тис. населення) за Африкою з величезним відривом від "цивілізованих" країн з неймовірною медициною, вакцинами, карантинами і іншою блювотиною.... А в Африці більше мільярда людей живе!
ЯК ТАК??? Ляшко, поясни ЯК ТАКЕ МОЖЕ БУТИ???
кто разрешил нас травить с самолётов химтрассами?
Почему все молчат? Запретите им летать и не будет пандемии.
Хотя кто может запретить? народ поставили на уничтожение.