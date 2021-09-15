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Новини За кордоном
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Політика ЄС щодо РФ має будуватися на стримуванні загроз, що виходять від Кремля, - євродепутат Кубілюс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Політика ЄС щодо РФ має будуватися на стримуванні загроз, що виходять від Кремля, - євродепутат Кубілюс

Політика ЄС щодо Російської Федерації має будуватися на принципах стримування спроб Кремля впливати на демократичні суспільства гібридними засобами і активного залучення громадянського суспільства Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час пленарного засідання Європейського парламенту заявив євродепутат Андрюс Кубілюс, який представив на розгляд учасників парламентської сесії проєкт нової доповіді за напрямами політичних відносин між ЄС і Росією.

"Перший напрям (політики ЄС щодо РФ. – Ред.) – протидія. Це стосується протидії агресивній політиці Кремля, що існує сьогодні, як зовнішньої, так і внутрішньої, дотримання чіткої політики невизнання анексії та окупації Криму, Донбасу, Південної Осетії. Більш ефективні види санкцій мають бути краще скоординовані з трансатлантичними партнерами", - пояснив він.

Він розкрив бачення другої складової політики ЄС щодо Росії, а саме – стримування гібридних загроз та корупційних практик, які Росія намагається застосовувати в самому ЄС.

Третім елементом європейської політики стосовно Росії є залучення, і не лише Кремля, там, де це є необхідним, але й стратегічне залучення громадянського суспільства Росії.

"Надаймо російському народу чітке бачення, які відносини ми маємо намір збудувати між ЄС та демократичною Росією: скасування віз, угоди про вільну торгівлю, реальне партнерство з ЄС у сфері модернізації Росії. Це те, що ми зможемо зробити у майбутньому. Росіяни мають знати, що трансформація їхньої країни буде вигідною для них всіх, оскільки саме вони є першими жертвами авторитарного та корупційного режиму", - підкреслив Кубілюс.

Також читайте: Путін дуже боїться тіснішої інтеграції України з ЄС: він це сприймає як найбільшу загрозу для його режиму, - євродепутат Кубілюс

Автор: Наталя Джума
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Пішло вон!
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15.09.2021 09:45 Відповісти
Конкретно - это военная агрессия и оккупация соседних государств. И это уже реальность.
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15.09.2021 10:14 Відповісти
Це вже якийсь зовсім інший прояв "глибокої стурбованості" і можливо з таким самим результатом. А не варто вже діяти "методом Рейгана"?
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15.09.2021 09:46 Відповісти
А некому. Нету сейчас в мире таких политиков, как Рональд Рейган или Маргарет Тэтчер.

Одни мямли остались. Либо куплены пуйлом.
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15.09.2021 10:16 Відповісти
Всё это замечательно, вот только по докладу они голосовали?
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15.09.2021 10:22 Відповісти
Создадим новый ЕС на основе ГУАМа((Грузия,Аз(Од)эрбэйджан,Украина) .Для начала КАВКАЗ+УКРАИНА.Горы ШхДаг 4400м (была в глубине Одэрбэйджана на 15км.) и БазарДюзю 4600м(большая часть с вершиной была у нас) нерусский Кремль теперь показывет на границе и зазывает туристов на их вершины. 60млн НАРОД ИХ ТЕБЕ НЕ ДАРИЛ ,КАК И АхырБах(конец смотрящего)=Гарабах АЙ НЕРУССКИЙ,ПРИШЛЫЙ КРЕМЛЬ!!! Который сидит в зданиях,построенными нашими царями!
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15.09.2021 10:26 Відповісти
 
 