Є шанс скасувати всі карантинні обмеження в Україні. Для цього потрібно прийти і вакцинуватися, - Ляшко

Карантин в Україні можуть повністю скасувати, коли громадяни масово будуть вакцинуватися проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН, коментуючи інформацію про те, що у трьох мільйонів доз вакцин нібито добігає кінця термін використання.

Глава МОЗ закликав українців вакцинуватися - тоді, за його словами, проблем із терміном придатності не буде.

"МОЗ робить все необхідне, щоб Україна повернулася до нормального доковідного життя — так, як це робить, скажімо, Данія, де вакциновано понад 70% дорослого населення. Вони скасовують усі карантинні обмеження. У нас також є шанс скасувати всі карантинні обмеження. Для цього потрібно небагато — прийти до пунктів щеплення і вакцинуватися", - сказав він.

За даними міністра, сьогодні в Україні в наявності 11 мільйонів доз вакцини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 141 796 осіб, загалом - 6 028 877, - МОЗ